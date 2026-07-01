ПРОТЕСТАНТСКИЙ ХОРАЛ
ПРОТЕСТАНТСКИЙ ХОРАЛ - в богослужении протестантов одноголосная хоровая церковная песня, а также её многоголосная моноритмическая обработка.
В России обозначение «протестантский хорал» применяется преимущественно к церковной музыке немецких лютеран; духовные песнопения англикан (смотрите «Антем») и других протестантов обычно называют «гимны».
Часто, имея в виду песнопения немецких лютеран, используют только слово «хорал». Так обозначали многоголосные моноритмические обработки лютеранских песен немецкие композиторы эпохи барокко (немецкий Choral, итальянский corale); самые известные образцы - в кантатах, ораториях, «страстях» И.С. Баха. Соответственно и подобный тип фактуры именуют хоральной. Смотрите также «Хоральная обработка».
Одноголосная церковная песня протестантов предназначена для пения всей общиной прихожан; этим объясняется простота её гармонии (строгая диатоника) и ритма (размеренное движение крупными длительностями). Лютеранский протестантский хорал пишется в форме бар. В многоголосной хоральной обработке мелодия церковной песни изначально помещалась в теноре (обработки кальвинистских хоралов, напр., в сборнике К. Гудимеля, 1564 года), позднее была перенесена в верхний голос (впервые в сборнике лютеранских хоралов Л. Озиандера, 1586 года).