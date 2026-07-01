ПРУТСКИЙ ПОХОД 1711 ГОДА

ПРУТСКИЙ ПОХОД 1711 ГОДА - поход русских войск во главе с Петром I в придунайские земли Османской империи в период русско-турецкой войны 1710-1713 годов.

Про­во­дил­ся в об­ста­нов­ке про­дол­же­ния Рос­си­ей Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов.

По­бе­да рус­ских в Пол­тав­ской бит­ве 1709 года вы­ну­ди­ла ос­ман­ское пра­ви­тель­ст­во под­твер­дить ус­ло­вия Кон­стан­ти­но­поль­ско­го ми­ра 1700 года. Вме­сте с тем Тур­ция стре­ми­лась вер­нуть се­бе Азов с при­ле­гаю­щи­ми зем­ля­ми и кре­по­сти в Прид­не­про­вье, а так­же ото­дви­нуть даль­ше от Чёр­но­го моря гра­ни­цу с Рос­си­ей. Шведскому ко­ро­лю Кар­лу XII при со­дей­ст­вии западно-ев­ропейской ди­пло­ма­тии уда­лось до­бить­ся от Тур­ции объ­яв­ле­ния вой­ны Рос­сии. Од­но­вре­мен­но на­ча­лись на­бе­ги на южно-русские зем­ли от­ря­дов турецкого вас­са­ла крым­ско­го ха­на Дев­лет-Ги­рея.

На во­енном со­ве­те, со­зван­ном Пет­ром I в январе 1711 года, при­ня­то ре­ше­ние о втор­же­нии в под­кон­троль­ные Тур­ции при­ду­най­ские зем­ли - Ва­ла­хию (часть современной Ру­мы­нии) и Мол­да­вию, опи­ра­ясь на под­держ­ку ме­ст­но­го на­се­ле­ния. Пётр I рас­счи­ты­вал, что ему ока­жет по­мощь гос­по­дарь Ва­ла­хии К. Брын­ко­вя­ну, ко­то­рый с 1709 года ис­кал под­держ­ки у Рос­сии и обя­зал­ся вы­ста­вить тридцатиты­сяч­ный кор­пус, а так­же обес­пе­чить русскую ар­мию про­до­воль­ст­ви­ем и фу­ра­жом. Од­на­ко тот с на­ча­лом по­хо­да на­ру­шил дан­ное им обе­ща­ние, не ре­шив­шись от­кры­то вы­сту­пить про­тив Тур­ции. Не уда­лось скло­нить к пря­мо­му уча­стию в по­хо­де и польского ко­ро­ля Ав­гу­ста II, но с ним бы­ло за­клю­че­но со­гла­ше­ние о раз­вёр­ты­ва­нии бое­вых дей­ст­вий про­тив шведского кор­пу­са в По­ме­ра­нии, что­бы обезо­па­сить ты­лы русских войск.

13 апреля 1711 года Пётр I за­клю­чил сек­рет­ный до­го­вор с князем Д. Кан­те­ми­ром о пе­ре­хо­де Мол­да­вии под по­кро­ви­тель­ст­во Рос­сии в об­мен на во­енную по­мощь. Глав­но­коман­дую­щим в Прутском походе Пётр I на­зна­чил генерал-фельдмаршал Б.П. Ше­ре­ме­те­ва, но фак­ти­че­ски сам ру­ко­во­дил вой­ска­ми, от­пра­вив­шись с ни­ми в по­ход. Со­глас­но раз­ра­бо­тан­но­му пла­ну, русская кон­ни­ца во гла­ве с Ше­ре­ме­те­вым долж­на бы­ла пер­вой по­дой­ти к Ду­наю и за­хва­тить пе­ре­пра­вы. Од­на­ко тур­ки, уз­нав о по­хо­де, опе­ре­ди­ли русские вой­ска. В ре­зуль­та­те вме­сто на­зна­чен­но­го сро­ка 15 мая главные си­лы русской ар­мии толь­ко к 18-20 ию­ня со­сре­до­то­чи­лись на бе­ре­гах Дне­ст­ра в рай­оне посёлка Со­ро­ки. В это вре­мя турецкая ар­мия (120 тысяч человек, 440 ору­дий; ко­мандующий - великий ве­зир Бал­тад­жи Мех­мет-па­ша), пе­ре­пра­вив­шись че­рез Ду­най у Исак­чи, со­еди­ни­лась на ле­вом бе­ре­гу Пру­та с татарскими вой­ска­ми Дев­лет-Ги­рея (70 тысяч человек). Пётр I, при­быв в Яс­сы 30 ию­ня, от­пра­вил от­ряд кон­ни­цы (7 тысяч человек) для за­хва­та Браи­ло­ва (ны­не Брэи­ла в Ру­мы­нии) на Ду­нае, где име­лись зна­чительные турецкие за­па­сы про­ви­зии и фу­ра­жа. Сам царь с главными си­ла­ми (38 тысяч рус­ских, 5 тысяч мол­да­ван; 114 ору­дий) дви­нул­ся по пра­во­му бе­ре­гу Пру­та и 7 ию­ля по­до­шёл к се­ле­нию Ста­ни­леш­ти (Стэ­ни­леш­ти). Вос­поль­зо­вав­шись мед­ли­тель­но­стью русской ар­мии, тур­ки пе­ре­пра­ви­лись че­рез Прут у Фаль­чи (Фэл­чиу). 8 ию­ля они ата­ко­ва­ли русские вой­ска юж­нее Ста­ни­леш­ти, а на сле­дую­щий день ок­ру­жи­ли их ла­герь у Но­вой Ста­ни­леш­ти (в 75 км юж­нее Ясс). Пред­при­ня­тый турецко-татарской кон­ни­цей и яны­ча­ра­ми штурм ла­ге­ря при­нёс им боль­шие по­те­ри (до 8 тысяч человек). По­сле­дую­щие ата­ки так­же бы­ли от­би­ты рус­ски­ми с по­мо­щью ар­тил­ле­рии. Од­на­ко не­до­ста­ток про­до­воль­ст­вия, фу­ра­жа и бо­е­при­па­сов по­ста­вил русскую ар­мию в кри­тическое по­ло­же­ние. Боль­шие по­те­ри сни­зи­ли бое­спо­соб­ность и турецкой ар­мии. В этой об­ста­нов­ке Бал­тад­жи Мех­мет-па­ша со­гла­сил­ся на пе­ре­го­во­ры о ми­ре, ко­то­рые уме­ло про­вёл спод­виж­ник Пет­ра I ви­це-канц­лер П.П. Ша­фи­ров. 12 (23) июля 1711 года был под­пи­сан Прут­ский мир 1711 года, по­зво­лив­ший Пет­ру I от­вес­ти свои вой­ска в Рос­сию в об­мен на обя­за­тель­ст­во вер­нуть Ос­ман­ской им­пе­рии Азов, за­воё­ван­ный в 1696 году, и срыть русские кре­по­сти на Азов­ском мо­ре. 13 августа русская ар­мия пе­ре­сек­ла Днестр у Мо­ги­лё­ва, за­кон­чив Прут­ский по­ход.

Не­уда­ча Прутского похода свя­за­на с не­до­оцен­кой труд­но­стей про­дви­же­ния войск в ус­ло­ви­ях не­зна­ко­мой ме­ст­но­сти, боль­шим чис­лен­ным пре­вос­ход­ст­вом про­тив­ни­ка и не­удов­ле­тво­ри­тель­ным обес­пе­че­ни­ем по­хо­да.

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