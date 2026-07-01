ПРОЗИМЕТР
ПРОЗИМЕТР - литературная форма, в которой стихотворные фрагменты чередуются с прозаическими.
Термин «прозиметр» используется с XII века.
Античные истоки прозиметра в творчестве Мениппа; среди наиболее ранних образцов - мениппова сатира.
Прозиметр встречается во многих литературных произведениях: «Сатирикон» Петрония, «Бракосочетание Филологии и Меркурия» Марциана Капеллы, «Окассен и Николет», «Утешение философией» Боэция, «Плач природы» Алана Лилльского, «Новая жизнь» Данте, «Комедия нимф» Дж. Боккаччо, «Пасторальная поэма» Р. Белло и других.
Сочетание прозы и поэзии активно используется в драматургии (творчество У. Шекспира, А.С. Пушкина, А.К. Толстого и других).