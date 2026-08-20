Протопо́пов, Александр Дмитриевич

Протопо́пов, Александр Дмитриевич (18[30].12.1866, с. Маресево, Лукояновский уезд, Нижегородская губ. — 27.10.1918, Москва) — российский политик, последний министр внутренних дел Российской империи, помещик и крупный промышленник. Родился в семье потомственных дворян Симбирской губернии. В 1883 окончил 1‑й кадетский корпус, в 1885 — Николаевское кавалерийское училище. В 1890 вышел в отставку в чине штабс-­ротмистра. С 1905 — предводитель дворянства Корсунского уезда. В 1907–1917 — депутат Государственной думы Российской империи от Симбирской губернии, октябрист (после раскола фракции вошел во фракцию земцев-октябристов). 16[29] сентября 1916 назначен управляющим министерства внутренних дел. С 20 декабря 1916 [2 января 1917] — министр внутренних дел. Во время Февральской революции 1917 пытался подавить революционные выступления в Петрограде. 28 февраля [13 марта] 1917 сдался революционерам. С марта по сентябрь 1917 находился в заключении в Петропавловской крепости. После Октябрьского переворота 1917 был переведен в Таганскую тюрьму Москвы. Расстрелян по приговору Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем .

Соч. : Экономическая заметка. СПб., 1908.

Лит .: Допросы и показания А. Д. Протопопова // П. Е. Щёголев. Падение царского режима. М.–Л., 1926; Государственная дума Российской империи: 1906–1917. Российская политическая энциклопедия. М., 2008. В. И. Плотников.