ПРОВЕ

ПРОВЕ - российские предприниматели, благотворители и меценаты.

Московские куп­цы прусского про­ис­хо­ж­де­ния, по­том­ст­вен­ные почётные гра­ж­да­не (с 1887 года).

Карл Эм­ма­ну­эль [11 октября 1797 -5(17) февраля 1841 годы], уро­же­нец города Торн (ны­не То­рунь, Поль­ша), пе­ре­ехал в 1830-е годах в Мо­ск­ву. Его сын Иван (Ио­ганн) Кар­ло­вич [1832 - 22 января (4 февраля) 1901 годы], нарв­ский (с 1865 года), мо­с­ков­ский (с 1869 года) ку­пец 1-й гиль­дии, ком­мер­ции со­вет­ник (1892 год). Окон­чил Третью Московскую гим­на­зию (1850 год). В 1850-х годах на­чал со­труд­ни­чать с Л.Г. Кно­пом , за­ве­до­вал московской кон­то­рой тор­го­во­го до­ма «Л. Кноп». Член (с 1883 года), ди­рек­тор-рас­по­ря­ди­тель (с 1894 года) прав­ле­ния Товарищества Крен­гольм­ской ма­ну­фак­ту­ры бу­маж­ных из­де­лий, вла­дев­ше­го круп­ней­шим тек­стиль­ным пред­при­яти­ем в Российской им­пе­рии (близ Нар­вы). Член со­ве­тов Московского ку­пе­че­ского и Рус­ско-Ки­тай­ско­го бан­ков. Член Московского ком­мерческого су­да (1871-1876 годы), Учёт­но­го и Ссуд­но­го комитетов Московской кон­то­ры Государственного бан­ка (1892-1901 годы). Вы­бор­ный Московского бир­же­во­го (1873-1901) и Московского ку­пе­ческо­го (1876-1885 годы, 1893-1901 годы) об­щественный Глас­ный Московской городской ду­мы (1881-1885 годы). Член Общества лю­би­те­лей ком­мерческих на­ук, один из ос­но­ва­те­лей Алек­сан­д­ров­ско­го ком­мерческого училища (от­кры­то в 1885 году). С 1892 года член прав­ле­ния и ка­зна­чей Ели­за­ве­тин­ско­го бла­го­тво­ри­тель­но­го общества, по­пе­чи­тель Бас­ман­ной больни­цы в Мо­ск­ве, агент Московского комитета о про­ся­щих ми­ло­сты­ню (1889-1894 годы). Член-уч­ре­ди­тель Комитета по уст­рой­ст­ву Му­зея изящ­ных ис­кусств имени императора Алек­сан­д­ра III (1897-1901 годы, ны­не ГМИИ), жерт­во­вал сред­ст­ва на строи­тель­ст­во зда­ния му­зея. Кол­лек­цио­ни­ро­вал западноевропейскую жи­во­пись XIX века. Из­вест­ны его сы­но­вья - Ро­ман, Карл и Фё­дор.

Ро­ман (Ру­дольф) Ива­но­вич [26 августа (7 сентября) 1861 - 25 июля 1939 годы], в 1880-х годах был пред­ста­ви­те­лем тор­го­во­го до­ма «Л. Кноп» на Московской бир­же. Вы­бор­ный Московского бир­же­во­го общества (1903-1918 годы). Член прав­ле­ний Ком­па­нии Бо­го­род­ско-Глу­хов­ской ма­ну­фак­ту­ры (с 1890 года) и Товарищества Крен­гольм­ской ма­ну­фак­ту­ры (1906-1939 годы). Председатель Хлоп­ко­во­го комитета при Московской бир­же (с 1907 года). Председатель со­ве­та ком­мерческого бан­ка «И. В. Юн­кер и Кo» (с 1912 года; в 1916-1918 годах Московский промышленный банк). Член со­ве­та и каз­на­чей Ели­за­ве­тин­ско­го бла­го­тво­рительного общества (1901-1905 годы). В 1912-1914 годах по­стро­ил до­ход­ный дом в сти­ле мо­дерн на Но­вой Бас­ман­ной улице (архитектор Б.М. Ве­ли­ков­ский). В 1918 году эмиг­ри­ро­вал в Эс­то­нию, с 1920 года жил в Бер­ли­не, воз­глав­лял кон­то­ру по за­куп­кам хлоп­ка для Крен­гольм­ской ма­ну­фак­ту­ры.

Карл (с 1915 года Ки­рилл) Ива­но­вич (Карл Алек­сандр) (1865 - не ра­нее 1925 года), мо­с­ков­ский ку­пец второй гиль­дии (с 1889 года). В 1888-1895 годы вла­дел кон­то­рой по ко­мис­си­он­ной тор­гов­ле хлоп­ком, пря­жей и нит­ка­ми. Мак­лер по хлоп­ку Московской бир­жи (1895-1918 годы), член прав­ле­ния Товарищества Воз­не­сен­ской ма­ну­фак­ту­ры С. Ле­пёш­ки­на сы­но­вей, пай­щик Товарищества Крен­гольм­ской ма­ну­фак­ту­ры и Товарищества «Во­лок­но». Член по­пе­чи­тель­но­го со­ве­та жен­ской гим­на­зии при До­ме вос­пи­та­ния си­рот Императорского Че­ло­ве­ко­лю­би­во­го общества в Мо­ск­ве (с 1890 года), ка­зна­чей Сек­ции по борь­бе с ту­бер­ку­лё­зом. Член Московского ав­то­мо­биль­но­го общества (1915-1917 годы). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года ра­бо­тал в издатлеьстве Нар­ко­ма­та фи­нан­сов, в 1924 году вме­сте с бра­том Ф.И. Про­ве аре­сто­ван ОГПУ по по­доз­ре­нию в свя­зях с эми­грант­ски­ми кру­га­ми и в эко­но­мическом шпио­на­же, вско­ре ос­во­бо­ж­дён. В 1925 году эмиг­ри­ро­вал. Его сы­но­вья - Иван Ки­рил­ло­вич [24 февраля (8 марта) 1895-?] и Алек­сандр Ки­рил­ло­вич [1897 - 22 января 1942 года] бы­ли ре­прес­си­ро­ва­ны в 1927 году за связь с «бри­тан­ски­ми шпио­на­ми» - их двою­род­ны­ми брать­я­ми В.Ф. и К.Ф. Про­ве; А.К. Про­ве был со­слан на 3 го­да в Ени­сейск, в 1930-1932 и в 1938-1939 годах в за­клю­че­нии, в начале Великой Отечественной вой­ны сно­ва аре­сто­ван, осу­ж­дён на 10 лет ла­ге­рей, умер в Вят­ла­ге.

Фё­дор Ива­но­вич (Тео­дор Фер­ди­нанд) [24 января (5 февраля)1872 - 1932 годы], член прав­ле­ний Товарищества Да­ни­лов­ской ма­ну­фак­ту­ры и Товарищества Сад­ков­ской ма­ну­фак­ту­ры Ива­на Дё- ми­на, пай­щик Товарищества Крен­гольм­ской ма­ну­фак­ту­ры и Товарищества «Во­лок­но». Член-со­рев­но­ва­тель и жерт­во­ва­тель Комитета по уст­рое­нию Му­зея изящ­ных ис­кусств, член комитета Общества вспо­мо­ще­ст­во­ва­ния ну­ж­даю­щим­ся уча­щим­ся Стро­га­нов­ско­го ху­дожественно-промышленного училища в Мо­ск­ве, член Московского общества по­кро­ви­тель­ст­ва без­дом­ным и не­со­вер­шен­но­лет­ним, ос­во­бо­ж­дае­мым из мест заклю­че­ния. К 1917 году со­брал од­ну из круп­ней­ших ну­миз­ма­тических кол­лек­ций в Рос­сии (рус­ские, а так­же ан­тич­ные мо­не­ты), несколько ра­ри­те­тов пе­ре­дал Ис­то­рическому му­зею в Мо­ск­ве. Член (с 1895 года), председатель (1898-1904 годы) Московского ну­миз­ма­тического общества, упо­ря­до­чил его дея­тель­ность, на­чал из­да­ние «Тру­дов» (1898 год), стал фор­ми­ро­вать ну­миз­ма­тическую кол­лек­цию, ук­ре­пил ме­ж­ду­народные свя­зи об­ще­ст­ва. Пред­став­лял его на ну­миз­ма­тическом кон­грес­се в Па­ри­же (1900 год). Кол­лек­цио­ни­ро­вал так­же ху­дожественное се­реб­ро, фар­фор, ору­жие (часть пред­ме­тов экс­по­ни­ро­ва­лась на ху­дожественной вы­став­ке в Мо­ск­ве в 1903 году). По­сле 1918 года слу­жил во Все­российском тек­стиль­ном син­ди­ка­те. В 1924 году аре­сто­ван вме­сте с бра­том К.И. Про­ве (вско­ре ос­во­бо­ж­дён), его ну­миз­ма­тическая кол­лек­ция бы­ла кон­фи­ско­ва­на и в 1927-1928 годах про­да­на за гра­ни­цу. Его сы­но­вья - Вла­ди­мир Фё­до­ро­вич (1895-1927 годы), слу­жа­щий ЦАГИ, и Ки­рилл Фё­до­ро­вич (1897-1927 годы), пи­сарь ба­таль­о­на ох­ра­ны зда­ния РВС в Мо­ск­ве, бы­ли аре­сто­ва­ны в 1927 году по об­ви­не­нию в шпи­он­ской дея­тель­но­сти в со­ста­ве груп­пы лиц, свя­зан­ных с британской ди­пло­ма­тической мис­си­ей, и рас­стре­ля­ны по при­го­во­ру Во­енной кол­ле­гии Вер­хов­но­го су­да СССР от 24 октября 1927 года. По­ста­нов­ле­ни­ем Осо­бо­го со­ве­ща­ния при ОГПУ их ро­ди­те­ли, Ф.И. Про­ве и его же­на Со­фья Ива­нов­на (урож­дён­ная Шульц), а так­же бра­тья Фё­дор Фё­до­ро­вич (1900-?), Ан­д­рей Фё­до­ро­вич (1900-1970 годы), Все­во­лод Фё­до­ро­вич (1904 - 8 декабря1937 года) бы­ли осу­ж­де­ны на ссыл­ку в Ка­зах­стан и в Си­бирь на 3 го­да. Вс.Ф. Про­ве в 1932 году при­го­во­рён к рас­стре­лу, за­ме­нён­но­му 10-лет­ним за­клю­че­ни­ем в ла­ге­ре; позд­нее рас­стре­лян по по­ста­нов­ле­нию Осо­бой трой­ки УНКВД по Ле­нин­градской об­лас­ти.

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