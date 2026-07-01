ПРОЗЕЛИТИЗМ
ПРОЗЕЛИТИЗМ - деятельность, направленная на обращение иноверцев в свою религию.
В Септуагинте слово «προσ&oxia;ηλυτος» («прозелитос») служит эквивалентом еврейского слова «רג» («гер»), означающего «пришелец», «поселенец», но употребляется для обозначения обращённых к вере в единого Бога из язычников.
До XX века термин «прозелитизм» употреблялся в основном применительно к ветхозаветной религии и иудаизму; в связи с развитием экуменизма его стали использовать и в отношении христианских конфессий.
В христианстве он приобрёл негативную коннотацию насильственного обращения, в отличие от миссионерства. С точки зрения взаимоотношений между христианскими церквами, входящими во Всемирный совет церквей (ВСЦ), всякая практика, целенаправленно ориентированная на переманивание христиан одной конфессии в другую, характеризуется как прозелитизм и заслуживает осуждения. Формально не обозначенный примерно такой же режим существует в отношениях не входящей в ВСЦ Римско-католической церкви с другими христианскими конфессиями. Однако до Ватиканского II собора политика Римско-католической церкви по отношению к некатоликам, в частности к православным, была принципиально иной. Одним из результатов католического прозелитизма явилось униатство.
К прозелитизму относятся также недостойные, противоречащие нормам христианской морали способы обращения в христианство иноверцев, применение в этих целях насилия, обмана, «подкупа душ» [например, во времена Реконкисты оказание давления испанскими «миссионерами» на мусульман и иудеев ради их обращения в христианство (обращённых мусульман называли морисками, обращённых иудеев - марранами); феномен так называемых рисовых христиан, когда в британской Индии местных жителей в вознаграждение за согласие креститься угощали чашкой риса].
Прозелитизм свойствен ряду сектантских общин псевдохристианского толка, например, свидетелям Иеговы.
Стремление к обращению иноверцев характерно для ислама, в меньшей степени для буддизма. В индуизме ввиду кастового деления общества прозелитизм, теоретически допускаемый, не реализуется на практике, поскольку лица, обращённые в индуизм, признаются принадлежащими к низшим кастам. Прозелитизм характерен для основанных на индуизме новых религиозных течений, например, для Международного общества сознания Кришны.
Прозелитизм исключается в эндогамных религиозных общинах друзов, алавитов, в синтоизме, на практике также и в парсизме.