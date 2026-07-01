Прова́нс

Прова́нс (от лат . provincia — «провинция»; фр . Provence, оксит . Provença) — историческая область на юго-востоке Франции, в составе современного региона Прованс—Альпы—Лазурный Берег. Главные города — Марсель , Ницца, Тулон, Экс-ан-­Прованс, Арль, Авиньон, Оранж.

Древнейшие археологические находки относятся к раннему палеолиту (пещеры Валлоне, Эскаль). В I тысячелетии до н. э. заселен лигурами , контактировавшими с греческими колониями на побережье, основанными в VI–IV вв. до н. э. (Массалия/Марсель, Никея/Ницца). С V–IV вв. до н. э. сюда переселялись галлы, смешивавшиеся с лигурами. В конце II в. до н. э. подчинен Римом Древним , став частью так называемой провинции Нарбоннская Галлия (НГ). Римляне проложили здесь дороги, основали, часто на месте галло-­лигурийских оппид, города (Экс, Тулон, Арль, Оранж, Фрежюс, Везон), чье процветание отражало экономический подъем региона, высока была степень романизации. Со II в. н. э. шла христианизация, к середине III в. относят появление первого епископства в Арле, ставшем в 308 императорской резиденцией Константина I Великого . После раздела НГ на три части в IV в. земли П. оказались в составе провинций Вьенн­ская Галлия, с центром во Вьенне, и Вторая Нарбоннская Галлия, с центром в Аквах Секстиевых (ныне Экс), относившихся к Вьеннскому диоцезу.

Во 2‑й половине V — начале VI в. за контроль над этими территориями боролись вестготы , остготы и бургунды . В 534–537 П. перешел под власть Франкского государства . Отдаленность от политических центров благоприятствовала сохранению позиций местной знати, которая с ослаблением Меровингов не раз восставала в 730‑х, но была подчинена Карлом Мартеллом . Нестабильность усугубляли набеги арабов, в IX в. закрепившихся на побережье, и расцвет пиратства, что вело к дальнейшему упадку городов и торговли.

После раздела империи Каролингов — в составе владений Лотаря I , в дальнейшем — фактически отдельная территория (графство), при Бозоне I, в 884 ставшем королем П., подчиненная власти королевства Нижней Бургундии, c 933 — объединенного Арльского королевства (Арелата; см. в статье Бургундия ), с 1033 — в составе Священной Римской империи . В XI–XIII вв. П. переживал новый экономический расцвет, ширилось церковное и монастырское строительство. В XII в. разделен на три части: графство П. (к югу от р. Дюранс), графство Форкалькье (к северу от р. Дюранс), присоединенное к графству П. в 1222, и маркизат П. (по левому берегу р. Рона). В ряде городов (Марсель, Авиньон, Арль) установилась власть консулов, центр графства П. переместился из Арля в Экс.

В ходе Альбигойских вой­н здесь усиливается влияние Франции. В 1246 графство П. перешло к Карлу I Анжуйскому , столкнувшемуся с противодействием местной знати и городов. В 1271 король Франции получил маркизат П., часть которого — Авиньон и графство Венесен в 1274 передал во владение римских пап. Переезд туда папской курии во время Авиньонского пленения пап стимулировал процветание города и его округи в XIV в. В 1388 династический конфликт привел к переходу территории образованного тогда графства Ницца (ныне департамент Приморские Альпы) под власть Савой­ской династии (до 1860). При правлении в графстве П. Рене Анжуйского (1434–1480) его пышный двор в Эксе стал средоточием искусств.

В 1481 П. присоединен к Франции, с 1486 — провинция в ее составе, в 1501 — учрежден парламент П. (см. в статье Парламенты во Франции ) в Эксе, отстаивавший местную автономию, до 1639 созывались провинциальные штаты. Во время религиозных вой­н во Франции П. поддержал Католическую лигу , не признав даже после коронации в 1594 Генриха IV Бурбона , вой­скам которого пришлось подчинять провинцию. Экономическому подъему П. в XVII–XVIII вв. способствовала роль Марселя как важного порта средиземноморской и трансатлантической торговли; развивались кораблестроение, мыловарение, производство сахара, изделий из стекла и фаянса, текстиля.

В ходе Французской революции XVIII в. в 1790 П. разделен на три департамента: Буш-дю-­Рон, Вар и Нижние Альпы, папские владения в 1791 присоединены к Франции (с 1793 — департамент Воклюз). Во время Революции 1848–1849 в Европе здесь были сильны республиканские настроения, протестные выступления сопровождали переворот 2 декабря 1851. На период Второй империи пришелся экономический расцвет и индустриальный рост П., железные дороги связали Марсель с Парижем (1856) и Ниццей (1860). В конце XIX — начале XX в. под влиянием Фредерика Мистраля развернулось движение за возрождение провансальского (окситанского) языка и самобытной культуры.

С июня 1940 — под властью режима Виши , в ноябре 1942 затопившего свой военно-­морской флот в Тулоне во время ввода Германией оккупационных вой­ск в так называемую свободную зону; освобожден в августе 1944. В 1960–1970‑е массовый приток репатриантов и мигрантов из Сев. Африки и кризис традиционных отраслей промышленности привели к высокому росту безработицы и глубоким социально-­этническим изменениям в крупных городах. Рекреационные ресурсы наряду с богатством античного и средневекового наследия способствуют важной роли туризма в современной экономике региона.

Лит .: Филиппов И. С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье. М., 2000; Borricand R., Roy È. Histoire de la Provence. Aix-en-Provence, 2014. А. А. Майзлиш .