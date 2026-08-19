Протестáнтская уния 1608

Протестáнтская уния 1608 ( нем . Pro­testantische Union; Евангелическая уния, нем . Evangelische Union) — оборонительный союз, заключенный 8 князьями-протестантами и 17 городами в Священной Римской империи 14 мая 1608. Прологом для создания П. у. стала эскалация религиозных противоречий на рубеже XVI–XVII вв., вылившаяся в ряд вооруженных столкновений, в которых императорская власть продемонстрировала свою несостоятельность в качестве защитника религиозного равновесия. Поводом для заключения союза стали вооруженные беспорядки в протестантском городе Донаувёрте в Южн. Германии (1606). Протестанты, неоднократно терпевшие провокации со стороны католического меньшинства города, силой разогнали торжественное шествие католиков, после чего Донаувёрт попал в имперскую опалу и в 1607 был передан герцогу Максимилиану I Баварскому для восстановления прав католиков. Заявленный протестантами на рейхстаге 1608 протест не был удовлетворен. В мае 1608 по инициативе маркграфа Бранденбург-­Ансбаха И. Эрнста (1583–1625) состоялось подписание договора о военном союзе между князьями юго-западных земель, в которых наиболее широко были представлены кальвинисты. Согласно тексту договора, уния носила оборонительный характер и предусматривала взаимную помощь в случае нападения на одного из ее участников. К 1610 П. у. объединила практически все главные протестантские силы империи за исключением Саксонии. Для укрепления своего международного статуса П. у. заключила договоры о помощи с Англией и Республикой Соединенных провинций (1612). Главой П. у. стал курфюрст Пфальца Фридрих IV (1574–1610), а после его смерти его сын — Фридрих V (1596–1632). П. у. не смогла достичь желаемого единства, а в 1619 противоречия между ее членами дошли до апогея из-за богемской короны, которую принял Фридрих V. Большинство членов союза выступило с резкой критикой этого поступка, который вовлекал П. у. в конфликт с императором. Во избежание этого противостояния в 1620 П. у. заключила Ульмский договор с Католической Лигой 1609 , по которому Лига гарантировала неприкосновенность протестантских территорий в обмен на нейтралитет П. у. в вой­не императора с Фридрихом V и отказ от его поддержки. После поражения Фридриха V в битве при Белой горе 1620 и начала разграбления его владений в Пфальце испанцами П. у. наглядно продемонстрировала свою несостоятельность, отстранившись от вмешательства в Тридцатилетнюю вой­ну 1618–1648 . Официально П. у. была распущена в 1621.

Лит. : Union und Liga 1608–1609. Konfessionelle Bündnisse im Reich — Weichenstellung zum Religionskrieg? / Hrsg. von A. Ernst und A. Schindling. Stuttgart, 2010; Прокопьев А. Ю. Тридцатилетняя вой­на. СПб., 2020. А. В. Лазарева.