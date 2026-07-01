ПРОЗОРОВЫ
ПРОЗОРОВЫ - российские предприниматели, общественные деятели, благотворители.
Занимались главным образом торговлей хлебом. Основатели семейного дела, отец и сын: Семён Антонович (1730-е - не позднее 1811 года), внук хлыновского посадского человека, вятский купец 3-й гильдии, в 1764 году унаследовал от тётки мельницу в деревне Крутецкая Вятской провинции Казанской губернии, заседатель Вятского губернского магистрата (1780 год); Алексей Семёнович [12 (23) марта 1780 - 1874 годы], вятский купец 2-й гильдии (с 1839 года), потомственный почётный гражданин (1860 год).
Его сын Яков Алексеевич [27 сентября (9 октября) 1816 - 4 (16) февраля 1881 годов], вятский купец 2-й (с 1845 года) и 1-й (с 1855 года) гильдии, в 1841 году основал в Вятке торговый дом «Яков Прозоров с сыном» (в 1878-1879 годы перенёс правление в Санкт-Петербург), наладил крупную экспортную торговлю хлебом, льном, куделью и другими товарами (первоначально через Архангельск, затем - через Санкт-Петербург), первым в Вятско-Камском бассейне начал переправлять лён по реке Кама, затем через Рыбинск в столицу. Городской голова Вятки (1859-1862 годы). Член Учётного комитета Архангельской конторы Государственного банка (с 1863 года). Перечислял 10% прибыли своего торгового дома на благотворительные цели. В 1857 году пожертвовал 82 т муки жителям Архангельской губернии, пострадавшим от неурожая. Содержал 50 человек в богадельне Вятского городского общества. В Вятке на благотворительные цели передал дома общей стоимостью 0,5 миллионов рублей: попечительскому совету Дома призрения детей бедных граждан города Вятка (1871 год), для ремесленного приюта (1874 год), в котором воспитывались от 20 до 40 девочек, а также два дома вместе со значительной суммой денег городскому общественному управлению для 4-классного училища (1878 год). В 1879 году щедро одарил монастыри и церкви Вятки. Завещал свой особняк в Вятке женскому епархиальному училищу. В 1880 году за благотворительную деятельность награждён орденом Святого Владимира 4-й степени и возведён в дворянство.
Его сын и единственный наследник Алексей Яковлевич [13 (25) августа 1842 - 22 января (4 февраля) 1914 годов], вятский, с 1882 года - петербургский купец 1-й гильдии, коммерции советник (1886 год), тайный советник (1909 год). Окончил Московское коммерческое училище (1862 год). Стал одним из крупнейших российских экспортёров хлеба, льна, кудели; торговый дом «Яков Прозоров с сыном» был награждён почётный дипломом на Всемирной выставке в Антверпене (1885 год), в 1890-е годы имел 14 постоянных отделений для закупок товара и 11 пристаней на реках Вятка, Кама и Волга для его сортировки и отправки потребителям. Один из учредителей Северного телеграфного агентства (1882 год), полный товарищ Русского товарищества котиковых промыслов, член правлений страхового общества «Россия» и акционерного общества Балтийской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры, председатель совета Волжско-Камского коммерческого банка (1905-14), председатель правлений Санкт-Петербургского горного кредитного общества, Камчатского торгово-проммышленного общества (в 1901 году запустило первый на Камчатке рыбоконсервный завод), акционер и пайщик ряда других коммерческих предприятий. Почётный старшина Вятского детского приюта (с 1868 года), почётный попечитель Дома призрения детей бедных граждан города Вятки, председатель совета Санкт-Петербургского коммерческого училища и так далее. Председатель Санкт-Петербургского биржевого комитета (1897-1914 годы), совета Фондового отдела Санкт-Петербургской биржи (с 1901 года), совета Съездов представителей биржевой торговли и сельского хозяйства (с 1906 года). Член ряда правительственных советов, а также комитетов и комиссий (по рассмотрению биржевого устава, 1896 года; по пересмотру устава Санкт-Петербургской биржи, 1899-1900 годы; и других). Чиновник особых поручений при министре торговли и промышленности (с 1905 года). Депутат 3-й Государственной думы (1911-1912 годы), примыкал к октябристам.