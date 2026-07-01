ПРОТИМИСИС (букв. «предпочтение»)

Право преимущественной покупки отчуждаемого имущества в Византии.

Протимисис как одна из прерогатив соседей-земледельцев впервые упоминается в 114-й новелле императора Льва VI, а в законодательных актах его свата Романа I Лакапина и сына Константина VII Багрянородного протимисис из ограниченного и не вполне определенного права близости превратился в право предпочтения – предпочтительной покупки.

К началу Х в. продажа крестьянами своих наделов приняла такой масштаб (см. Митрокомия), что Роман I новеллой от 922 г., не упраздняя торговлю землей в принципе, предписал осуществлять сделки только внутри общины – в первую очередь, с родственниками, затем с совладельцами, соседями, и лишь после их отказа – с другим односельчанами. Намереваясь предохранить мелкую собственность и от раздробления, и от обезземеливания, центральное правительство пошло на ограничение прав крестьян-общинников в распоряжении своей землей и сужение числа ее потенциальных покупателей. Оно запретило динатам приобретать или арендовать крестьянские участки, правда, с важной оговоркой: если динат не являлся членом общины. Данные меры были призваны усилить общинную сплоченность и воспрепятствовать попаданию принадлежащей митрокомии земли к чужакам – магнатам, стремившимся нажиться на скупке крестьянских наделов. В случае нарушения протимисиса следовало безвозмездное возвращение надела и выплата в казну соответствующего штрафа. В царствование зятя и преемника Романа Лакапина Константина VII система протимисиса была подтверждена: новелла 947 г. закрепляла даровую (для беднейших селян) передачу бывшим хозяевам незаконно приобретенных участков после 927 г., причем крестьяне получили предпочтение также и при отчуждении вотчин динатов при прочих равных условиях. Однако через два десятилетия протимисис у крестьян при изъятии динатских имений был отменен: в 967 г. Никифор II Фока – выдвиженец военно-землевладельческой аристократии – постановил, что «бедные», как и динаты, облечены правом преимущественной покупки только каждый в своем кругу.

Впрочем, настойчивое насаждение протимисиса внутри крестьянских общин оказалось социально-экономическим «ящиком с двойным дном». Активное предоставление права предпочтения привело не просто к расслоению деревни, а к созданию благоприятной среды для скупки участков зажиточными общинниками у своих же односельчан, т.е. уже в недрах самой митрокомии возникали крупные владения, подчинявшие ее «изнутри». Таким образом, противодействие царей Македонской династии динатам и концентрации в их руках значительных земельных массивов, угрожавших самостоятельности и состоятельности стратиотских усадеб, достигло обратных результатов: вместо сбережения – ускорение разложения свободной крестьянской общины, которая проиграла в экономической борьбе вотчинным хозяйствам (см. Парики).

Автор статьи: А. Н. Слядзь