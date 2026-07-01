ПРУССИЯ ВОСТОЧНАЯ
ПРУССИЯ ВОСТОЧНАЯ - историческая область, прилегающая к юго- восточному побережью Балтийского моря, между устьем реки Ногат и современным городом Паланга.
Главный город - Кёнигсберг (ныне Калининград). Название от пруссов. На политической карте впервые появилась под названием герцогство Пруссия (Prussia, Borussia; возникло в 1525 году на месте государства Тевтонского ордена и находилось в ленной зависимости от Польши). С 1618 года на основе личной унии объединена с Бранденбургом. По условиям Велявско-Быдгощского трактата 1657 года Польша уступила Бранденбургу суверенные права на Пруссию, в результате чего возникло Бранденбургско-Прусское государство со столицей в Берлине (с 1701 года Королевство Пруссия). В ходе Семилетней войны 1756-1763 годов земли бывшего герцогства Пруссия оккупированы русскими войсками и входили на правах генерал-губернаторства в состав Российской империи (1758-1762 годы). С 1772 года, после первого раздела Польши, с образованием в составе Королевства Пруссия провинция Западная Пруссия, к территории прежнего герцогства Пруссия стало применяться название Восточная Пруссия. С 30 августа 1815 года Восточная Пруссия обрела статус провинции, включавшей две административные единицы (немецкие Regierungsbezirk) - собственно Восточная Пруссия с центром в городе Кёнигсберг и Прусскую Литву (немецкие Preuß isch Litauen) с центром в городе Гумбиннен (ныне город Гусев Калининградской области), делившиеся на округа. В 1824-1877 годах Восточная Пруссия и Западная Пруссия составляли единую провинцию. На начальном этапе Первой мировой войны Восточная Пруссия стала ареной боевых действий (смотрите «Восточно-Прусская операция 1914 года»). В 1923-1939 годах северная часть Восточной Пруссии [город Мемель (ныне Клайпеда) и прилегающий район] входила в состав Литовской Республики. В ходе Второй мировой войны в результате Восточно-Прусской операции 1945 года занята Красной Армией. По решению Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года 2/3 территории Восточной Пруссии были переданы Польше, 1/3 - СССР, в составе которого образованы Кёнигсбергская область (7 апреля 1946 года; с 4 июля 1946 года Калининградская область) и Клайпедский край (вошёл в Литовскую ССР). В соответствии с подписанным 12 сентября 1990 года Договором об окончательном урегулировании в отношении Германии объединённое германское государство подтвердило свой полный отказ от претензии на Восточную Пруссию.