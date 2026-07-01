ПРОТОПОПОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

ПРОТОПОПОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский музыковед, библиограф, палеограф , текстолог, заслуженный деятель искусств РСФСР.

В 1937 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су Л.А. Ма­зе­ля . С 1938 года пре­по­да­вал в Москковской консерватории (профессор с 1961 года). В 1948-2959 годах стар­ший на­учный со­труд­ник Института ис­то­рии ис­кусств АН СССР. Доктор ис­кус­ст­во­ве­де­ния (1960 год).

Основные тру­ды по тео­рии и ис­то­рии му­зы­каль­ных форм («Ва­ри­а­ци­он­ные про­цес­сы в му­зы­каль­ной фор­ме», 1967 год; «Прин­ци­пы му­зы­каль­ной фор­мы Бет­хо­ве­на », 1970 год; «Очер­ки из ис­то­рии ин­ст­ру­мен­таль­ных форм XVI - начала XIX веков», 1979 год; «Прин­ци­пы му­зы­каль­ной фор­мы И.С. Ба­ха», 1981 год; «Со­нат­ная фор­ма в за­пад­но­ев­ро­пей­ской му­зы­ке второй половины XIX века», 2002 год; «Со­нат­ная фор­ма в рус­ской му­зы­ке», 2010 год; «Ис­то­рия со­нат­ной фор­мы. Cонат­ная фор­ма в за­пад­но­ев­ро­пей­ской му­зы­ке кон­ца XVIII - первой половине XIX века», 2013 год), по­ли­фо­нии («Ис­то­рия по­ли­фо­нии», выпуск 3-5, 1985-1987 годы), руссой му­зы­ке (« Глин­ка : Твор­че­ский путь», тома 1-2, 1955 год, совместно с Т.Н. Ли­ва­но­вой; «Опер­ное твор­че­ство П.И. Чай­ков­ско­го », 1957 год, совместно с Н.В. Ту­ма­ни­ной; «"Иван Су­са­нин" Глин­ки», 1961 год; «Рус­ская мысль о му­зы­ке в XVII веке», 1989 год; «Му­зы­ка рус­ской ли­тур­гии: Про­бле­ма цик­лич­но­сти», 1999 год). Ре­дак­тор отдельных то­мов ПСС М.И. Глин­ки, Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, П.И. Чай­ков­ско­го. Ав­тор пуб­ли­ка­ций в се­рии «Па­мят­ни­ки рус­ско­го му­зы­каль­но­го ис­кус­ст­ва» (выпуски 2, 7, 1973-1979 годов). Из­да­ны так­же сбор­ни­ки: «Из­бран­ные ис­сле­до­ва­ния и ста­тьи» (1983 год), «Из не­опуб­ли­ко­ван­но­го на­сле­дия» (2011 год).

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