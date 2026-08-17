Прудо́н, Пьер-­Жозеф

Прудо́н ( фр. Proudhon) , Пьер-­Жозеф (15.01.1809, Безансон — 19.01.1865, Париж) — социальный мыслитель и политический деятель, «отец анархизма». Родился в семье бондаря-­пивовара. Из-за недостатка средств оставил учебу, работал типографским рабочим. В 1837 опубликовал брошюру «Опыт всеобщей грамматики». В 1838, получив от Безансонской академии стипендию для написания научной работы, переехал в Париж, слушал лекции в Сорбонне. В изданной в 1840 книге «Что такое собственность?» подверг собственность всесторонней критике, что вызвало взрыв возмущения защитников собственности и восхищение критиков буржуазного общества. Основы своего социального учения развивал в последующих работах. С точки зрения П., «собственность — это кража» и должна быть заменена владением, которое дает работникам возможность распоряжаться производством. Работники-­владельцы могут обмениваться продуктами своего труда с помощью банка беспроцентного кредита и других негосударственных организаций взаимопомощи (П. употреблял термин «взаимность», «мютюэлизм»). Работники должны организовать самоуправление как на производстве, так и в местных коммунах. Коммуны для решения общих вопросов могут добровольно объединяться в союзы и федерации. Такое устройство общества, при котором решения вырабатываются снизу, не государственной элитой, а самими тружениками, П. называл анархией или федерализмом. В 1843–1847 П. был управляющим делами транспортной фирмы. В 1846 опубликовал первый диалектический анализ капиталистических отношений в работе «Система экономических противоречий, или Философия нищеты». Утверждал, что социальные преобразования должны проводиться постепенно и по возможности — без насильственных потрясений. После начала Революции 1848 во Франции издавал газету «Представитель народа», выступал за децентрализацию государственной власти и бесплатный кредит. В июне 1848 избран депутатом Национального собрания, где 31 июня произнес речь с обоснованием налоговой реформы в интересах рабочих. Выступление было осуждено палатой, но позволило П. стать одним из лидеров социалистов. Издавал газету «Народ». В 1849 основал Народный банк беспроцентного кредита, закрытый в том же году, так как П. был приговорен к трем годам заключения за критику президента Луи Наполеона (см. Наполеон III ). В 1858 за книгу «О справедливости в революции и церкви» был приговорен к трем годам заключения по обвинению в оскорблении церкви и нравственности (при этом П. был верующим христианином). В 1858–1862 — в эмиграции, где опубликовал работу «Вой­на и мир» (1861), в которой анализировал принципы международных отношений. Другие важнейшие работы: «Предостережение собственникам» (1842), «Резюме социального вопроса» (1849), «Общая идея революции XIX века» (1851), «О федеративном принципе» (1863). В книге «О политической способности рабочих классов», вышедшей посмертно, выступил за самостоятельную от буржуазии социально-­политическую борьбу рабочих. Последователи П. сыграли важную роль в становлении социалистического, профсоюзного и кооперативного движения Франции, в Интернационале 1‑м и Парижской коммуне 1871 .

Соч .: Œuvres complètes de P.-J. Proudhon. Paris, 1924; Что такое собственность? или Исследование о принципе права и власти; Бедность как экономический принцип; Порнократия, или Женщины в настоящее время. М., 1998; Политические противоречия: Теория конституционного движения в XIX столетии (во Франции). М., 2011; Французская демократия. М., 2011.

Лит .: Шубин А. В. Социализм. «Золотой век» теории. М., 2007; Туган-­Барановский М. И. П.-Ж. Прудон. Его жизнь и деятельность. М., 2011. А. В. Шубин.