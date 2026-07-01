ПРУССИЯ

ПРУССИЯ - го­су­дар­ст­во в Цен­траль­ной и Восточной Ев­ро­пе в XVII-XX веках.

Сфор­ми­ро­ва­лось под вла­стью ди­на­стии Го­ген­цол­лер­нов на ба­зе кур­фюр­ше­ст­ва Бран­ден­бург и гер­цог­ст­ва Прус­сия (смотрите Прус­сия Вос­точ­ная ). С 1701 года - ко­ро­лев­ст­во.

С мо­мен­та воз­ник­но­ве­ния Пруссия пред­став­ля­ла со­бой по­ли­цей­ско-бю­ро­кра­тическое, ми­ли­та­ри­ст­ское го­су­дар­ст­во, про­во­див­шее в ди­на­стических ин­те­ре­сах Го­ген­цол­лер­нов и со­став­ляв­ше­го их опо­ру юн­кер­ст­ва ак­тив­ную по­ли­ти­ку территориальных захватов и ут­вер­жде­ния прусской ге­ге­мо­нии в Гер­ма­нии. Во­ен­ные из­на­чаль­но за­ни­ма­ли осо­бое по­ло­же­ние в прусском об­ще­ст­ве. Со всту­п­ле­ни­ем в 1740 году на прусский пре­стол Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го в хо­де Си­лез­ских войн 1740-1742, 1744-1745 годов Пруссия за­хва­ти­ла большую часть Си­ле­зии. В Се­ми­лет­ней вой­не 1756-1763 годов Пруссия на­ме­ре­ва­лась ов­ла­деть Сак­со­ни­ей, ча­стью По­мо­рья, Кур­лян­ди­ей (смотрите «Кур­зе­ме») и ук­ре­пить своё влия­ние на мел­кие германские го­су­дар­ст­ва, од­на­ко по­тер­пе­ла по­ра­же­ние от русских войск в Грос-Егерс­дорф­ском сра­же­нии 1757 года и Ку­нерс­дорф­ском сра­же­нии 1759 года. В 1760 году русские вой­ска за­ня­ли Бер­лин. Раз­но­гла­сия ме­ж­ду Рос­си­ей, Ав­ст­ри­ей и Фран­ци­ей и всту­п­ле­ние на российский пре­стол императора Пет­ра III , за­клю­чив­ше­го с Фрид­ри­хом II мир и со­юз, спас­ли Пруссию от ка­та­ст­ро­фы. Уча­стие Пруссии в раз­де­лах Ре­чи По­спо­ли­той в 1772, 1793 и 1795 годах обес­пе­чи­ло при­сое­ди­не­ние к ней По­зна­ни, Гдань­ска, То­ру­ни и при­ле­гаю­щих тер­ри­то­рий, а так­же центральных рай­онов Поль­ши.

Во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века Пруссия вме­сте с Ав­ст­ри­ей со­ста­ви­ла яд­ро первой ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (смотрите «Ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции»), но по­сле ря­да по­ра­же­ний за­клю­чи­ла се­па­рат­ный мир с Фран­ци­ей (смотрите Ба­зель­ские мир­ные до­го­во­ры 1795 года). В 1806 году всту­пи­ла в четвертую ан­ти­фран­цуз­скую коа­ли­цию, но бы­ла раз­гром­ле­на На­по­ле­о­ном I в Йе­на-Ау­эр­штедт­ском сра­же­нии 1806 года. По ус­ло­ви­ям Тиль­зит­ско­го ми­ра 1807 года, за­вер­шив­ше­го рус­ско-прус­ско-фран­цуз­скую вой­ну 1806-1807 годов, Пруссия по­те­ря­ла около половины тер­ри­то­рии. Во­енный раз­гром яр­ко про­де­мон­ст­ри­ро­вал от­ста­лость Пруссии в эко­но­мическом, по­ли­тическом и во­енном от­но­ше­нии. Это сти­му­ли­ро­ва­ло про­ве­де­ние прусским пра­ви­тель­ст­вом ря­да со­ци­аль­но-эко­но­мических ре­форм (смотрите «Штей­на-Гар­ден­бер­га ре­фор­мы») и во­енние ре­фор­мы (смотрите в стать­ях «Шарн­хорст Г.И.Д. фон», «Гней­зе­нау А.В.А.»). В 1812 году прусские вой­ска в со­ста­ве на­по­ле­о­нов­ской Ве­ли­кой ар­мии при­ня­ли уча­стие в по­хо­де про­тив Рос­сии. Его про­вал дал тол­чок ос­во­бо­дительной вой­не германских го­су­дарств, в том числе Пруссии, про­тив на­по­ле­о­нов­ско­го гос­под­ства. Пруссия при­ня­ла уча­стие в шестой и седьмой ан­ти­фран­цуз­ских коа­ли­ци­ях, её ар­мия вне­сла ве­со­мый вклад в окон­чат. раз­гром на­по­ле­о­нов­ской Фран­ции (смотрите в стать­ях «Блюхер Г.Л. фон», «Ва­тер­лоо»).

По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов Пруссия по­лу­чи­ла 2/5 тер­ри­то­рии Сак­со­нии, а так­же Рейн­скую область и Вест­фа­лию. То­гда же во­шла в Гер­ман­ский со­юз 1815-1866 годов, совместно с Рос­си­ей и Ав­ст­ри­ей об­ра­зо­ва­ла Свя­щен­ный со­юз с це­лью борь­бы с ре­во­люционным дви­же­ни­ем в Ев­ро­пе. Пруссия ста­ла од­ним из ини­циа­то­ров за­клю­че­ния Кар­лс­бад­ских со­гла­ше­ний 1819 года, на­прав­лен­ных на уп­ро­че­ние мо­нар­хических ре­жи­мов в германских го­су­дар­ст­вах.

В ус­ло­ви­ях на­би­рав­ше­го си­лу дви­же­ния за объ­е­ди­не­ние Гер­ма­нии (смотрите «Варт­бург­ское празд­не­ст­во 1817 года», «Гам­бах­ское празд­не­ст­во 1832 года») Пруссия всё ак­тив­нее ос­па­ри­ва­ла ру­ко­во­дя­щую роль Ав­ст­рии в Германском сою­зе, взя­ла курс на объ­е­ди­не­ние немецких зе­мель под сво­им вер­хо­вен­ст­вом по так называемому ма­ло­гер­ман­ско­му пу­ти (смотрите «Ма­ло­гер­ман­цы»). В 1834 году она ини­ции­ро­ва­ла соз­да­ние ох­ва­тив­ше­го многие германские го­су­дар­ст­ва Та­мо­жен­но­го сою­за и воз­гла­ви­ла его. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848-1849 годах в Гер­ма­нии прусское пра­ви­тель­ст­во по­да­ви­ло ре­во­люционные вы­сту­п­ле­ния на под­кон­троль­ной ему тер­ри­то­рии, в том числе в польских зем­лях (смотрите По­знан­ское вос­ста­ние 1848 года), и ока­за­ло ак­тив­ную по­мощь в раз­гро­ме ре­во­люционных сил в других германских го­су­дар­ст­вах. В 1848-1850 годах она пред­при­ня­ла по­пыт­ку с по­мо­щью во­енной си­лы от­торг­нуть от Да­нии Шлез­виг и Голь­штейн (смотрите в статье «Шлез­виг-Голь­штейн»), од­на­ко на­толк­ну­лась на про­ти­во­дей­ст­вие ев­ропейских дер­жав (смотрите «Дат­ско-гер­ман­ские вой­ны 1848-1850, 1864 годов»). В 1850 году в Пруссии бы­ла вве­де­на в дей­ст­вие ан­ти­де­мо­кра­тическая кон­сти­ту­ция (дей­ст­во­ва­ла до 1918 года) и при­нят от­ве­чав­ший ин­те­ре­сам юн­кер­ст­ва за­кон о вы­ку­пе феодальных по­вин­но­стей, обес­пе­чив­ший раз­ви­тие ка­пи­та­лиз­ма в сельском хозяйстве стра­ны по ис­клю­чи­тель­но тя­жё­ло­му для кре­сть­янст­ва так называемому прус­ско­му пу­ти. На ос­но­ва­нии российско-прусской Аль­венс­ле­бе­на кон­вен­ции 1863 года прусское пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло уча­стие в по­дав­ле­нии Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов. Это обес­пе­чи­ло Пруссии в по­сле­дую­щие го­ды бла­го­же­лательный ней­тра­ли­тет Рос­сии в от­но­ше­нии про­во­див­шей­ся прусским министром-пре­зи­ден­том О. фон. Бис­мар­ком по­ли­ти­ки объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии «же­ле­зом и кро­вью». В 1864 году Пруссия совместно с Ав­ст­ри­ей раз­вя­за­ла но­вую вой­ну про­тив Да­нии, в ре­зуль­та­те ко­то­рой от по­след­ней бы­ли от­торг­ну­ты Шлез­виг, Голь­штейн и Лау­эн­бург, за­тем на­нес­ла во­енное по­ра­же­ние Ав­ст­рии (смотрите «Ав­ст­ро-прус­ская вой­на 1866 года») и при­сое­ди­ни­ла к сво­им вла­де­ни­ям Ган­но­вер, Кур­гес­сен (смотрите в статье «Гес­сен»), Нас­сау, Шлез­виг и Голь­штейн, Франк­фурт-на-Май­не.

По­бе­да над Ав­ст­ри­ей по­зво­ли­ла Пруссии окон­ча­тель­но уст­ра­нить её как со­пер­ницу в борь­бе за ге­ге­мо­нию в Гер­ма­нии. Пруссия соз­да­ла Се­ве­ро-Гер­ман­ский со­юз 1867-1871 годов, в ко­то­ром за­ня­ла гла­вен­ст­вую­щее по­ло­же­ние. В коа­ли­ции с другими германскими го­су­дар­ст­ва­ми она на­нес­ла по­ра­же­ние Фран­ции во фран­ко-прус­ской вой­не 1870-1871 годов и ан­нек­си­ро­ва­ла Эль­зас и восточные рай­оны Ло­та­рин­гии. Этот ус­пех ещё боль­ше уп­ро­чил по­зи­ции Прус­сии. 18 января 1871 года про­воз­гла­ше­на Германская им­пе­рия, воз­глав­ляе­мая прусским ко­ро­лём Виль­гель­мом I, став­шим од­но­вре­мен­но германским им­пе­ра­то­ром. В ис­то­рии Пруссии на­чал­ся но­вый пе­ри­од - во гла­ве объ­е­ди­нён­но­го германского государства она всту­пи­ла в борь­бу за ге­ге­мо­нию на Ев­ропейском кон­ти­нен­те и вы­ход в раз­ряд ми­ро­вых дер­жав (смотрите в статье «Гер­ма­ния», раз­дел «Ис­то­ри­че­ский очерк»).

Со­юз тро­на, юн­кер­ст­ва и сфор­ми­ро­вав­ше­го­ся в ре­зуль­та­те про­мыш­лен­но­го пе­ре­во­ро­та (за­вер­шил­ся в Пруссии в 1870-1880-х годах) круп­но­го промышленного и бан­ков­ско­го ка­пи­та­ла, ко­то­рый из­вле­кал ог­ром­ные при­бы­ли из производства воо­ру­же­ний, оп­ре­де­лил ми­ли­та­ри­ст­ский, край­не аг­рес­сив­ный ха­рак­тер гер­ман­ской по на­зва­нию, а по су­ти прус­ской им­пе­рии. Этот со­юз яв­лял­ся ис­точ­ни­ком пла­нов тер­ри­то­ри­аль­ной экс­пан­сии, ко­ло­ни­аль­ных за­хва­тов, дви­жу­щей си­лой по­ли­ти­ки фор­си­ро­ван­но­го строи­тель­ст­ва мощ­ной ар­мии и круп­но­го во­енно-морского фло­та, спо­соб­ных обес­пе­чить но­вой им­пе­рии «ры­вок к ми­ро­во­му гос­под­ству», соз­дал пита­тель­ную сре­ду для фор­ми­ро­ва­ния идео­ло­гии пан­гер­ма­низ­ма и шо­ви­низ­ма. Он сыг­рал ог­ром­ную роль в раз­вя­зы­ва­нии Пер­вой ми­ро­вой вой­ны 1914-1918 годов, в хо­де ко­то­рой на­де­ял­ся реа­ли­зо­вать свои за­мыс­лы. По­ра­же­ние Гер­ма­нии ста­ло од­ной из при­чин Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года, в ре­зуль­та­те ко­то­рой ди­на­стия Го­ген­цол­лер­нов бы­ла сверг­ну­та. По ус­лови­ям Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года из всех зе­мель, вхо­див­ших в со­став Германской им­пе­рии, Пруссия по­нес­ла наи­боль­шие тер­ри­то­ри­аль­ные по­те­ри, кро­ме то­го, её тер­ри­то­рия бы­ла раз­ре­за­на «поль­ским ко­ри­до­ром» на две час­ти. До­го­вор зна­чи­тель­но ог­ра­ни­чил во­енный по­тен­ци­ал Гер­ма­нии, что на­нес­ло ощу­ти­мый удар по ин­те­ре­сам прусских ми­ли­та­ри­ст­ских кру­гов. Од­на­ко ни ре­во­лю­ци­ей, ни Вер­саль­ским мир­ным до­го­во­ром по­зи­ции прусского юн­кер­ст­ва и прусских промышленно-фи­нан­со­вых кру­гов за­тро­ну­ты не бы­ли. В ста­ту­се зем­ли Пруссии (с 1918 года офи­ци­аль­но име­но­ва­лась Сво­бод­ное государство Пруссия) про­дол­жа­ла ока­зы­вать оп­ре­де­ляю­щее влия­ние на эко­но­мическую и по­ли­тическую жизнь Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки. Гос­под­ствую­щий класс Пруссии не сми­рил­ся с во­енным по­ра­же­ни­ем, до­би­вал­ся пе­ре­смот­ра по­ло­же­ний Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра, го­то­вил ре­ванш и не от­ка­зал­ся от сво­их пла­нов тер­ри­то­ри­аль­ных и ко­ло­ни­аль­ных за­хва­тов. Прусские промышленно-фи­нан­со­вые кру­ги ока­за­ли ак­тив­ную под­держ­ку На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тии, под их дав­ле­ни­ем П. фон Гин­ден­бург в январе 1933 года на­зна­чил А. Гит­ле­ра им­пер­ским канц­ле­ром.

В на­ци­ст­ской Гер­ма­нии Пруссия за­ни­ма­ла осо­бое по­ло­же­ние, яв­ля­ясь её эко­но­мическим, по­ли­тическим и во­енным ядром (хо­тя фор­маль­но в со­от­вет­ст­вии с при­ня­тым в 1934 году за­ко­ном та­кой административно-территориальной еди­ни­цы бо­лее не су­ще­ст­во­ва­ло; вся Гер­ма­ния под­раз­де­ля­лась на партийные ок­ру­га). Государственные ор­га­ны управ­ле­ния Пруссии бы­ли объ­е­ди­не­ны с им­пер­ски­ми (за ис­клю­че­ни­ем Министерства фи­нан­сов и ар­хив­но­го ве­дом­ст­ва). В от­ли­чие от других германских зе­мель, ру­ко­во­ди­мых штат­галь­те­ра­ми, Пруссией управ­лял не­по­сред­ст­вен­но им­пер­ский канц­лер (в со­от­вет­ст­вии с ука­зом Гит­ле­ра вер­хов­ную власть в Пруссии от его име­ни осу­ще­ст­в­лял Г. Ге­ринг ). Во вре­мя Вто­рой ми­ро­вой вой­ны 1939-1945 годов ок­ку­пи­ро­ван­ные германской ар­ми­ей зем­ли, вхо­див­шие до 1919 года в со­став Пруссии, час­тич­но воз­вра­ща­лись ей, час­тич­но вклю­ча­лись во вновь соз­да­вав­шие­ся так называемые им­пер­ские ок­ру­га (Дан­циг - Западная Прус­сия, Вар­те­ланд и другие).

С раз­гро­мом на­циз­ма пе­ред со­юз­ни­ка­ми по ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции встал во­прос о де­мо­кра­ти­за­ции и де­ми­ли­та­ри­за­ции Гер­ма­нии. Ре­шить его без ли­к­ви­да­ции Пруссии, как оп­ло­та сил ре­ак­ции и аг­рес­сии в Гер­ма­нии, не пред­став­ля­лось воз­мож­ным. На Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года при­ня­то ре­ше­ние о пе­ре­да­че северных рай­онов Восточной Пруссии с городом Кё­нигс­берг (ны­не «Ка­ли­нин­град») Советскому Сою­зу, а южных рай­онов Восточной Пруссии - Поль­ше. По­след­ней бы­ли воз­вра­ще­ны так­же ис­кон­ные польские зем­ли к вос­то­ку от рек Одер (Од­ра) и Ней­се (Ны­са-Лу­жиц­ка). Тер­ри­то­рия Пруссии в 1945 году во­шла в различные ок­ку­па­ци­он­ные зо­ны, Прусское государство фак­ти­че­ски пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние. Со­юз­ный кон­троль­ный со­вет в Гер­ма­нии за­ко­ном № 46 от 25 февраля 1947 года юри­ди­че­ски за­кре­пил факт ли­к­ви­да­ции Прусского государства, рос­пус­ка прусского пра­ви­тель­ст­ва и под­чи­нён­ных ему ор­га­нов вла­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)