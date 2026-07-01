ПРУТСКИЙ ПОХОД 1711 ГОДА
ПРУТСКИЙ ПОХОД 1711 ГОДА - поход русских войск во главе с Петром I в придунайские земли Османской империи в период русско-турецкой войны 1710-1713 годов.
Проводился в обстановке продолжения Россией Северной войны 1700-1721 годов.
Победа русских в Полтавской битве 1709 года вынудила османское правительство подтвердить условия Константинопольского мира 1700 года. Вместе с тем Турция стремилась вернуть себе Азов с прилегающими землями и крепости в Приднепровье, а также отодвинуть дальше от Чёрного моря границу с Россией. Шведскому королю Карлу XII при содействии западно-европейской дипломатии удалось добиться от Турции объявления войны России. Одновременно начались набеги на южно-русские земли отрядов турецкого вассала крымского хана Девлет-Гирея.
На военном совете, созванном Петром I в январе 1711 года, принято решение о вторжении в подконтрольные Турции придунайские земли - Валахию (часть современной Румынии) и Молдавию, опираясь на поддержку местного населения. Пётр I рассчитывал, что ему окажет помощь господарь Валахии К. Брынковяну, который с 1709 года искал поддержки у России и обязался выставить тридцатитысячный корпус, а также обеспечить русскую армию продовольствием и фуражом. Однако тот с началом похода нарушил данное им обещание, не решившись открыто выступить против Турции. Не удалось склонить к прямому участию в походе и польского короля Августа II, но с ним было заключено соглашение о развёртывании боевых действий против шведского корпуса в Померании, чтобы обезопасить тылы русских войск.
13 апреля 1711 года Пётр I заключил секретный договор с князем Д. Кантемиром о переходе Молдавии под покровительство России в обмен на военную помощь. Главнокомандующим в Прутском походе Пётр I назначил генерал-фельдмаршал Б.П. Шереметева, но фактически сам руководил войсками, отправившись с ними в поход. Согласно разработанному плану, русская конница во главе с Шереметевым должна была первой подойти к Дунаю и захватить переправы. Однако турки, узнав о походе, опередили русские войска. В результате вместо назначенного срока 15 мая главные силы русской армии только к 18-20 июня сосредоточились на берегах Днестра в районе посёлка Сороки. В это время турецкая армия (120 тысяч человек, 440 орудий; командующий - великий везир Балтаджи Мехмет-паша), переправившись через Дунай у Исакчи, соединилась на левом берегу Прута с татарскими войсками Девлет-Гирея (70 тысяч человек). Пётр I, прибыв в Яссы 30 июня, отправил отряд конницы (7 тысяч человек) для захвата Браилова (ныне Брэила в Румынии) на Дунае, где имелись значительные турецкие запасы провизии и фуража. Сам царь с главными силами (38 тысяч русских, 5 тысяч молдаван; 114 орудий) двинулся по правому берегу Прута и 7 июля подошёл к селению Станилешти (Стэнилешти). Воспользовавшись медлительностью русской армии, турки переправились через Прут у Фальчи (Фэлчиу). 8 июля они атаковали русские войска южнее Станилешти, а на следующий день окружили их лагерь у Новой Станилешти (в 75 км южнее Ясс). Предпринятый турецко-татарской конницей и янычарами штурм лагеря принёс им большие потери (до 8 тысяч человек). Последующие атаки также были отбиты русскими с помощью артиллерии. Однако недостаток продовольствия, фуража и боеприпасов поставил русскую армию в критическое положение. Большие потери снизили боеспособность и турецкой армии. В этой обстановке Балтаджи Мехмет-паша согласился на переговоры о мире, которые умело провёл сподвижник Петра I вице-канцлер П.П. Шафиров. 12 (23) июля 1711 года был подписан Прутский мир 1711 года, позволивший Петру I отвести свои войска в Россию в обмен на обязательство вернуть Османской империи Азов, завоёванный в 1696 году, и срыть русские крепости на Азовском море. 13 августа русская армия пересекла Днестр у Могилёва, закончив Прутский поход.
Неудача Прутского похода связана с недооценкой трудностей продвижения войск в условиях незнакомой местности, большим численным превосходством противника и неудовлетворительным обеспечением похода.