ПРОВЕ
ПРОВЕ - российские предприниматели, благотворители и меценаты.
Московские купцы прусского происхождения, потомственные почётные граждане (с 1887 года).
Карл Эммануэль [11 октября 1797 -5(17) февраля 1841 годы], уроженец города Торн (ныне Торунь, Польша), переехал в 1830-е годах в Москву. Его сын Иван (Иоганн) Карлович [1832 - 22 января (4 февраля) 1901 годы], нарвский (с 1865 года), московский (с 1869 года) купец 1-й гильдии, коммерции советник (1892 год). Окончил Третью Московскую гимназию (1850 год). В 1850-х годах начал сотрудничать с Л.Г. Кнопом, заведовал московской конторой торгового дома «Л. Кноп». Член (с 1883 года), директор-распорядитель (с 1894 года) правления Товарищества Кренгольмской мануфактуры бумажных изделий, владевшего крупнейшим текстильным предприятием в Российской империи (близ Нарвы). Член советов Московского купеческого и Русско-Китайского банков. Член Московского коммерческого суда (1871-1876 годы), Учётного и Ссудного комитетов Московской конторы Государственного банка (1892-1901 годы). Выборный Московского биржевого (1873-1901) и Московского купеческого (1876-1885 годы, 1893-1901 годы) общественный Гласный Московской городской думы (1881-1885 годы). Член Общества любителей коммерческих наук, один из основателей Александровского коммерческого училища (открыто в 1885 году). С 1892 года член правления и казначей Елизаветинского благотворительного общества, попечитель Басманной больницы в Москве, агент Московского комитета о просящих милостыню (1889-1894 годы). Член-учредитель Комитета по устройству Музея изящных искусств имени императора Александра III (1897-1901 годы, ныне ГМИИ), жертвовал средства на строительство здания музея. Коллекционировал западноевропейскую живопись XIX века. Известны его сыновья - Роман, Карл и Фёдор.
Роман (Рудольф) Иванович [26 августа (7 сентября) 1861 - 25 июля 1939 годы], в 1880-х годах был представителем торгового дома «Л. Кноп» на Московской бирже. Выборный Московского биржевого общества (1903-1918 годы). Член правлений Компании Богородско-Глуховской мануфактуры (с 1890 года) и Товарищества Кренгольмской мануфактуры (1906-1939 годы). Председатель Хлопкового комитета при Московской бирже (с 1907 года). Председатель совета коммерческого банка «И. В. Юнкер и Кo» (с 1912 года; в 1916-1918 годах Московский промышленный банк). Член совета и казначей Елизаветинского благотворительного общества (1901-1905 годы). В 1912-1914 годах построил доходный дом в стиле модерн на Новой Басманной улице (архитектор Б.М. Великовский). В 1918 году эмигрировал в Эстонию, с 1920 года жил в Берлине, возглавлял контору по закупкам хлопка для Кренгольмской мануфактуры.
Карл (с 1915 года Кирилл) Иванович (Карл Александр) (1865 - не ранее 1925 года), московский купец второй гильдии (с 1889 года). В 1888-1895 годы владел конторой по комиссионной торговле хлопком, пряжей и нитками. Маклер по хлопку Московской биржи (1895-1918 годы), член правления Товарищества Вознесенской мануфактуры С. Лепёшкина сыновей, пайщик Товарищества Кренгольмской мануфактуры и Товарищества «Волокно». Член попечительного совета женской гимназии при Доме воспитания сирот Императорского Человеколюбивого общества в Москве (с 1890 года), казначей Секции по борьбе с туберкулёзом. Член Московского автомобильного общества (1915-1917 годы). После Октябрьской революции 1917 года работал в издатлеьстве Наркомата финансов, в 1924 году вместе с братом Ф.И. Прове арестован ОГПУ по подозрению в связях с эмигрантскими кругами и в экономическом шпионаже, вскоре освобождён. В 1925 году эмигрировал. Его сыновья - Иван Кириллович [24 февраля (8 марта) 1895-?] и Александр Кириллович [1897 - 22 января 1942 года] были репрессированы в 1927 году за связь с «британскими шпионами» - их двоюродными братьями В.Ф. и К.Ф. Прове; А.К. Прове был сослан на 3 года в Енисейск, в 1930-1932 и в 1938-1939 годах в заключении, в начале Великой Отечественной войны снова арестован, осуждён на 10 лет лагерей, умер в Вятлаге.
Фёдор Иванович (Теодор Фердинанд) [24 января (5 февраля)1872 - 1932 годы], член правлений Товарищества Даниловской мануфактуры и Товарищества Садковской мануфактуры Ивана Дё- мина, пайщик Товарищества Кренгольмской мануфактуры и Товарищества «Волокно». Член-соревнователь и жертвователь Комитета по устроению Музея изящных искусств, член комитета Общества вспомоществования нуждающимся учащимся Строгановского художественно-промышленного училища в Москве, член Московского общества покровительства бездомным и несовершеннолетним, освобождаемым из мест заключения. К 1917 году собрал одну из крупнейших нумизматических коллекций в России (русские, а также античные монеты), несколько раритетов передал Историческому музею в Москве. Член (с 1895 года), председатель (1898-1904 годы) Московского нумизматического общества, упорядочил его деятельность, начал издание «Трудов» (1898 год), стал формировать нумизматическую коллекцию, укрепил международные связи общества. Представлял его на нумизматическом конгрессе в Париже (1900 год). Коллекционировал также художественное серебро, фарфор, оружие (часть предметов экспонировалась на художественной выставке в Москве в 1903 году). После 1918 года служил во Всероссийском текстильном синдикате. В 1924 году арестован вместе с братом К.И. Прове (вскоре освобождён), его нумизматическая коллекция была конфискована и в 1927-1928 годах продана за границу. Его сыновья - Владимир Фёдорович (1895-1927 годы), служащий ЦАГИ, и Кирилл Фёдорович (1897-1927 годы), писарь батальона охраны здания РВС в Москве, были арестованы в 1927 году по обвинению в шпионской деятельности в составе группы лиц, связанных с британской дипломатической миссией, и расстреляны по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР от 24 октября 1927 года. Постановлением Особого совещания при ОГПУ их родители, Ф.И. Прове и его жена Софья Ивановна (урождённая Шульц), а также братья Фёдор Фёдорович (1900-?), Андрей Фёдорович (1900-1970 годы), Всеволод Фёдорович (1904 - 8 декабря1937 года) были осуждены на ссылку в Казахстан и в Сибирь на 3 года. Вс.Ф. Прове в 1932 году приговорён к расстрелу, заменённому 10-летним заключением в лагере; позднее расстрелян по постановлению Особой тройки УНКВД по Ленинградской области.