Прови́нции ри́мские

Прови́нции ри́мские ( лат. provin­ciae) — в Риме Древнем административно-территориальные образования вне Италии. Первоначально provincia — это сфера деятельности или задание, порученные магистрату, без привязки к конкретному региону. П. назначались сенатом и распределялись среди магистратов по жребию. Постепенно П. превратились в географически определенные области под властью наместников (промагистратов), назначаемых обычно на 1 год. Первыми П. стали Сицилия, Сардиния и Корсика, вошедшие в состав римского государства после побед Рима в 1‑й и 2‑й Пунических вой­нах . По мере экспансии Рима создавались новые П.; к середине I в. до н. э. их было около 20, в эпоху империи — около 40. Юридически они были собственностью римского народа и подвергались эксплуатации через изъятие земель, обложение местного населения повинностями и налогами, которые сдавались на откуп частным корпорациям откупщиков (публиканов). При учреждении П. составлялся кадастр земель, проводился ценз, осуществлялось землеустройство, издавался провинциальный устав (lex provinciae). Со временем в П. основывались римские колонии и муниципии . Вся полнота власти в П. принадлежала наместнику, который при вступлении в должность издавал провинциальный эдикт, командовал римскими вой­сками, размещенными в П. Ему подчинялись квесторы, ведавшие финансовыми делами, но большим влиянием пользовались публиканы, что открывало простор для произвола и вызывало озлобление местного населения. В результате реформы провинциального управления, начатой Августом , по­явилась более эффективная система. П. были разделены на народные («сенатские»), куда наместников сроком на год назначал сенат , и императорские, которыми управляли назначаемые императором легаты , префекты и прокураторы . Основой управления на местах были самоуправляемые общины со своими органами в городах и селах. Фискальная власть теперь была в руках не наместников, а прокураторов, которые также управляли собственностью императора в П., а иногда и небольшой провинцией; откупная система сбора налогов осталась только для косвенных налогов. Границы провинций периодически корректировались в эпоху принципата . В правление Диоклетиана (284–305) для большего удобства управления П. были разделены на 100 более мелких, сгруппированных в более крупные округа (диоцезы).

Лит .: Кембриджская история древнего мира. Т. X: Империя Августа 43 г. до н. э. — 69 г. н. э. В 2‑х полут. / Под ред. А.-К. Боумана, Э. Чэмплина, Э. Линтотта; пер. с англ. М., 2017; Моммзен Т . История Рима. Т. 5. Провинции от Цезаря до Диоклетиана / Пер. с нем. СПб., 1995; Meyer-­Zwiffelhoffer E. Imperium Romanum. Die Geschichte der römischen Provinzen. München, 2009; Provinces and Provincial Command in Republican Rome: Genesis, Development and Governance / Ed. A. Díaz Fernández. Zaragoza, 2021. А. В. Махлаюк .