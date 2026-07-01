ПРУВЕ ЖАН

ПРУВЕ ЖАН - французский инженер.

Сын ди­зай­не­ра и жи­во­пис­ца Вик­то­ра Пру­ве (1858-1943 годы).

На­чи­нал как ху­дож­ник по ме­тал­лу. Раз­ра­ба­ты­вал не­не­су­щие фа­са­ды ти­па «на­вес­ная сте­на» из стек­ла и ме­тал­ла для Народного до­ма в Кли­ши (1936-1939 годы, совместно с инженером В. Бо­дян­ским; один из пер­вых при­ме­ров та­ко­го фа­са­да во Фран­ции; так­же спро­ек­ти­ро­вал раз­движ­ную кры­шу), Цен­тра но­вых промышленности и тех­но­ло­гий (1956-1958 годы, архитектор Б.Л. Зер­фюсс и другие) и не­бо­скрё­ба «Но­бель» (1965-1966 годы; ны­не «Initiale») в районе Де­фанс близ Па­ри­жа, зда­ния Французского КП в Па­ри­же (1967-1971 годы, архитектор О. Ни­мей­ер ) и другие. Про­ек­ти­ро­вал сбор­ные жи­лые до­ма из лис­то­во­го ме­тал­ла об­лег­чён­ной кон­ст­рук­ции для бе­жен­цев в Ло­та­рин­гии и Франш-Кон­те (1945 год) и для французских ко­ло­ний в Аф­ри­ке (так называемый Тро­пический дом, 1949 год, и другие), бен­зо­ко­лон­ки схо­жей кон­ст­рук­ции, шко­лы из сбор­ных эле­мен­тов со зна­чительной до­лей ме­тал­ла, в том числе совместно с архитектором П. Жан­не­ре, с ко­то­рым Пруве уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния. Раз­ра­ба­ты­вал так­же ме­тал­лические кар­ка­сы (для вы­ста­воч­но­го ком­плек­са «Alpexpo» в Гре­ноб­ле, 1967 год, и другие). Про­ек­ти­ро­вал и про­из­во­дил на сво­ей фаб­ри­ке ме­бель из лаки­ро­ван­ной ста­ли, пре­имущественно мас­со­вую про­дук­цию для об­щественных уч­ре­ж­де­ний.

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