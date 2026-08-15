Пршемысл Отакáр I

Пршемысл Отакáр I ( чеш. Přemysl Otakar I) (ок. 1165–15.12.1230, Прага) — чешский князь, король (с 1198). Впервые упоминается в 1179 как марк­граф Моравии . В 1185 возглавил чешское вой­ско в сражении с моравской ветвью Пршемысловцев. При поддержке епископа Пражского боролся за власть с князем Вацлавом II (1191–1192). В 1192 получил Чешское княжество от императора Генриха VI , но не смог выплатить ему условленную сумму и отправил в качестве заложника епископа Бржетислава Индржиха. За помощь, оказанную Генриху Льву , был лишен власти. На княжеский престол был возведен епископ Бржетислав Индржих (1193–1197), которого сменил младший брат П. О. I — Владислав Индржих (июнь — декабрь 1197), вскоре уступивший власть брату. В 1198 Филипп Швабский в благодарность за поддержку даровал П. О. I королевскую корону с правом передать титул по наследству и назначать епископа Пражского. В 1201 под давлением папы Иннокентия III П. О. I принял сторону Оттона IV Брауншвейгского, получив от него и от понтифика подтверждение королевского достоинства, в 1203 повторно короновался в Германии. Поддержка, оказанная Фридриху II Штауфену в 1212, позволила П. О. I укрепить свое положение как имперского курфюрста. Конфликт с епископом Ондржеем (1214–1224), стремившимся к церковной эмансипации и навлекший на Чехию папский интердикт , завершился соглашением 1222. П. О. I заменил сеньорат (право старшего в роде) на примогенитуру (право старшего сына на прямое наследование). Это позволило ему лишить наследства Вратислава, своего сына от первого брака с Адлетой Майссенской, и добиться в 1216 признания наследником Вацлава, сына от второго брака с Констанцией Венгерской (коронован в 1228). Дочь П. О. I, Анежка, стала настоятельницей монастыря в Праге (канонизирована в 1989). Прагматическая политика П. О. I способствовала превращению Чехии в самостоятельное независимое государство.

Лит. : Fiala Z. Přemyslovské Čechy. Praha, 1975; žemlička J. Přemysl Otakar I. Praha, 1990; Idem. Století posledních Přemyslovců. Praha, 1998; Vaníček V. Velké dějiny zemí Koruny české. T. 2. Praha–Litomyšl, 2000; Žemlička J . Počátky Čech královských 1198–1253. Praha, 2002. Г. П. Мельников .