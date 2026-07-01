ПРУВЕ ЖАН
ПРУВЕ ЖАН - французский инженер.
Сын дизайнера и живописца Виктора Пруве (1858-1943 годы).
Начинал как художник по металлу. Разрабатывал ненесущие фасады типа «навесная стена» из стекла и металла для Народного дома в Клиши (1936-1939 годы, совместно с инженером В. Бодянским; один из первых примеров такого фасада во Франции; также спроектировал раздвижную крышу), Центра новых промышленности и технологий (1956-1958 годы, архитектор Б.Л. Зерфюсс и другие) и небоскрёба «Нобель» (1965-1966 годы; ныне «Initiale») в районе Дефанс близ Парижа, здания Французского КП в Париже (1967-1971 годы, архитектор О. Нимейер) и другие. Проектировал сборные жилые дома из листового металла облегчённой конструкции для беженцев в Лотарингии и Франш-Конте (1945 год) и для французских колоний в Африке (так называемый Тропический дом, 1949 год, и другие), бензоколонки схожей конструкции, школы из сборных элементов со значительной долей металла, в том числе совместно с архитектором П. Жаннере, с которым Пруве участвовал в Движении Сопротивления. Разрабатывал также металлические каркасы (для выставочного комплекса «Alpexpo» в Гренобле, 1967 год, и другие). Проектировал и производил на своей фабрике мебель из лакированной стали, преимущественно массовую продукцию для общественных учреждений.