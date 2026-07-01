ПРУС Болеслав
ПРУС БОЛЕСЛАВ - польский писатель.
[настоящее имя и фамилия Александр Гловацкий (Głowacki)]
Из обедневшей аристократической семьи; рано осиротел. Участник Польского восстания 1863-1864 года, был ранен; в 1864 году содержался под арестом. Учился на физико-математическом факультете Главной школы Варшавы (1866-1868 годы). В 1882-1883 годах - редактор журнала «Nowiny».
Прус - один из наиболее ярких представителей реализма в польской литературе. Начало литературной деятельности связано с публикацией в 1872 году юмористических рассказов, принёсших ему известность; выступал также с публицистическими статьями, фельетонами.
В середине 1870-х годов обратился к социальной тематике: рассказы о детях «Сиротская доля» («Sieroca dola», 1876 год), «Приключения Стася» («Przygoda Stasia», 1879 год), «Грехи детства» («Grzechy dzieciństwa», 1883 год, русский перевод 1899 года); рассказ «Возвратная волна» («Powracajᶐca fala», 1880 год) - о жизни рабочих, «Форпост» («Placówka», 1885 год, русский перевод 1887 года) - о польской деревне и другие.
В социально-психологических романах «Кукла» («Lalka», 1887-1889 годы, отдельное издание - 1890 год; русский перевод 1890 год; экранизация В.Е. Хаса, 1968 года) и «Эмансипированные женщины» («Emancypantki», 1891-1893 годы, отдельное издание - 1894 года; полный русский перевод 1900 года) - широкая панорама жизни Варшавы конца XIX века.
Автор исторического романа из жизни Древнего Египта «Фараон» («Faraon», 1895-1896, отдельное издание - 1897 год; русский перевод 1897 года; экранизация Е. Кавалеровича, 1966 года), романа о Революции 1905-1907 годов в России «Дети» («Dzieci», 1909 год, русский перевод 1909 года); многочисленных литературно-критических статей, публицистических очерков.
Творчество Пруса пользовалось широкой популярностью в России в конце XIX - начале XX веков.