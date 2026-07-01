ПРОТОПОПОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
ПРОТОПОПОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский музыковед, библиограф, палеограф, текстолог, заслуженный деятель искусств РСФСР.
В 1937 году окончил Московскую консерваторию по классу Л.А. Мазеля. С 1938 года преподавал в Москковской консерватории (профессор с 1961 года). В 1948-2959 годах старший научный сотрудник Института истории искусств АН СССР. Доктор искусствоведения (1960 год).
Основные труды по теории и истории музыкальных форм («Вариационные процессы в музыкальной форме», 1967 год; «Принципы музыкальной формы Бетховена», 1970 год; «Очерки из истории инструментальных форм XVI - начала XIX веков», 1979 год; «Принципы музыкальной формы И.С. Баха», 1981 год; «Сонатная форма в западноевропейской музыке второй половины XIX века», 2002 год; «Сонатная форма в русской музыке», 2010 год; «История сонатной формы. Cонатная форма в западноевропейской музыке конца XVIII - первой половине XIX века», 2013 год), полифонии («История полифонии», выпуск 3-5, 1985-1987 годы), руссой музыке («Глинка: Творческий путь», тома 1-2, 1955 год, совместно с Т.Н. Ливановой; «Оперное творчество П.И. Чайковского», 1957 год, совместно с Н.В. Туманиной; «"Иван Сусанин" Глинки», 1961 год; «Русская мысль о музыке в XVII веке», 1989 год; «Музыка русской литургии: Проблема цикличности», 1999 год). Редактор отдельных томов ПСС М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Автор публикаций в серии «Памятники русского музыкального искусства» (выпуски 2, 7, 1973-1979 годов). Изданы также сборники: «Избранные исследования и статьи» (1983 год), «Из неопубликованного наследия» (2011 год).