ПРУТСКИЙ МИР 1711 ГОДА
ПРУТСКИЙ МИР 1711 ГОДА - договор между Россией и Османской империей, заключённый 12 июля во время Русско-турецкой войны 1710-1713 годов близ реки Прут.
Подписан с российской стороны вице-канцлером бароном П.П. Шафировым и генерал-майором графом М.Б. Шереметевым (оба оставались в качестве заложников в турецком плену до выполнения Петром I условий Прутского мира, отпущены летом 1713 года), с турецкой - великим визирем Балтаджи Мехмет-пашой.
Стал итогом неудачного Прутского похода 1711 года. Состоял из преамбулы и 7 статей. Заменил Константинопольский мир 1700 года. Обязывал Россию возвратить Турции Азов с прилегающей территорией, срыть укрепления Таганрога, Каменного Затона (ныне город Каменка-Днепровская Запорожской области, Украина), на реке Самара Новобогородицкую крепость (ныне в черте поселка Шевченко Днепропетровского района Днепропетровской обласли, Украина), вывести войска с территории Молдавского княжества, отказаться от вмешательства во внутреннего дела Речи Посполитой и от претензий на Правобережную Украину. Ликвидировал в Константинополе российское дипломатическое представительство. Допускал сухопутную торговлю между странами, предусматривал взаимный отпуск пленных. Гарантировал шведскому королю Карлу XII, бежавшему в Османскую империю после Полтавской битвы 1709 года, безопасное возвращение на родину. Заменён Адрианопольским миром 1713 года.
В связи с заключением Прутского мира перестал существовать Азовский флот, прекращено сооружение Волго-Донского канала. С 1731 года под видом подлинника издавался текст, из которого Пётр I исключил ряд унизительных для России условий, впервые полностью на русском языке Прутский мир опубликован в 1962 году.