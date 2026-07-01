ПРОТОПОПОВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ

ПРОТОПОПОВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ - российский предприниматель, общественный деятель и благотворитель, купец Первой гильдии, мануфактур-советник.

Из ку­печеской се­мьи. По­томственный почётный гра­ж­да­нин (с 1875 года), позд­нее воз­ве­дён в по­томственное дво­рян­ст­во. Брат же­ны Протопопова - С.И. Чет­ве­ри­ков. В 1876 году Протопопов уч­ре­дил тор­говый дом «Сте­пан Про­то­по­пов с брать­я­ми» (тор­гов­ля све­ча­ми). Председатель со­ве­та Московского ку­печеского общества вза­им­но­го кре­ди­та (1892-1914 годы), со­ве­та Московского тор­го­во­го бан­ка (1890-1914 годы), председатель прав­ле­ний Северного стра­хо­во­го общества (1880-1914 годы), Товарищества Го­ро­ди­щен­ской су­кон­ной фаб­ри­ки Чет­ве­ри­ко­ва.

Член Московской тор­го­вой де­пу­та­ции (1870-1873 годы). Вы­бор­ный Московского ку­печеского общества (1873-1976, 1877-1898 годы), Московского бир­же­во­го общества (1879-1903 годы). Глас­ный Московской городской ду­мы (1877-1889 годы). Ви­це-председатель со­ве­та По­пе­чи­тель­но­го общества о де­тях лиц, ссылае­мых по су­деб­ным при­го­во­рам в Си­бирь (с 1885 года). На по­жерт­во­ва­ния Протопопова Московскому городскому об­щественному управ­ле­нию уст­рое­ны убе­жи­ще для де­тей лиц, по­стра­дав­ших на Хо­дын­ском по­ле во вре­мя ко­ро­на­ции императора Ни­ко­лая II (от­кры­то в 1896 году), дет­ский при­ют и бо­га­дель­ня (1902 год). Почётный по­пе­чи­тель Ме­щан­ских учи­лищ, член со­ве­та и круп­ный жерт­во­ва­тель Ели­за­ве­тин­ско­го бла­го­тво­ри­тель­но­го общества (с 1892 года), почётный член по­пе­чи­тель­ст­ва о бед­ных Твер­ской час­ти, председатель со­ве­та бо­га­дель­ни имени П.И. Ку­ма­ни­на Московского ку­печеского общества, ви­це-пре­зи­дент при­юта це­са­рев­ны Ма­рии Общества по­пе­че­ния о де­тях лиц, ссы­лае­мых по су­деб­ным при­го­во­рам в Си­бирь, член по­пе­чи­тель­но­го комитета Сер­гие­во-Ели­за­ве­тин­ско­го тру­до­во­го убе­жи­ща для увеч­ных вои­нов русско-японской вой­ны и так далее.

Один из ос­но­ва­те­лей Московского общества рас­про­стра­не­ния ком­мерческого об­ра­зо­ва­ния (1897 год), по­жерт­во­вал 50 тысяч рублей и уча­сток зем­ли для по­строй­ки зда­ния ком­мерческого училища имени це­са­ре­ви­ча Алек­сея (1902-1904 годов, архитектор А.У. Зе­лен­ко; ны­не Российский эко­но­мический университет имени Г.В. Пле­ха­но­ва ), был его почётным по­пе­чи­те­лем. На сред­ст­ва Протопопова и его брать­ев соз­дан Ас­си­рий­ский зал Му­зея изящ­ных ис­кусств имени императора Алек­сан­д­ра III (ны­не ГМИИ).

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