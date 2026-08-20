ПРУДОНИЗМ
ПРУДОНИЗМ - течение в общественной мысли и рабочем движении во второй половине XIX века.
После смерти П.Ж. Прудона сторонники его идей возглавили французскую секцию в Первом Интернационале и на конгрессах в Женеве, Лозанне, Брюсселе (1866-1868 годы) выступали против марксизма.
Проектам организации коллективного труда на основе крупного машинного производства, революционного огосударствления средств производства и общественного воспитания детей прудонизм противопоставлял проекты поддержки мелкой земельной собственности и преобразования системы промышленного наёмного труда посредством производственной и потребительской кооперации, организации беспроцентного кредита, «взаимного страхования» для помощи родителям в обучении детей.
Прудонисты активно участвовали в Парижской коммуне 1871 года и, в отличие от якобинско-бланкистского большинства её деятелей, сосредоточенных на политических вопросах, ставили перед ней социально-экономические задачи, придавая главное значение отмене права наследования.
Прудонизм оказал влияние на анархо-синдикализм.
Марксистская критика рассматривала прудонизм как разновидность мелкобуржуазной политической экономии.