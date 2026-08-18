ПРОТЕСТАНТСКАЯ УНИЯ 1608 ГОДА

ПРОТЕСТАНТСКАЯ УНИЯ 1608 ГОДА - союз германских протестантских князей и имперских городов.

По­сле за­клю­че­ния Аугс­бург­ско­го ре­ли­ги­оз­но­го ми­ра от­но­ше­ния ме­ж­ду про­тес­тан­та­ми и ка­то­ли­ка­ми в Гер­ма­нии ос­та­ва­лись на­пря­жён­ны­ми. Объ­е­ди­не­нию германских про­тес­тан­тов пе­ред ли­цом на­би­рав­шей си­лу Контр­ре­фор­ма­ции ме­ша­ли раз­но­гла­сия ме­ж­ду лю­те­ра­на­ми и каль­ви­ниста­ми , пред­по­чи­тав­ши­ми дей­ст­во­вать в рам­ках соб­ств. сою­зов. Про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду про­тес­тан­та­ми и ка­то­ли­ка­ми осо­бен­но обо­ст­ри­лись в 1606-1607 годах, по­сле то­го как про­тес­тан­ты, со­став­ляв­шие боль­шин­ст­во жи­те­лей им­пер­ско­го го­ро­да До­нау­вёрт, вос­пре­пят­ст­во­ва­ли ка­то­лической про­цес­сии, за что по по­ве­ле­нию императора Ру­доль­фа II Габс­бур­га под­верг­лись эк­зе­ку­ции, а сам го­род был пе­ре­дан рев­но­ст­но­му ка­то­ли­ку - гер­цо­гу ба­вар­ско­му Мак­си­ми­лиа­ну (1597-1651 годы, с 1623 года кур­фюрст). В январе - апреле 1608 года на за­се­да­нии рейхс­та­га в городе Ре­генс­бург про­тес­тан­ты по­тре­бо­ва­ли под­твер­жде­ния ус­ло­вий Аугс­бург­ско­го ре­лигиозного ми­ра 1555 года, од­на­ко до­бить­ся при­ня­тия рейхс­та­гом сво­их тре­бо­ва­ний не смог­ли.

От­кры­тая под­держ­ка им­пе­ра­то­ром ка­то­ли­ков сти­му­ли­ро­ва­ла объ­еди­не­ние лю­те­ран­ских и каль­ви­ни­ст­ских кня­зей. 12 мая 1608 года по при­гла­ше­нию марк­гра­фа Ан­сба­ха Ио­а­хи­ма Эрн­ста про­тес­тант­ские пра­ви­те­ли Южной Гер­ма­нии со­бра­лись на со­вет в монастыре Ау­хау­зен (Шва­бия; ны­не в округ До­нау-Рис, Ба­ва­рия) и 14 мая за­клю­чи­ли обо­ро­нительный со­юз - Протестантскую унию сро­ком на 10 лет.

Пер­во­на­чаль­но в Протестантскую унию всту­пи­ли: кур­фюрст Пфаль­ца Фрид­рих IV (гла­ва унии; в 1610-1619 годах, Протестантскую унию воз­глав­лял его сын Фрид­рих V), кня­зья Ан­халь­та, Вюр­тем­бер­га, Ба­де­на, Анс­баха, Пфальц-Ной­бур­га; в 1609 году к Протестантской унии при­сое­ди­ни­лись им­пер­ские го­ро­да Страс­бург, Ульм, Нюрн­берг; в 1610 году - кур­фюрст Бран­ден­бург­ский, ланд­граф Гес­сен­ский и другие кня­зья, а так­же ряд го­родов.

Протестантская уния поль­зо­ва­лась под­держ­кой Фран­ции, Анг­лии, Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций (Ни­дер­лан­дов), име­ла об­щие кас­су, вой­ско и про­ти­во­стоя­ла ка­то­лическим князь­ям, объ­е­ди­нив­шим­ся в Ка­то­ли­че­скую ли­гу 1609 года.

Уния ока­за­лась не­проч­ным объ­е­ди­не­ни­ем. По­сле про­ва­ла по­пы­ток про­тес­тант­ских кня­зей на рейхс­та­ге в Ре­генс­бур­ге в 1613 году до­бить­ся при­ми­ре­ния с ка­то­ли­ка­ми внут­ри Протестантской унии ста­ли на­рас­тать про­ти­во­ре­чия, к 1617 году ряд кня­зей по­ки­ну­ли её.

Ре­шаю­щую роль в судь­бе Протестантской унии сыг­ра­ло Чеш­ское вос­ста­ние 1618-1620 годов, по­ло­жив­шее на­ча­ло Три­дца­ти­лет­ней вой­не 1618-1648 годов. В августе 1619 года чешские про­тес­танты из­бра­ли сво­им ко­ро­лём Фрид­ри­ха V. На съез­де Протестантской унии, со­сто­яв­шем­ся в сентябре 1619 года в городе Ро­тен­бург, про­тес­тант­ские кня­зья по­тре­бо­ва­ли от Фрид­ри­ха V от­ка­зать­ся от чешской ко­ро­ны, что­бы не во­вле­кать унию в бое­вые дей­ст­вия с ка­то­лической им­пе­ра­тор­ской ар­ми­ей. Фрид­рих V от­верг это тре­бо­ва­ние (ко­ро­но­вал­ся на чешский пре­стол под име­нем Фрид­ри­ха I). В от­вет на это Протестантская уния от­ка­за­ла ему в под­держ­ке на тер­ри­то­рии Че­хии, по­обе­щав ока­зы­вать по­мощь лишь в слу­чае втор­же­ния войск Ка­то­лической ли­ги в его на­следственные вла­де­ния в Пфаль­це. Фрид­рих V был фак­ти­че­ски от­стра­нён от ру­ко­во­дства Протестантской унией. 31 июля 1620 года про­тес­тант­ские кня­зья при по­сред­ни­че­ст­ве Фран­ции за­клю­чи­ли в Уль­ме до­го­вор о ней­тра­ли­те­те с Ка­то­лической ли­гой, при­чём ус­ло­вия до­го­во­ра не рас­про­стра­ня­лись на Че­хию, в от­но­ше­нии ко­то­рой вой­скам ка­то­ли­ков пре­дос­тав­ля­лась пол­ная сво­бо­да дей­ст­вий.

По­сле раз­гро­ма чешских войск у Бе­лой Го­ры (8 ноября 1620 года) и по­сле­дую­щих по­бед войск Ка­то­лической ли­ги Протестантская уния пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние. Окон­ча­тель­ное ре­ше­ние о рос­пус­ке унии бы­ло при­ня­то на её съез­де в городе Хай­льб­ронн 21 апреля 1621 года.

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