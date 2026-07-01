ПРОТОПОПОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

ПРОТОПОПОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ - российский общественный и государственный деятель, предприниматель, действующий статский советник. Дворянин .

Окон­чил Ни­ко­ла­ев­ское кавалерийское училище в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1885 год). В 1885-1890 годах на служ­бе в лейб-гвардии Кон­но-гре­на­дер­ском пол­ку, од­но­вре­мен­но в 1888-1890 годах учил­ся в Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии ГШ. Кар­сун­ский уезд­ный (1905-1916 годы) и сим­бир­ский гу­берн­ский (1916-1917 годы), пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва. При­вет­ст­во­вал из­да­ние Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года, всту­пил в «Со­юз 17 ок­тяб­ря». Де­пу­тат Государственной ду­мы Третьего (1907-1912 годв) и Четвёртого (1912-1917 годы) со­зы­вов, один из ли­де­ров ле­во­го кры­ла фрак­ции ок­тяб­ри­стов, с 1913 года член фрак­ции зем­цев-ок­тяб­ри­стов, председатель Ко­мис­сии о тор­гов­ле и промышленности (1907-1914 годы), то­ва­рищ председатель Ду­мы (1914-1916 годы), член «Про­грес­сив­но­го бло­ка» (1915-1916 годы); по­лу­чил из­вест­ность как один из луч­ших дум­ских ора­то­ров.

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец и про­мыш­лен­ник (ему при­над­ле­жа­ли около 5,2 тысяч га зем­ли, су­кон­ная фаб­ри­ка и ле­со­пиль­ный за­вод в Кар­сун­ском уезде). Член прав­ле­ний Рус­ско-Ази­ат­ско­го и других круп­ней­ших бан­ков. С 1915 года председатель Пет­роградского от­де­ле­ния Русско-Американской тор­го­вой па­ла­ты. Член Центрального во­енно-промышленного комитета (ЦВПК, 1915-1916 годы). Председатель со­ве­та Съез­дов пред­ста­ви­те­лей ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности (с 1916 года). Председатель Первого Все­российского съез­да пред­ста­ви­те­лей бан­кир­ских до­мов и кон­тор ( Пет­ро­град , 1916 год).

Зи­мой 1915/1916 годах, про­хо­дя курс ле­че­ния у П.А. Бад­мае­ва, близ­ко по­зна­ко­мил­ся с Г.Е. Рас­пу­ти­ным , ко­то­рый ре­ко­мен­до­вал императору Ни­ко­лаю II на­зна­чить Протопопова председателем пра­ви­тель­ст­ва, од­на­ко им­пе­ра­тор со­вет не при­нял. По из­бра­нию Ду­мы Протопопов воз­глав­лял де­ле­га­цию па­лат российского пар­ла­мен­та [16 (29) апреля - 20 июня (3 июля) 1916 года], по­се­тив­шую со­юз­ные и ней­траль­ные стра­ны. На об­рат­ном пу­ти по ини­циа­ти­ве графа Д.А. Ол­суфь­е­ва встре­тил­ся с со­труд­ни­ком германского по­соль­ст­ва в Шве­ции Ф. Вар­бур­гом, что­бы вы­яс­нить, на ка­ких ус­ло­ви­ях Гер­ма­ния мог­ла бы пой­ти на за­клю­че­ние ми­ра с дер­жа­ва­ми Ан­тан­ты. По лич­но­му вы­бо­ру Ни­ко­лая II 16 (29) сентября 1916 года на­зна­чен управ­ляю­щим МВД [20 декабря 1916 года (2 января 1917 года) ут­вер­ждён в долж­но­сти министра внутренних дел].

По пред­став­ле­нию Протопопова при­нят за­кон об уси­ле­нии по­ли­ции в 50 гу­бер­ни­ях Российской им­пе­рии и об улуч­ше­нии по­ло­же­ния по­ли­цей­ских чи­нов [23 октября (5 ноября ) 1916 года]. Вы­сту­пал за реа­ли­за­цию про­грам­мы ре­форм, вы­дви­ну­той «Про­грес­сив­ным бло­ком». Счи­тал не­об­хо­ди­мым пре­дос­та­вить Поль­ше по­сле вой­ны пол­ную неза­ви­си­мость. Про­дол­жил курс на от­ме­ну ог­ра­ни­че­ний для лиц иу­дей­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния. По ини­циа­ти­ве Протопопова ев­ре­ям бы­ло раз­ре­ше­но жить без ре­ги­ст­ра­ции в Мо­ск­ве и го­ро­дах, не на­хо­див­ших­ся на ТВД, и бес­пре­пят­ст­вен­но по­лу­чать про­мы­сло­вые и тор­го­вые сви­де­тель­ст­ва [18 ноября (1 декабря) 1916 года]. По­ла­гал, что Ду­ма не долж­на вли­ять на на­зна­че­ния ми­ни­ст­ров в во­енное вре­мя, но пред­ла­гал ус­та­но­вить их су­деб­ную от­вет­ст­вен­ность пе­ред Ду­мой.

Оп­по­зи­ция про­ве­ла кам­па­нию по дис­кре­ди­та­ции Протопопова. На за­се­да­нии Ду­мы 19 ноября (2 декабря) 1916 года Ппротопопов под­верг­ся кле­вет­ническим об­ви­не­ни­ям (пре­ж­де все­го, со сто­ро­ны де­пу­та­тов графа В.А. Боб­рин­ско­го и В.М. Пу­риш­ке­ви­ча ). По­сле это­го по на­стоя­нию Со­ве­та ми­ни­ст­ров был вы­ну­ж­ден про­сить им­пе­ра­то­ра о сво­ей от­став­ке во из­бе­жа­ние даль­ней­ше­го ухуд­ше­ния от­но­ше­ний ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­вом и оп­по­зи­ци­ей; по­лу­чил от­каз Ни­ко­лая II, ко­то­рый по­ла­гал, что та­кие ус­туп­ки Ду­ме во вре­мя вой­ны не­до­пус­ти­мы. В на­ча­ле января 1917 года председатель Государственной думы М.В. Род­зян­ко в ос­кор­би­тель­ной фор­ме от­верг по­пыт­ку Протопопова при­ми­рить­ся.

7 (20) января Протопопов зая­вил о вы­хо­де из «Сою­за 17 ок­тяб­ря». Стал раз­де­лять мне­ние П.Н. Ба­ла­шё­ва и дум­ской фрак­ции на­цио­на­ли­стов: вы­ход из внут­ри­по­ли­тического кри­зи­са воз­мо­жен при дли­тель­ных пе­ре­ры­вах сес­сий Ду­мы и в слу­чае по­бе­ды Рос­сии в вой­не. Вы­сту­пил про­тив вме­ша­тель­ст­ва Зем­ско­го сою­за и Со­ю­за го­ро­дов в по­ли­тические во­про­сы.

11 (24) января 1917 года пред­пи­сал при­вле­кать к от­вет­ст­вен­но­сти пред­се­да­те­лей зем­ских со­б­ра­ний и го­род­ских дум, до­пус­кав­ших рас­смот­ре­ние ан­ти­пра­ви­тельственной ре­зо­лю­ций. По ини­циа­ти­ве Протопопова 27 января (9 февраля) 1917 года аре­с­то­ва­но боль­шин­ст­во чле­нов Ра­бо­чей груп­пы ЦВПК, дея­тель­ность ко­то­рых при­ня­ла от­кры­то ре­во­люционный ха­рак­тер.

Со­глас­но пред­ло­же­нию Протопопова 6 (19) февраля 1917 года, Пет­роградский ВО вы­ве­ден из под­чи­не­ния Северному фрон­ту и пе­ре­дан в не­по­сред­ст­вен­ное ве­де­ние во­енного ми­ни­ст­ра на слу­чай воз­мож­ных бес­по­ряд­ков в сто­ли­це. Протопопов так­же на­стаи­вал на вы­зо­ве в Пет­ро­град гвар­дей­ских час­тей с фрон­та.

С на­ча­лом Февральской ре­во­лю­ции 1917 года ин­фор­ми­ро­вал императора Ни­ко­лая II и императрицу Алек­сан­д­ру Фё­до­ров­ну о мас­со­вых вол­не­ни­ях. Вы­сту­пал про­тив пол­ной пе­ре­да­чи про­до­вольственного обес­пе­че­ния Пет­ро­гра­да сто­лич­но­му са­мо­управ­ле­нию и про­тив не­мед­лен­ной от­став­ки Со­ве­та ми­ни­ст­ров, че­го тре­бо­ва­ли ли­де­ры оп­по­зи­ции.

В ночь на 26 февраля (11 мар­та) при­ка­зал аре­сто­вать сто­рон­ни­ков Ра­бо­чей груп­пы ЦВПК (мень­ше­ви­ков-обо­рон­цев, эсе­ров, а так­же бес­пар­тий­ных ра­бо­чих), ор­га­ни­зо­вы­вав­ших за­бас­тов­ки и де­мон­ст­ра­ции. 27 февраля (12 мар­та), уз­нав об об­ра­зо­ва­нии Временного комитета Государственной ду­мы, пред­ло­жил аре­сто­вать его председателя М.В. Род­зян­ко, по­сле че­го по ре­ше­нию Со­ве­та ми­ни­ст­ров, на­де­яв­ше­го­ся на дос­ти­же­ние со­гла­ше­ния с Ду­мой, был вы­ве­ден из со­ста­ва пра­ви­тель­ст­ва. На сле­дую­щий день явил­ся в Тав­ри­че­ский дво­рец в рас­по­ря­же­ние Временного комитета Государственной ду­мы, в ка­че­ст­ве аре­сто­ван­но­го пре­про­во­ж­дён в Ми­ни­стер­ский па­виль­он, за­тем за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость. Доп­ра­ши­вал­ся Чрез­вы­чай­ной след­ст­вен­ной ко­мис­си­ей Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва, ко­то­рая при­зна­ла не­обос­но­ван­ность предъ­яв­ляв­ших­ся Протопопову об­ви­не­ний в под­го­тов­ке се­па­рат­но­го ми­ра, в воо­ру­же­нии по­ли­ции пу­ле­мё­та­ми на­ка­ну­не Февральской ре­во­лю­ции и так далее (не­смот­ря на это, Протопопов не был ос­во­бо­ж­дён).

В октябре 1917 года при со­дей­ст­вии то­ва­ри­ща пред­се­да­те­ля Комитета по­мо­щи по­ли­тическим за­клю­чён­ным М.А. Рысс, обес­пе­чив­шей под­го­тов­ку фик­тив­ных до­ку­мен­тов о ду­шев­ной бо­лез­ни Протопопова, пе­ре­ве­дён в ле­чеб­ни­цу для нерв­но­боль­ных. В августе 1918 года от­прав­лен в Мо­ск­ву, за­клю­чён в Та­ган­скую тюрь­му.

Рас­стре­лян по ре­ше­нию ВЧК при осу­ще­ст­в­ле­нии по­ли­ти­ки « крас­но­го тер­ро­ра ».

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