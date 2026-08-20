ПРУДОНИЗМ

ПРУДОНИЗМ - течение в общественной мысли и рабочем движении во второй половине XIX века.

По­сле смер­ти П.Ж. Пру­до­на сто­рон­ни­ки его идей воз­гла­ви­ли французскую сек­цию в Первом Ин­тер­на­цио­на­ле и на конгрес­сах в Же­не­ве, Ло­зан­не, Брюс­се­ле (1866-1868 годы) вы­сту­па­ли про­тив мар­ксиз­ма .

Про­ек­там ор­га­ни­за­ции кол­лек­тив­но­го тру­да на ос­но­ве круп­но­го ма­шин­но­го производства, ре­во­люционного ого­су­дар­ст­вле­ния средств производства и об­щественного вос­пи­та­ния де­тей прудонизм про­ти­во­пос­тав­лял про­ек­ты под­держ­ки мел­кой зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти и пре­об­ра­зо­ва­ния сис­те­мы промышленного на­ём­но­го тру­да по­сред­ст­вом про­из­вод­ст­вен­ной и по­тре­би­тель­ской коо­пе­ра­ции, ор­га­ни­за­ции бес­про­цент­но­го кре­ди­та, «вза­им­но­го стра­хо­ва­ния» для по­мо­щи ро­ди­те­лям в обу­че­нии де­тей.

Пру­до­ни­сты ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в Па­риж­ской ком­му­не 1871 года и, в от­ли­чие от яко­бин­ско-блан­ки­ст­ско­го боль­шин­ст­ва её дея­те­лей, со­сре­до­то­чен­ных на по­ли­тических во­про­сах, ста­ви­ли пе­ред ней со­ци­аль­но-эко­но­мические за­да­чи, при­да­вая главное зна­че­ние от­ме­не пра­ва на­сле­до­ва­ния.

Прудонизм ока­зал влия­ние на анар­хо-син­ди­ка­лизм.

Мар­кси­ст­ская кри­ти­ка рас­смат­ри­ва­ла прудонизм как раз­но­вид­ность мел­ко­бур­жу­аз­ной по­ли­ти­че­ской эко­но­мии.

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