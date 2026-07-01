ПРОТОПОПОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
ПРОТОПОПОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ - российский общественный и государственный деятель, предприниматель, действующий статский советник. Дворянин.
Окончил Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге (1885 год). В 1885-1890 годах на службе в лейб-гвардии Конно-гренадерском полку, одновременно в 1888-1890 годах учился в Николаевской академии ГШ. Карсунский уездный (1905-1916 годы) и симбирский губернский (1916-1917 годы), предводитель дворянства. Приветствовал издание Манифеста 17 октября 1905 года, вступил в «Союз 17 октября». Депутат Государственной думы Третьего (1907-1912 годв) и Четвёртого (1912-1917 годы) созывов, один из лидеров левого крыла фракции октябристов, с 1913 года член фракции земцев-октябристов, председатель Комиссии о торговле и промышленности (1907-1914 годы), товарищ председатель Думы (1914-1916 годы), член «Прогрессивного блока» (1915-1916 годы); получил известность как один из лучших думских ораторов.
Крупный землевладелец и промышленник (ему принадлежали около 5,2 тысяч га земли, суконная фабрика и лесопильный завод в Карсунском уезде). Член правлений Русско-Азиатского и других крупнейших банков. С 1915 года председатель Петроградского отделения Русско-Американской торговой палаты. Член Центрального военно-промышленного комитета (ЦВПК, 1915-1916 годы). Председатель совета Съездов представителей металлообрабатывающей промышленности (с 1916 года). Председатель Первого Всероссийского съезда представителей банкирских домов и контор (Петроград, 1916 год).
Зимой 1915/1916 годах, проходя курс лечения у П.А. Бадмаева, близко познакомился с Г.Е. Распутиным, который рекомендовал императору Николаю II назначить Протопопова председателем правительства, однако император совет не принял. По избранию Думы Протопопов возглавлял делегацию палат российского парламента [16 (29) апреля - 20 июня (3 июля) 1916 года], посетившую союзные и нейтральные страны. На обратном пути по инициативе графа Д.А. Олсуфьева встретился с сотрудником германского посольства в Швеции Ф. Варбургом, чтобы выяснить, на каких условиях Германия могла бы пойти на заключение мира с державами Антанты. По личному выбору Николая II 16 (29) сентября 1916 года назначен управляющим МВД [20 декабря 1916 года (2 января 1917 года) утверждён в должности министра внутренних дел].
По представлению Протопопова принят закон об усилении полиции в 50 губерниях Российской империи и об улучшении положения полицейских чинов [23 октября (5 ноября ) 1916 года]. Выступал за реализацию программы реформ, выдвинутой «Прогрессивным блоком». Считал необходимым предоставить Польше после войны полную независимость. Продолжил курс на отмену ограничений для лиц иудейского вероисповедания. По инициативе Протопопова евреям было разрешено жить без регистрации в Москве и городах, не находившихся на ТВД, и беспрепятственно получать промысловые и торговые свидетельства [18 ноября (1 декабря) 1916 года]. Полагал, что Дума не должна влиять на назначения министров в военное время, но предлагал установить их судебную ответственность перед Думой.
Оппозиция провела кампанию по дискредитации Протопопова. На заседании Думы 19 ноября (2 декабря) 1916 года Ппротопопов подвергся клеветническим обвинениям (прежде всего, со стороны депутатов графа В.А. Бобринского и В.М. Пуришкевича). После этого по настоянию Совета министров был вынужден просить императора о своей отставке во избежание дальнейшего ухудшения отношений между правительством и оппозицией; получил отказ Николая II, который полагал, что такие уступки Думе во время войны недопустимы. В начале января 1917 года председатель Государственной думы М.В. Родзянко в оскорбительной форме отверг попытку Протопопова примириться.
7 (20) января Протопопов заявил о выходе из «Союза 17 октября». Стал разделять мнение П.Н. Балашёва и думской фракции националистов: выход из внутриполитического кризиса возможен при длительных перерывах сессий Думы и в случае победы России в войне. Выступил против вмешательства Земского союза и Союза городов в политические вопросы.
11 (24) января 1917 года предписал привлекать к ответственности председателей земских собраний и городских дум, допускавших рассмотрение антиправительственной резолюций. По инициативе Протопопова 27 января (9 февраля) 1917 года арестовано большинство членов Рабочей группы ЦВПК, деятельность которых приняла открыто революционный характер.
Согласно предложению Протопопова 6 (19) февраля 1917 года, Петроградский ВО выведен из подчинения Северному фронту и передан в непосредственное ведение военного министра на случай возможных беспорядков в столице. Протопопов также настаивал на вызове в Петроград гвардейских частей с фронта.
С началом Февральской революции 1917 года информировал императора Николая II и императрицу Александру Фёдоровну о массовых волнениях. Выступал против полной передачи продовольственного обеспечения Петрограда столичному самоуправлению и против немедленной отставки Совета министров, чего требовали лидеры оппозиции.
В ночь на 26 февраля (11 марта) приказал арестовать сторонников Рабочей группы ЦВПК (меньшевиков-оборонцев, эсеров, а также беспартийных рабочих), организовывавших забастовки и демонстрации. 27 февраля (12 марта), узнав об образовании Временного комитета Государственной думы, предложил арестовать его председателя М.В. Родзянко, после чего по решению Совета министров, надеявшегося на достижение соглашения с Думой, был выведен из состава правительства. На следующий день явился в Таврический дворец в распоряжение Временного комитета Государственной думы, в качестве арестованного препровождён в Министерский павильон, затем заключён в Петропавловскую крепость. Допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства, которая признала необоснованность предъявлявшихся Протопопову обвинений в подготовке сепаратного мира, в вооружении полиции пулемётами накануне Февральской революции и так далее (несмотря на это, Протопопов не был освобождён).
В октябре 1917 года при содействии товарища председателя Комитета помощи политическим заключённым М.А. Рысс, обеспечившей подготовку фиктивных документов о душевной болезни Протопопова, переведён в лечебницу для нервнобольных. В августе 1918 года отправлен в Москву, заключён в Таганскую тюрьму.
Расстрелян по решению ВЧК при осуществлении политики «красного террора».