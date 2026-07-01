ПРОТЕСТАНТСКИЙ ХОРАЛ

ПРОТЕСТАНТСКИЙ ХОРАЛ - в богослужении протестантов одноголосная хоровая церковная песня, а также её многоголосная моноритмическая обработка.

В Рос­сии обо­зна­че­ние «протестантский хорал» при­ме­ня­ет­ся пре­имущественно к цер­ков­ной му­зы­ке немецких лю­те­ран; ду­хов­ные пес­но­пе­ния анг­ли­кан (смотрите «Ан­тем») и других про­тес­тан­тов обыч­но на­зы­ва­ют «гим­ны».

Час­то, имея в ви­ду пес­но­пе­ния немецких лю­те­ран, ис­поль­зу­ют толь­ко сло­во «хо­рал». Так обо­зна­ча­ли мно­го­го­лос­ные мо­но­рит­мические об­ра­бот­ки лю­те­ран­ских пе­сен немецкие ком­по­зи­то­ры эпо­хи ба­рок­ко (немецкий Cho­ral, итальянский corale); са­мые из­вест­ные об­раз­цы - в кан­та­тах, ора­то­ри­ях, «стра­стях» И.С. Ба­ха . Со­от­вет­ст­вен­но и по­доб­ный тип фак­ту­ры име­ну­ют хо­раль­ной. Смотрите так­же «Хо­раль­ная об­ра­бот­ка».

Од­но­го­лос­ная цер­ков­ная пес­ня про­тес­тан­тов пред­на­зна­че­на для пе­ния всей об­щи­ной при­хо­жан; этим объ­яс­ня­ет­ся про­сто­та её гар­мо­нии (стро­гая диа­то­ни­ка) и рит­ма (раз­ме­рен­ное дви­же­ние круп­ны­ми дли­тель­но­стя­ми). Лю­те­ран­ский протестантский хорал пи­шет­ся в фор­ме бар. В мно­го­го­лос­ной хо­раль­ной об­ра­бот­ке ме­ло­дия цер­ков­ной пес­ни из­на­чаль­но по­ме­ща­лась в те­но­ре (об­ра­бот­ки каль­ви­ни­ст­ских хо­ра­лов, напр., в сборнике К. Гу­ди­ме­ля , 1564 года), позд­нее бы­ла пе­ре­не­се­на в верх­ний го­лос (впер­вые в сборнике лю­те­ран­ских хо­ра­лов Л. Ози­ан­де­ра, 1586 года).

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