ПРУССИЯ
ПРУССИЯ - государство в Центральной и Восточной Европе в XVII-XX веках.
Сформировалось под властью династии Гогенцоллернов на базе курфюршества Бранденбург и герцогства Пруссия (смотрите Пруссия Восточная). С 1701 года - королевство.
С момента возникновения Пруссия представляла собой полицейско-бюрократическое, милитаристское государство, проводившее в династических интересах Гогенцоллернов и составлявшего их опору юнкерства активную политику территориальных захватов и утверждения прусской гегемонии в Германии. Военные изначально занимали особое положение в прусском обществе. Со вступлением в 1740 году на прусский престол Фридриха II Великого в ходе Силезских войн 1740-1742, 1744-1745 годов Пруссия захватила большую часть Силезии. В Семилетней войне 1756-1763 годов Пруссия намеревалась овладеть Саксонией, частью Поморья, Курляндией (смотрите «Курземе») и укрепить своё влияние на мелкие германские государства, однако потерпела поражение от русских войск в Грос-Егерсдорфском сражении 1757 года и Кунерсдорфском сражении 1759 года. В 1760 году русские войска заняли Берлин. Разногласия между Россией, Австрией и Францией и вступление на российский престол императора Петра III, заключившего с Фридрихом II мир и союз, спасли Пруссию от катастрофы. Участие Пруссии в разделах Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 годах обеспечило присоединение к ней Познани, Гданьска, Торуни и прилегающих территорий, а также центральных районов Польши.
Во время Французской революции XVIII века Пруссия вместе с Австрией составила ядро первой антифранцузской коалиции (смотрите «Антифранцузские коалиции»), но после ряда поражений заключила сепаратный мир с Францией (смотрите Базельские мирные договоры 1795 года). В 1806 году вступила в четвертую антифранцузскую коалицию, но была разгромлена Наполеоном I в Йена-Ауэрштедтском сражении 1806 года. По условиям Тильзитского мира 1807 года, завершившего русско-прусско-французскую войну 1806-1807 годов, Пруссия потеряла около половины территории. Военный разгром ярко продемонстрировал отсталость Пруссии в экономическом, политическом и военном отношении. Это стимулировало проведение прусским правительством ряда социально-экономических реформ (смотрите «Штейна-Гарденберга реформы») и военние реформы (смотрите в статьях «Шарнхорст Г.И.Д. фон», «Гнейзенау А.В.А.»). В 1812 году прусские войска в составе наполеоновской Великой армии приняли участие в походе против России. Его провал дал толчок освободительной войне германских государств, в том числе Пруссии, против наполеоновского господства. Пруссия приняла участие в шестой и седьмой антифранцузских коалициях, её армия внесла весомый вклад в окончат. разгром наполеоновской Франции (смотрите в статьях «Блюхер Г.Л. фон», «Ватерлоо»).
По решению Венского конгресса 1814-1815 годов Пруссия получила 2/5 территории Саксонии, а также Рейнскую область и Вестфалию. Тогда же вошла в Германский союз 1815-1866 годов, совместно с Россией и Австрией образовала Священный союз с целью борьбы с революционным движением в Европе. Пруссия стала одним из инициаторов заключения Карлсбадских соглашений 1819 года, направленных на упрочение монархических режимов в германских государствах.
В условиях набиравшего силу движения за объединение Германии (смотрите «Вартбургское празднество 1817 года», «Гамбахское празднество 1832 года») Пруссия всё активнее оспаривала руководящую роль Австрии в Германском союзе, взяла курс на объединение немецких земель под своим верховенством по так называемому малогерманскому пути (смотрите «Малогерманцы»). В 1834 году она инициировала создание охватившего многие германские государства Таможенного союза и возглавила его. Во время Революции 1848-1849 годах в Германии прусское правительство подавило революционные выступления на подконтрольной ему территории, в том числе в польских землях (смотрите Познанское восстание 1848 года), и оказало активную помощь в разгроме революционных сил в других германских государствах. В 1848-1850 годах она предприняла попытку с помощью военной силы отторгнуть от Дании Шлезвиг и Гольштейн (смотрите в статье «Шлезвиг-Гольштейн»), однако натолкнулась на противодействие европейских держав (смотрите «Датско-германские войны 1848-1850, 1864 годов»). В 1850 году в Пруссии была введена в действие антидемократическая конституция (действовала до 1918 года) и принят отвечавший интересам юнкерства закон о выкупе феодальных повинностей, обеспечивший развитие капитализма в сельском хозяйстве страны по исключительно тяжёлому для крестьянства так называемому прусскому пути. На основании российско-прусской Альвенслебена конвенции 1863 года прусское правительство приняло участие в подавлении Польского восстания 1863-1864 годов. Это обеспечило Пруссии в последующие годы благожелательный нейтралитет России в отношении проводившейся прусским министром-президентом О. фон. Бисмарком политики объединения Германии «железом и кровью». В 1864 году Пруссия совместно с Австрией развязала новую войну против Дании, в результате которой от последней были отторгнуты Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург, затем нанесла военное поражение Австрии (смотрите «Австро-прусская война 1866 года») и присоединила к своим владениям Ганновер, Кургессен (смотрите в статье «Гессен»), Нассау, Шлезвиг и Гольштейн, Франкфурт-на-Майне.
Победа над Австрией позволила Пруссии окончательно устранить её как соперницу в борьбе за гегемонию в Германии. Пруссия создала Северо-Германский союз 1867-1871 годов, в котором заняла главенствующее положение. В коалиции с другими германскими государствами она нанесла поражение Франции во франко-прусской войне 1870-1871 годов и аннексировала Эльзас и восточные районы Лотарингии. Этот успех ещё больше упрочил позиции Пруссии. 18 января 1871 года провозглашена Германская империя, возглавляемая прусским королём Вильгельмом I, ставшим одновременно германским императором. В истории Пруссии начался новый период - во главе объединённого германского государства она вступила в борьбу за гегемонию на Европейском континенте и выход в разряд мировых держав (смотрите в статье «Германия», раздел «Исторический очерк»).
Союз трона, юнкерства и сформировавшегося в результате промышленного переворота (завершился в Пруссии в 1870-1880-х годах) крупного промышленного и банковского капитала, который извлекал огромные прибыли из производства вооружений, определил милитаристский, крайне агрессивный характер германской по названию, а по сути прусской империи. Этот союз являлся источником планов территориальной экспансии, колониальных захватов, движущей силой политики форсированного строительства мощной армии и крупного военно-морского флота, способных обеспечить новой империи «рывок к мировому господству», создал питательную среду для формирования идеологии пангерманизма и шовинизма. Он сыграл огромную роль в развязывании Первой мировой войны 1914-1918 годов, в ходе которой надеялся реализовать свои замыслы. Поражение Германии стало одной из причин Ноябрьской революции 1918 года, в результате которой династия Гогенцоллернов была свергнута. По условиям Версальского мирного договора 1919 года из всех земель, входивших в состав Германской империи, Пруссия понесла наибольшие территориальные потери, кроме того, её территория была разрезана «польским коридором» на две части. Договор значительно ограничил военный потенциал Германии, что нанесло ощутимый удар по интересам прусских милитаристских кругов. Однако ни революцией, ни Версальским мирным договором позиции прусского юнкерства и прусских промышленно-финансовых кругов затронуты не были. В статусе земли Пруссии (с 1918 года официально именовалась Свободное государство Пруссия) продолжала оказывать определяющее влияние на экономическую и политическую жизнь Веймарской республики. Господствующий класс Пруссии не смирился с военным поражением, добивался пересмотра положений Версальского мирного договора, готовил реванш и не отказался от своих планов территориальных и колониальных захватов. Прусские промышленно-финансовые круги оказали активную поддержку Национал-социалистической немецкой рабочей партии, под их давлением П. фон Гинденбург в январе 1933 года назначил А. Гитлера имперским канцлером.
В нацистской Германии Пруссия занимала особое положение, являясь её экономическим, политическим и военным ядром (хотя формально в соответствии с принятым в 1934 году законом такой административно-территориальной единицы более не существовало; вся Германия подразделялась на партийные округа). Государственные органы управления Пруссии были объединены с имперскими (за исключением Министерства финансов и архивного ведомства). В отличие от других германских земель, руководимых штатгальтерами, Пруссией управлял непосредственно имперский канцлер (в соответствии с указом Гитлера верховную власть в Пруссии от его имени осуществлял Г. Геринг). Во время Второй мировой войны 1939-1945 годов оккупированные германской армией земли, входившие до 1919 года в состав Пруссии, частично возвращались ей, частично включались во вновь создававшиеся так называемые имперские округа (Данциг - Западная Пруссия, Вартеланд и другие).
С разгромом нацизма перед союзниками по антигитлеровской коалиции встал вопрос о демократизации и демилитаризации Германии. Решить его без ликвидации Пруссии, как оплота сил реакции и агрессии в Германии, не представлялось возможным. На Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года принято решение о передаче северных районов Восточной Пруссии с городом Кёнигсберг (ныне «Калининград») Советскому Союзу, а южных районов Восточной Пруссии - Польше. Последней были возвращены также исконные польские земли к востоку от рек Одер (Одра) и Нейсе (Ныса-Лужицка). Территория Пруссии в 1945 году вошла в различные оккупационные зоны, Прусское государство фактически прекратило своё существование. Союзный контрольный совет в Германии законом № 46 от 25 февраля 1947 года юридически закрепил факт ликвидации Прусского государства, роспуска прусского правительства и подчинённых ему органов власти.