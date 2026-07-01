ПРОУН

Визуальная концепция моделей супрематической архитектуры, изобретенная художником-авангардистом Эль Лисицким . Этот термин был введен для обозначения созданной им системы концептуального проектирования. Сам Лисицкий писал о создании проунов так: «Холст картины стал для меня слишком тесным… и я создал проуны как пересадочную станцию от живописи к архитектуре». Первые проуны были созданы в 1919 году, сам термин возник позднее, в 1920 году. Считается, что первыми проунами стали "Дом над землей" Лисицкого, а также его плакат-панно "Станки депо, фабрик, заводов ждут вас".

Возникновение проунов связано с участием художника в витебском авангардном объединении УНОВИС («Утвердители нового искусства») , руководителем которого был К.С. Малевич. В 1919-1920 годы Лисицкий активно работал над проблемой, поставленной перед своими соратниками Малевичем: проблемой развития архитектурных возможностей супрематизма. Малевич дал персональное задание для Лисицкого - перевести супрематизм в объемные формы, что и стало импульсом к созданию проунов. В те годы Эль Лисицкий, как и Малевич, был преподавателем Витебского народного художественного училища (ВНХУ) . В 1919-1920-е годы это учебное заведение фактически превратилось в большую мастерскую-лабораторию, исследовавшую возможности новоизобретенного искусства - супрематизма .

Впервые проуны были представлены публике в виде издания литографированной "папки проунов" в 1921 году. Она состояла из 11 листов и текста декларации, объясняющей их значение. Проуны выполнялись в различных техниках - графике, живописи, литографии. Живописные проуны сохранились хуже всего, некоторые из них известны лишь по фотографиям.

В процессе разработки концепции проунов, Лисицкий много экспериментировал с пространственными интерпретациями супрематизма, добавляя в него элементы конструктивизма, изобретенного Татлиным . В этих объектах он стремился соединить геометрическую плоскость с законами конструктивного построения объемной формы. Художественная концепция проунов основывалась на применении архитектурных приемов в пластических принципах станковой супрематической абстракции. Это обогащало как архитектуру, так и живопись: условность плоскости картины позволяла воплотить в эскизе самые смелые и утопичные архитектурные идеи, тогда как инженерная фундаментальность конструкции привносила картине статус футурологического проекта. Для Лисицкого проун стал инструментом, с помощью которого оказалось возможно связать масштабы станковых композиций с масштабом архитектуры и города. Не случайно, что некоторые из проунов он называл "Мост", "Город", "Арка" и т.д. Позднее Лисицкий использовал наработки в области проунов для создания конкретных архитекторских проектов, таких как водная станция, горизонтальные небоскребы, выставочные интерьеры и т.д.

В проунах Эль Лисицкого совершенно по-особому была решена проблема взаимоотношения объекта с пространством. Плоскость могла превращаться в объем и обратно, вовсе растворяться или объединяться с другими плоскостями или объемными фигурами. Геометрические фигуры в проунах могли покоиться на твердом основании либо парить в пространстве. Лисицкий мастерски одновременно применял в проунах геометрические плоскости и трехмерные объекты, создавая фигуры, не имевшие ни верха, ни низа. Сам художник так объяснял этот феномен: "Мы видим, что как поверхность (плоскость) картины проун прекращает свое существование и становится построением, обозреваемым со всех сторон. Результатом чего является разрушение единственной оси, ведущей к горизонту. Вращая проун, мы ввинчиваем себя в пространство".

До изобретения проунов художники проецировали пространство на плоскость. Теперь же стало возможным освободиться от этой проекционной плоскости: Лисицкий придал проуну движение, получив тем самым множество проекционных осей, которые можно было перемещать, вставать между ними, меняя угол зрения и т.д. Проун словно вращался в пространстве, оставаясь при этом в состоянии равновесия. Лисицкий описывал этот эффект так: "Мы увидели, что поверхность проуна перестала быть картиной, она стала сооружением и как дом его можно обойти кругом, посмотреть сверху и исследовать снизу". Взамен хаоса и пустоты проуны устанавливали на холсте порядок, организованность и динамическое напряжение.

Особенным было цветовое решение проунов: их колорит был очень сдержан и ограничен несколькими простыми цветами. При этом Эль Лисицкий видел цвет в качестве обозначения массы, плотности и фактуры различных материалов, таких как стекло, металл, бетон, дерево: "Я обрабатывал черно-белую гамму (оживленную красным) как вещество или материал". Автор проунов, таким образом, превращал их еще и в метод творческого мышления, в модель новой архитектуры. Из изобретателя супрематист превращался в созидателя, строителя форм нового мира - мира предметного. Особым был подход и к классификации проунов. Лисицкий структурировал их по сериям, добавляя к названию буквы и цифры: "Проун G 7", "Проун 1 E", "Проун 23 № 6" и др.

Универсальность проунов как метода построения объемных фигур на плоскости, о которой говорил Лисицкий, неоднократно подтверждалась практикой его собственного творчества. Сами проуны, их части, детали, а также общие композиционные приемы успешно применялись им в архитектуре, дизайне, полиграфии, создании театральных макетов, выставочных пространств и т.д.