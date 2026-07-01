ПРОЗОРОВЫ

ПРОЗОРОВЫ - российские предприниматели, общественные деятели, благотворители.

За­ни­ма­лись главным образом тор­гов­лей хле­бом. Ос­но­ва­те­ли се­мей­но­го де­ла, отец и сын: Се­мён Ан­то­но­вич (1730-е - не позд­нее 1811 года), внук хлы­нов­ско­го по­сад­ско­го че­ло­ве­ка, вят­ский ку­пец 3-й гиль­дии, в 1764 году унас­ле­до­вал от тёт­ки мель­ни­цу в деревне Кру­тец­кая Вят­ской провинции Ка­зан­ской губернии, за­се­да­тель Вят­ско­го гу­берн­ско­го ма­ги­ст­ра­та (1780 год); Алек­сей Се­мё­но­вич [12 (23) марта 1780 - 1874 годы], вят­ский ку­пец 2-й гиль­дии (с 1839 года), по­томственный почётный гра­ж­да­нин (1860 год).

Его сын Яков Алек­сее­вич [27 сентября (9 октября) 1816 - 4 (16) февраля 1881 годов], вят­ский ку­пец 2-й (с 1845 года) и 1-й (с 1855 года) гиль­дии, в 1841 году ос­но­вал в Вят­ке тор­го­вый дом «Яков Про­зо­ров с сы­ном» (в 1878-1879 годы пе­ре­нёс прав­ле­ние в Санкт-Пе­тер­бург), на­ла­дил круп­ную экс­порт­ную тор­гов­лю хле­бом, льном, ку­де­лью и другими товарами (пер­во­на­чаль­но че­рез Ар­хан­гельск, затем - че­рез Санкт-Пе­тер­бург), пер­вым в Вят­ско-Кам­ском бас­сей­не на­чал пе­ре­прав­лять лён по реке Ка­ма, за­тем че­рез Ры­бинск в сто­ли­цу. Го­род­ской го­ло­ва Вят­ки (1859-1862 годы). Член Учёт­но­го комитета Ар­хан­гель­ской кон­то­ры Государственного бан­ка (с 1863 года). Пе­ре­чис­лял 10% при­бы­ли сво­его тор­го­во­го до­ма на бла­го­тво­рительные це­ли. В 1857 году по­жерт­во­вал 82 т му­ки жи­те­лям Ар­хан­гель­ской губернии, по­стра­дав­шим от не­уро­жая. Со­дер­жал 50 человек в бо­га­дель­не Вят­ско­го городского об­ще­ст­ва. В Вят­ке на бла­го­тво­ри­тель­ные це­ли пе­ре­дал до­ма об­щей стои­мо­стью 0,5 миллионов рублей: по­пе­чи­тель­ско­му со­ве­ту До­ма при­зре­ния де­тей бед­ных гра­ж­дан города Вят­ка (1871 год), для ре­мес­лен­но­го при­юта (1874 год), в ко­то­ром вос­пи­ты­ва­лись от 20 до 40 де­во­чек, а так­же два до­ма вме­сте со зна­чительной сум­мой де­нег городскому об­щественному управ­ле­нию для 4-класс­но­го училища (1878 год). В 1879 году щед­ро ода­рил мо­на­сты­ри и церк­ви Вят­ки. За­ве­щал свой особ­няк в Вят­ке жен­ско­му епар­хи­аль­но­му училищу. В 1880 году за бла­го­тво­рительную дея­тель­ность на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Вла­ди­ми­ра 4-й сте­пе­ни и воз­ве­дён в дво­рян­ст­во .

Его сын и един­ст­вен­ный на­след­ник Алек­сей Яков­ле­вич [13 (25) августа 1842 - 22 января (4 февраля) 1914 годов], вят­ский, с 1882 года - пе­тербургский ку­пец 1-й гиль­дии, ком­мер­ции со­вет­ник (1886 год), тайный советник (1909 год). Окон­чил Московское ком­мерческое училище (1862 год). Стал од­ним из круп­ней­ших российских экс­пор­тё­ров хле­ба, льна, ку­де­ли; тор­го­вый дом «Яков Про­зо­ров с сы­ном» был на­гра­ж­дён почётный ди­пло­мом на Все­мир­ной вы­став­ке в Ан­твер­пе­не (1885 год), в 1890-е годы имел 14 по­сто­ян­ных от­де­ле­ний для за­ку­пок то­ва­ра и 11 при­ста­ней на ре­ках Вят­ка, Ка­ма и Вол­га для его сор­ти­ров­ки и от­прав­ки по­тре­би­те­лям. Один из уч­ре­ди­те­лей Северного те­ле­граф­но­го агент­ст­ва (1882 год), пол­ный то­ва­рищ Русского товарищества ко­ти­ко­вых про­мы­слов, член прав­ле­ний стра­хо­во­го общества «Рос­сия» и ак­цио­нер­но­го общества Бал­тий­ской бу­ма­гоп­ря­диль­ной и ткац­кой ма­ну­фак­ту­ры, председатель со­ве­та Волж­ско-Кам­ско­го ком­мерческого бан­ка (1905-14), председатель прав­ле­ний Санкт-Пе­тербургского горного кре­дит­но­го общества, Кам­чат­ско­го тор­го­во-проммышленного общества (в 1901 году за­пус­ти­ло пер­вый на Кам­чат­ке ры­бо­кон­серв­ный за­вод), ак­цио­нер и пай­щик ря­да других ком­мерческих пред­при­ятий. Почётный стар­ши­на Вят­ско­го дет­ско­го при­юта (с 1868 года), почётный по­пе­чи­тель До­ма при­зре­ния де­тей бед­ных гра­ж­дан города Вят­ки, председатель со­ве­та Санкт-Пе­тербургского ком­мерческого училища и так далее. Председатель Санкт-Пе­тербургского бир­же­во­го комитета (1897-1914 годы), со­ве­та Фон­до­во­го от­де­ла Санкт-Пе­тербургской бир­жи (с 1901 года), со­ве­та Съез­дов пред­ста­ви­те­лей бир­же­вой тор­гов­ли и сельского хозяйства (с 1906 года). Член ря­да пра­ви­тельственных со­ве­тов, а так­же ко­ми­те­тов и ко­мис­сий (по рас­смот­ре­нию бир­же­во­го ус­та­ва, 1896 года; по пе­ре­смот­ру ус­та­ва Санкт-Пе­тербургской бир­жи, 1899-1900 годы; и других). Чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при министре тор­гов­ли и промышленности (с 1905 года). Де­пу­тат 3-й Государственной ду­мы (1911-1912 годы), при­мы­кал к ок­тяб­ри­стам.

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