ПРОЗЕЛИТИЗМ

ПРОЗЕЛИТИЗМ - деятельность, направленная на обращение иноверцев в свою религию.

В Сеп­туа­гин­те сло­во «προσ&oxia;ηλυτος» («про­зе­ли­тос») слу­жит эк­ви­ва­лен­том еврейского сло­ва «רג» («гер»), оз­на­чаю­ще­го «при­ше­лец», «по­се­ле­нец», но упот­реб­ля­ет­ся для обо­зна­че­ния об­ра­щён­ных к ве­ре в еди­но­го Бо­га из языч­ни­ков.

До XX века тер­мин «прозелитизм» упот­реб­лял­ся в основном при­ме­ни­тель­но к вет­хо­за­вет­ной ре­ли­гии и иу­да­из­му; в свя­зи с раз­ви­ти­ем эку­ме­низ­ма его ста­ли ис­поль­зо­вать и в от­но­ше­нии хри­сти­ан­ских кон­фес­сий.

В хри­сти­ан­ст­ве он при­об­рёл не­га­тив­ную кон­но­та­цию на­силь­ст­вен­но­го об­ра­ще­ния, в от­ли­чие от мис­сио­нер­ст­ва . С точ­ки зре­ния взаи­мо­от­но­ше­ний ме­ж­ду хри­сти­ан­ски­ми церк­ва­ми, вхо­дя­щи­ми во Все­мир­ный со­вет церк­вей (ВСЦ), вся­кая прак­ти­ка, це­ле­на­прав­лен­но ори­ен­ти­ро­ван­ная на пе­ре­ма­ни­ва­ние хри­сти­ан од­ной кон­фес­сии в дру­гую, ха­рак­те­ри­зу­ет­ся как прозелитизм и за­слу­жи­ва­ет осу­ж­де­ния. Фор­маль­но не обо­зна­чен­ный при­мер­но та­кой же ре­жим су­ще­ст­ву­ет в от­но­ше­ни­ях не вхо­дя­щей в ВСЦ Рим­ско-ка­то­лической церк­ви с другими хри­сти­ан­ски­ми кон­фес­сия­ми. Од­на­ко до Ва­ти­кан­ско­го II со­бо­ра по­ли­ти­ка Рим­ско-ка­то­лической церк­ви по от­но­ше­нию к не­ка­то­ли­кам, в ча­ст­но­сти к пра­во­слав­ным, бы­ла прин­ци­пи­аль­но иной. Од­ним из ре­зуль­та­тов ка­то­лического прозелитизма яви­лось уни­ат­ст­во.

К прозелитизму от­но­сят­ся так­же не­дос­той­ные, про­ти­во­ре­ча­щие нор­мам хри­сти­ан­ской мо­ра­ли спо­со­бы об­ра­ще­ния в хри­сти­ан­ст­во ино­вер­цев, при­ме­не­ние в этих це­лях на­си­лия, об­ма­на, «под­ку­па душ» [например, во вре­ме­на Ре­кон­ки­сты ока­за­ние дав­ле­ния испанскими «мис­сио­не­ра­ми» на му­суль­ман и иу­де­ев ра­ди их об­ра­ще­ния в хри­сти­ан­ст­во (об­ра­щён­ных му­суль­ман на­зы­ва­ли мо­ри­ска­ми, об­ра­щён­ных иу­де­ев - мар­ра­на­ми); фе­но­мен так называемых ри­со­вых хри­сти­ан, ко­гда в британской Ин­дии ме­ст­ных жи­те­лей в воз­на­гра­ж­де­ние за со­гла­сие кре­стить­ся уго­ща­ли чаш­кой ри­са].

Прозелитизм свой­ст­вен ря­ду сек­тант­ских об­щин псев­до­хри­сти­ан­ско­го тол­ка, например, сви­де­те­лям Ие­го­вы.

Стрем­ле­ние к об­ра­ще­нию ино­вер­цев ха­рак­тер­но для ис­ла­ма , в мень­шей сте­пе­ни для буд­диз­ма. В ин­ду­из­ме вви­ду кас­то­во­го де­ле­ния об­ще­ст­ва прозелитизм, тео­ре­ти­че­ски до­пус­кае­мый, не реа­ли­зу­ет­ся на прак­ти­ке, по­сколь­ку ли­ца, об­ра­щён­ные в ин­ду­изм, при­зна­ют­ся при­над­ле­жа­щи­ми к низ­шим кас­там. Прозелитизм ха­рак­те­рен для ос­но­ван­ных на ин­ду­из­ме но­вых ре­лигиозных те­че­ний, например, для Ме­ж­ду­народного общества соз­на­ния Криш­ны.

Прозелитизм ис­клю­ча­ет­ся в эн­до­гам­ных ре­лигиозных об­щи­нах дру­зов, ала­ви­тов, в син­то­из­ме, на прак­ти­ке так­же и в пар­сиз­ме.

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