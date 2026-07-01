ПРШЕДМОСТИ
ПРШЕДМОСТИ - многослойная стоянка позднего палеолита в черте современного городе Пршеров в Центральной Моравии.
Раскопки Й. Ванкеля в 1880-1886 годах (одни из первых для палеолита Центральной Европы), К.Я. Машки в 1882-1895 годах, М. Кршижа в 1894-1897 годах, К. Абсолона в 1924-1935 годах, Х. Швабедиссена в 1943 году, Б. Климы в 1971-1976 годах, И. Свободы в 1992, 2002, 2006 годах.
Инвентарь соотносится с Селетом, центрально-европейским Ориньяком, павловьеном (смотрите в статье «Павлов»). Фигурка мамонта, вырезанная из бивня мамонта, фрагменты бивня с гравированным изображением женщины, бивней и кости с геометрическим орнаментом; орудия и подвески из кости и бивня. Погребения 25 людей современного вида; в одной из ям, частично перекрытой лопатками мамонтов, - 8 взрослых, 10 детей и подростков (вероятно, представители одной большой семьи).