ПРОВАНСАЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПРОВАНСАЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - развивается на окситанском языке на территориях исторической области Прованс.

Ран­ние письменные па­мят­ни­ки соз­да­ны при мо­на­сты­рях в конце X - середине XI веках: ано­ним­ная по­эма «Бо­эций» (пе­ре­ла­гав­шая со­чи­не­ния Бо­эция), «Песнь о свя­той Фе Ажен­ской» (ис­то­рия му­че­ни­цы III-IV веков); рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла так­же ре­лигиозная по­эзия.

Рас­цвет провансальской литературы при­хо­дит­ся на XI-XIII века и свя­зан пре­ж­де все­го с по­эзи­ей тру­ба­ду­ров (Ар­на­ут Да­ни­эль, Бер­нарт де Вен­та­дорн, Бер­тран де Борн, Гиль­ом IX , Ги­ра­ут де Бор­нель, Джа­уф­ре Рю­дель , Рем­ба­ут де Ва­кей­рас и другие). В этот пе­ри­од раз­ви­ва­ет­ся эпос (по­эма «Же­рар Рус­силь­он­ский», XII век), городская но­вел­ли­сти­ка са­ти­рического ха­рак­те­ра (сборник «Рас­ска­зы по­пу­гая» Ар­нау­та де Кар­кас­се­са, XII век), ры­цар­ский ро­ман (ано­ним­ные - «Джа­уф­ре», начало XIII века, по мо­ти­вам ар­ту­ров­ских ле­генд; «Фла­мен­ка», конец XIII века). В XIII-XIV веках по­яв­ля­ют­ся трак­та­ты о кур­ту­аз­ной люб­ви и по­эзии (Р. Ви­даль де Без­алю, Г. Мо­ли­нье, М. Эр­мен­га­ут и других).

Спад, на­ме­тив­ший­ся в провансальской литературе по­сле Аль­би­гой­ских войн , ко­гда она на­чи­на­ет ут­ра­чи­вать еди­ный ха­рак­тер, рас­па­да­ясь на отдельные об­ла­ст­ные литературы, в XVI веке сме­ня­ет­ся ожив­ле­ни­ем ин­те­ре­са к ли­ри­ке тру­ба­ду­ров и их био­гра­фи­ям: свод «Жиз­не­опи­са­ния древ­них и на­и­слав­ней­ших про­ван­саль­ских пии­тов» Жа­на Но­ст­ра­да­му­са (1575 год), бра­та М. Но­ст­ра­да­му­са . В конце XVI века провансальская литература ин­тен­сив­но раз­ви­ва­лась в Гас­ко­ни: по­эзия О. Гай­а­ра (сборник «Пир­ше­ст­во», 1583 год), П. де Гар­ро­са (сборник «Гас­кон­ские сти­хи», 1597 года, с по­свя­ще­ни­ем Ген­ри­ху IV) и другие. Отдельные про­из­ве­де­ния на ок­си­тан­ском языке соз­дал Г. Дю Бар­тас. Влия­ние мань­е­риз­ма и шко­лы «Плея­да» ощу­ти­мо в про­из­ве­де­ни­ях Л. Бел­ло де Ла Бел­лодь­е­ра («Тру­ды и риф­мы», 1595 год), Р. Руф­фи и другие.

В XVII веке круп­ней­шим цен­тром провансальской литературы ста­ла Ту­лу­за, где ре­гу­ляр­но уст­раи­ва­лись со­стя­за­ния по­этов («цве­точ­ные иг­ры», или фло­ра­лии). В рус­ле ба­рок­ко - по­этическое твор­че­ст­во П. Гу­де­ле­на (сб. «Ту­луз­ская ветвь», 1617 год), К. Брюйи (сборник «Сад про­ван­саль­ских муз», 1628 год), Б. Ла­ра­да, Г. Аде­ра, Ж.Ж. д’Астро, Л. Ба­ро­на. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных пи­са­те­лей 18 в. - Ж.Б. Фавр (са­ти­рич. по­эма «Про­по­ведь пас­то­ра Сис­та», 1765 год; ирои­ко­ми­че­ская по­эма «Оса­да Кад­ру­са», 1773 год; но­вел­ла «Ис­то­рия Жа­ка-глуп­ца», 1754 год), К. Де­пур­ран, Ж.Б. Койя. На ок­си­тан­ском языке Ж.Ж. де Мон­дон­виль соз­дал либ­рет­то опе­ры «Даф­нис и Ал­ци­ма­ду­ра» (1754 год). Ши­ро­кое при­зна­ние сни­ска­ла со­ци­аль­ная ко­ме­дия «Ма­ник­ла» Э. Пе­ла­бо­на (1789 год). Начало XIX века оз­на­ме­но­ва­но твор­че­ст­вом Мес­те Вер­дье, Жан­се­ми­на (настоящее имя и фамилия Ж. Боэ; по­эма «Сле­пая из Кас­тель-Кю­и­лье», 1836 год, и другие.), А. Фаб­ра д’Оливе, В. Же­лю (по­этический сборник «Про­ван­саль­ские и фран­цуз­ские пес­ни», 1840 год), К. На­вар­ро и другие.

В середине XIX века под влия­ни­ем ро­ман­тиз­ма и на­цио­на­ли­стических на­строе­ний на юге Фран­ции на­чал­ся но­вый подъ­ём провансальская литература Все­мир­ную из­вест­ность при­об­ре­ло твор­че­ст­во Ф. Ми­ст­ра­ля , а так­же дея­тель­ность организации «Фе­либ­риж» (создан в 1854 году), стре­мив­шей­ся про­ти­во­пос­та­вить ди­ал. ра­зоб­щён­но­сти провансальская литература еди­ный литературный язык: по­эты и пи­са­те­ли Ж. Ру­ма­ниль, Т. Оба­нель (по­этический сборник «По­лу­рас­кры­тый гра­нат», 1860 год; пье­са «Хлеб гре­ха», поставлена в 1878 году), Ф. Гра (по­эма «Ту­лу­за», 1881 год; по­этический сборник «Про­ван­саль­ские ро­ман­се­ро», 1887 год; сборник но­велл «Па­па­ли­ны», 1891 год), А. Вер­ме­нуз и другие.

В 1-й пол. 20 в. вы­де­ля­ет­ся близ­кое сим­во­лиз­му твор­че­ст­во по­этов Ж.Б. Ше­за, Ж.С. Пон­са, П.Л. Гре­нье, а так­же про­за Ж. д’Арбо (фан­та­стич. ро­ман «Чу­до­ви­ще из Вак­ка­ре­са», 1926 год). Ве­ду­щие пред­ста­ви­те­ли провансальская литература второй половины XX века: Ж. Бо­дон (ро­ман «Кни­га Ве­ли­ких дней», 1964 год; по­этический сборник «По мо­рю в га­ле­рах», 1975 год), М. Ру­кет, Б. Ман­сье, Р. Ла­фон и другие. Сре­ди наи­бо­лее яр­ких пи­са­те­лей и по­этов конца XX - начала XXI веков: Ф. Блан­ше, Ж.К. Фо­ре, Э. Гон­са­лес (ро­ман в ду­хе по­стмо­дер­низ­ма «Чу­до­вищ­ная ис­то­рия вы­ход­ца из Же­ло», 1996 год), Ж.П. Тар­диф, С. Бек (по­эмы «Псал­мы на ве­тер», 2006 год; «Жен­щи­на, моя лю­бовь», 2008 год), Ж. де Ме­ло (ро­ман «Из те­ни», 2008 год).

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