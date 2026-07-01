ПРУС Болеслав

ПРУС БОЛЕСЛАВ - польский писатель.

[настоящее имя и фамилия Алек­сандр Гло­вац­кий (Głowa­cki)]

Из обед­нев­шей ари­сто­кра­тической се­мьи; ра­но оси­ро­тел. Уча­ст­ник Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 года, был ра­нен; в 1864 году со­дер­жал­ся под аре­стом. Учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом факультете Глав­ной шко­лы Вар­ша­вы (1866-1868 годы). В 1882-1883 годах - редактор журнала «Nowiny».

Прус - один из наи­бо­лее яр­ких пред­ста­ви­те­лей реа­лиз­ма в польской литературе. На­ча­ло литературной дея­тель­но­сти свя­за­но с пуб­ли­ка­ци­ей в 1872 году юмо­ри­стических рас­ска­зов, при­нёс­ших ему из­вест­ность; вы­сту­пал так­же с пуб­ли­ци­стическими стать­я­ми, фель­е­то­на­ми.

В середине 1870-х годов об­ра­тил­ся к со­ци­аль­ной те­ма­ти­ке: рас­ска­зы о де­тях «Си­рот­ская до­ля» («Sieroca dola», 1876 год), «При­клю­че­ния Ста­ся» («Przygoda Stasia», 1879 год), «Гре­хи дет­ст­ва» («Grzechy dziecińst­wa», 1883 год, русский перевод 1899 года); рас­сказ «Воз­врат­ная вол­на» («Powracajᶐca fala», 1880 год) - о жиз­ни ра­бо­чих, «Фор­пост» («Placów­ka», 1885 год, русский перевод 1887 года) - о польской де­рев­не и другие.

В со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гических ро­ма­нах «Кук­ла» («Lalka», 1887-1889 годы, отдельное издание - 1890 год; русский перевод 1890 год; эк­ра­ни­за­ция В.Е. Ха­са, 1968 года) и «Эман­си­пи­ро­ван­ные жен­щи­ны» («Emancy­pan­t­ki», 1891-1893 годы, отдельное издание - 1894 года; пол­ный русский перевод 1900 года) - ши­ро­кая па­но­ра­ма жиз­ни Вар­ша­вы конца XIX века.

Ав­тор ис­то­рического ро­ма­на из жиз­ни Древ­не­го Егип­та «Фа­ра­он» («Fa­raon», 1895-1896, отдельное издание - 1897 год; русский перевод 1897 года; эк­ра­ни­за­ция Е. Ка­ва­ле­ро­ви­ча, 1966 года), ро­ма­на о Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в Рос­сии «Де­ти» («Dzieci», 1909 год, русский перевод 1909 года); мно­го­численных литературно-кри­тических ста­тей, пуб­ли­ци­стических очер­ков.

Твор­че­ст­во Пруса поль­зо­ва­лось ши­ро­кой по­пу­ляр­но­стью в Рос­сии в конце XIX - начале XX веков.

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