ПРОЗИМЕТР

ПРОЗИМЕТР - литературная форма, в которой стихотворные фрагменты чередуются с прозаическими .

Тер­мин «прозиметр» ис­поль­зу­ет­ся с XII века.

Ан­тич­ные ис­то­ки прозиметра в твор­че­ст­ве Ме­нип­па; сре­ди наи­бо­лее ран­них об­раз­цов - ме­нип­по­ва са­ти­ра.

Прозиметр встре­ча­ет­ся во мно­гих литературных про­из­ве­де­ни­ях: «Са­ти­ри­кон» Пе­тро­ния, «Бра­ко­со­че­та­ние Фи­ло­ло­гии и Мер­курия» Мар­циа­на Ка­пел­лы, «Окас­сен и Ни­ко­лет», «Уте­ше­ние фи­ло­со­фи­ей» Бо­эция, «Плач при­ро­ды» Ала­на Лилль­ско­го, «Но­вая жизнь» Дан­те, «Ко­ме­дия нимф» Дж. Бок­кач­чо, «Пас­то­раль­ная по­эма» Р. Бел­ло и других.

Со­че­та­ние про­зы и по­эзии ак­тив­но ис­поль­зу­ет­ся в дра­ма­тур­гии (твор­че­ст­во У. Шек­спи­ра , А.С. Пуш­ки­на , А.К. Тол­сто­го и других).

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