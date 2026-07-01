ПРОТОПОПОВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ
ПРОТОПОПОВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ - российский предприниматель, общественный деятель и благотворитель, купец Первой гильдии, мануфактур-советник.
Из купеческой семьи. Потомственный почётный гражданин (с 1875 года), позднее возведён в потомственное дворянство. Брат жены Протопопова - С.И. Четвериков. В 1876 году Протопопов учредил торговый дом «Степан Протопопов с братьями» (торговля свечами). Председатель совета Московского купеческого общества взаимного кредита (1892-1914 годы), совета Московского торгового банка (1890-1914 годы), председатель правлений Северного страхового общества (1880-1914 годы), Товарищества Городищенской суконной фабрики Четверикова.
Член Московской торговой депутации (1870-1873 годы). Выборный Московского купеческого общества (1873-1976, 1877-1898 годы), Московского биржевого общества (1879-1903 годы). Гласный Московской городской думы (1877-1889 годы). Вице-председатель совета Попечительного общества о детях лиц, ссылаемых по судебным приговорам в Сибирь (с 1885 года). На пожертвования Протопопова Московскому городскому общественному управлению устроены убежище для детей лиц, пострадавших на Ходынском поле во время коронации императора Николая II (открыто в 1896 году), детский приют и богадельня (1902 год). Почётный попечитель Мещанских училищ, член совета и крупный жертвователь Елизаветинского благотворительного общества (с 1892 года), почётный член попечительства о бедных Тверской части, председатель совета богадельни имени П.И. Куманина Московского купеческого общества, вице-президент приюта цесаревны Марии Общества попечения о детях лиц, ссылаемых по судебным приговорам в Сибирь, член попечительного комитета Сергиево-Елизаветинского трудового убежища для увечных воинов русско-японской войны и так далее.
Один из основателей Московского общества распространения коммерческого образования (1897 год), пожертвовал 50 тысяч рублей и участок земли для постройки здания коммерческого училища имени цесаревича Алексея (1902-1904 годов, архитектор А.У. Зеленко; ныне Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова), был его почётным попечителем. На средства Протопопова и его братьев создан Ассирийский зал Музея изящных искусств имени императора Александра III (ныне ГМИИ).