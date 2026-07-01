ПРШЕДМОСТИ

ПРШЕДМОСТИ - многослойная стоянка позднего палеолита в черте современного городе Пршеров в Центральной Моравии.

Рас­коп­ки Й. Ван­ке­ля в 1880-1886 годах (од­ни из пер­вых для па­лео­ли­та Центральной Ев­ро­пы), К.Я. Маш­ки в 1882-1895 годах, М. Крши­жа в 1894-1897 годах, К. Аб­со­ло­на в 1924-1935 годах, Х. Шва­бе­дис­се­на в 1943 году, Б. Кли­мы в 1971-1976 годах, И. Сво­бо­ды в 1992, 2002, 2006 годах.

Ин­вен­тарь со­от­но­сит­ся с Се­ле­том, центрально-ев­ропейским Оринь­я­ком, пав­ловь­е­ном (смотрите в статье «Пав­лов»). Фи­гур­ка ма­мон­та, вы­ре­зан­ная из бив­ня ма­мон­та, фраг­мен­ты бив­ня с гра­ви­рованным изо­бра­же­ни­ем жен­щи­ны, бив­ней и кос­ти с гео­мет­рическим ор­на­мен­том ; ору­дия и под­вес­ки из кос­ти и бив­ня. По­гре­бе­ния 25 лю­дей современного ви­да; в од­ной из ям, час­тич­но пе­ре­кры­той ло­пат­ка­ми ма­мон­тов, - 8 взрос­лых, 10 де­тей и под­ро­ст­ков (ве­ро­ят­но, пред­ста­ви­те­ли од­ной боль­шой се­мьи).

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