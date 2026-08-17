Пршемы́сл Отака́р II

Пршемы́сл Отака́р II ( чеш. Přemysl Otakar II) (1233, Местец-­Кралове (?) — 26.08.1278, Дюрнкрут, ныне Австрия) — король Чехии (с 1253). Сын Вацлава I Одноглазого , маркграф Моравии , после борьбы с отцом в 1247 получил титул младшего короля, но вскоре был пленен отцом и в 1251 отправлен в Австрию, где вступил в политический брак с 50‑летней Маргаритой Тирольской (Маульташ). После смерти отца в 1253 унаследовал трон и при посредничестве папы Римского добился мира с многочисленными противниками Чехии. В 1254, во время крестового похода против пруссов, основал крепость Краловец (Кёнигсберг, ныне Калининград), но не смог подчинить Вост. Пруссию. Проводил политику экспансии, присоединил к чешским владениям Зальцбург, Пассау, Хеб, Карантанию (Хорутанию), Крайну, Аквилею. Получил прозвище «железный и золотой король». Став самым сильным правителем Центральной Европы, претендовал на императорскую корону, но в противовес П. О. II германским королем был избран Рудольф I (1273–1291) из рода Габсбургов . Учредил земский суд в Праге, ввел новую форму фиксации феодальной собственности («земские доски»). Способствовал внутренней колонизации, в основном за счет притока немецких колонистов; население Чехии существенно выросло, появились новые города, получавшие магдебургское право ; ограничивались привилегии шляхты. Чехия достигла пика экономического развития. Однако шляхта, стремившаяся осесть на землю, не поддерживала активную внешнюю политику П. О. II. По условиям Венского мира 1276 П. О. II уступил Рудольфу I все свои владения, кроме Чехии и Моравии, но отказался признать германского короля сюзереном и начал военные действия. Не получив поддержки от ряда крупнейших дворянских родов, был предан и погиб в сражении на Моравском Поле. Страна на время погрузилась в анархию.

Лит. : Novotný V. České dějiny. T. 1/4: Rozmach české moci za Přemysla Otakara II. Praha, 1937; Fiala Z. Přemyslovské Čechy. Praha, 1975; Hoensch J. K. Přemysl Otakar II von Bohmen. Graz etc., 1989; Kuthan J. Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý. Vimperk, 1993; žemlička J. Století posledních Přemyslovců. Praha, 1998; Vaníček V. Velké dějiny zemí Koruny české. T. 3. Praha–Litomyšl, 2002. Г. П. Мельников .