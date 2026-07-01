ПРУССИЯ ВОСТОЧНАЯ

ПРУССИЯ ВОСТОЧНАЯ - историческая область, прилегающая к юго- восточному побережью Балтийского моря, между устьем реки Ногат и современным городом Паланга.

Главный го­род - Кё­нигс­берг (ны­не Ка­ли­нин­град). Название от прус­сов. На по­ли­тической кар­те впер­вые поя­ви­лась под названием гер­цог­ст­во Прус­сия (Prussia, Borussia; воз­ник­ло в 1525 году на мес­те государства Тев­тон­ско­го ор­де­на и на­хо­ди­лось в лен­ной за­ви­си­мо­сти от Поль­ши). С 1618 года на ос­но­ве лич­ной унии объ­е­ди­не­на с Бран­ден­бур­гом. По ус­ло­ви­ям Ве­ляв­ско-Быд­гощ­ско­го трак­та­та 1657 года Поль­ша ус­ту­пи­ла Бран­ден­бур­гу су­ве­рен­ные пра­ва на Прус­сию, в ре­зуль­та­те че­го воз­ник­ло Бран­ден­бург­ско-Прус­ское государство со сто­ли­цей в Бер­ли­не (с 1701 года Ко­ро­лев­ст­во Прус­сия). В хо­де Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов зем­ли бывшего гер­цог­ст­ва Прус­сия ок­ку­пи­ро­ва­ны русскими вой­ска­ми и вхо­ди­ли на пра­вах генерал-гу­бер­на­тор­ства в со­став Российской им­пе­рии (1758-1762 годы). С 1772 года, по­сле первого раз­де­ла Поль­ши, с об­ра­зо­ва­ни­ем в со­ста­ве Ко­ро­лев­ст­ва Прус­сия провинция Западная Прус­сия, к тер­ри­то­рии преж­не­го гер­цог­ст­ва Прус­сия ста­ло при­ме­нять­ся название Восточная Пруссия. С 30 августа 1815 года Восточная Пруссия об­ре­ла ста­тус про­вин­ции, вклю­чав­шей две административные еди­ни­цы (немецкие Regierungsbezirk) - соб­ст­вен­но Восточная Пруссия с цен­тром в городе Кё­нигс­берг и Прус­скую Лит­ву (немецкие Preuß isch Litauen) с цен­тром в городе Гум­бин­нен (ны­не город Гу­сев Ка­ли­нин­град­ской области), де­лив­шие­ся на ок­ру­га. В 1824-1877 годах Восточная Пруссия и Западная Прус­сия со­став­ля­ли еди­ную про­вин­цию. На на­чаль­ном эта­пе Первой ми­ро­вой вой­ны Восточная Пруссия ста­ла аре­ной бое­вых дей­ст­вий (смотрите «Вос­точ­но-Прус­ская опе­ра­ция 1914 года»). В 1923-1939 годах северная часть Восточной Пруссии [город Ме­мель (ны­не Клай­пе­да) и при­ле­гаю­щий рай­он] вхо­ди­ла в со­став Ли­товской Рес­пуб­ли­ки. В хо­де Второй ми­ро­вой вой­ны в ре­зуль­та­те Вос­точ­но-Прус­ской опе­ра­ции 1945 года за­ня­та Крас­ной Ар­ми­ей. По ре­ше­нию Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года 2/3 тер­ри­то­рии Восточной Пруссии были пе­ре­да­ны Поль­ше, 1/3 - СССР, в со­ста­ве ко­то­ро­го об­ра­зо­ва­ны Кё­нигс­берг­ская область (7 апреля 1946 года; с 4 июля 1946 года Ка­ли­нин­град­ская об­ласть) и Клай­пед­ский край (во­шёл в Ли­товскую ССР). В со­от­вет­ст­вии с под­пи­сан­ным 12 сентября 1990 года До­го­во­ром об окон­ча­тель­ном уре­гу­ли­ро­ва­нии в от­но­ше­нии Гер­ма­нии объ­е­ди­нён­ное германское го­су­дар­ст­во под­твер­ди­ло свой пол­ный от­каз от пре­тен­зии на Восточную Прус­сию.

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