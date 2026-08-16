ПРОТЕСТАНТИЗМ

ПРОТЕСТАНТИЗМ - одно из основных направлений в христианстве , возникшее в XVI веке в ходе Реформации .

Про­ис­хо­ж­де­ние тер­ми­на от­но­сит­ся к со­бы­ти­ям 1529 года, ко­гда на рейхс­та­ге Свя­щен­ной Рим­ской им­пе­рии , про­хо­див­шем в германском городе Шпай­ер, бы­ло пред­ло­же­но от­ме­нить ре­ше­ние пре­ды­ду­ще­го рейхс­та­га (1526 год, так­же в городе Шпай­ер) о пра­ве кня­зей и им­пер­ских го­ро­дов до со­зы­ва об­ще­гер­ман­ско­го со­бо­ра са­мо­стоя­тель­но вы­би­рать ве­ро­ис­по­ве­да­ние на сво­ей тер­ри­то­рии. Сто­рон­ни­ки Ре­фор­ма­ции, не со­гла­сив­шие­ся с этим пред­ло­же­ни­ем и по­ки­нув­шие за­се­да­ние, пред­ва­ри­тель­но со­ста­вив про­те­ст­ный до­ку­мент, ста­ли на­зы­вать­ся про­тес­тан­та­ми. Впо­след­ст­вии тер­мин стал при­ме­нять­ся ко всем при­вер­жен­цам уче­ний, поя­вив­ших­ся в ре­зуль­та­те Ре­фор­ма­ции.

Протестантизм, воз­ник­нув как со­во­куп­ность различных те­че­ний, ни­ко­гда не пред­став­лял со­бой, в от­ли­чие от ка­то­ли­циз­ма и пра­во­сла­вия, еди­но­го це­ло­го. К круп­ней­шим на­прав­ле­ни­ям протестантизма от­но­сят­ся лю­те­ран­ст­во , каль­ви­низм и анг­ли­кан­ст­во (смотрите «Анг­ли­кан­ская цер­ковь»), ко­то­рые при­ня­то на­зы­вать «клас­си­че­ским» протестантизмом. С ни­ми свя­за­ны другие са­мо­сто­ятельные кон­фес­сии, от­ли­чаю­щие­ся друг от дру­га дог­ма­ти­кой, куль­том и ор­га­ни­за­ци­ей: бап­ти­сты (смотрите «Бап­тизм»), мен­но­ни­ты, ме­то­ди­сты, ад­вен­ти­сты (смотрите «Ад­вен­тизм»), пя­ти­де­сят­ни­ки, ква­ке­ры, Но­во­апо­столь­ская цер­ковь и другие, Сви­де­те­лей Ие­го­вы, Цер­ковь Ии­су­са Хри­ста святых по­след­них дней (мор­мо­ны), Об­ще­ст­во хри­сти­ан­ской нау­ки, Цер­ковь Хри­ста (Бос­тон­ское дви­же­ние) и другие де­но­ми­на­ции, ге­не­ти­че­ски свя­зан­ные с протестантизм, но в сво­ём идей­ном раз­ви­тии да­ле­ко вы­шед­шие за его рам­ки (как и хри­сти­ан­ст­ва в це­лом), обыч­но от­но­сят к но­вым ре­ли­ги­оз­ным дви­же­ни­ям.

Ис­то­рия.

Протестантизм воз­ник в XVI веке в Западной Ев­ро­пе в свя­зи с дея­тель­но­стью М. Лю­те­ра , У. Цвинг­ли, Ж. Каль­ви­на, Ф. Ме­лан­хто­на, М. Бу­це­ра, Г. Бул­лин­ге­ра, Т. Кран­ме­ра и других. Для протестантизма в це­лом ха­рак­тер­но ут­вер­жде­ние о не­об­хо­ди­мо­сти воз­вра­ще­ния Церк­ви к ве­ре пер­вых ве­ков хри­сти­ан­ст­ва, ко­то­рая бы­ла ис­ка­же­на позд­ней­ши­ми но­ва­ция­ми средневекового ка­то­ли­циз­ма.

Уче­ние М. Лю­те­ра об оп­рав­да­нии ве­рой, став­шее крае­уголь­ным кам­нем протестантизм, во­пло­ти­лось в кон­цеп­ции трёх «толь­ко»: че­ло­век спа­са­ет­ся толь­ко ве­рой; он об­ре­та­ет её толь­ко че­рез ми­лость Бо­жию; ав­то­ри­те­том в де­лах ве­ры яв­ля­ет­ся толь­ко Свя­щен­ное Пи­са­ние (Sola fide - «толь­ко ве­рой», Sola gratia - «толь­ко бла­го­да­тью», Sola Scriptura - «толь­ко Пи­са­ни­ем»). Осо­бое от­но­ше­ние Лю­те­ра к Свя­щен­но­му Пи­са­нию (боль­шим вкла­дом в куль­ту­ру стал его пе­ре­вод Биб­лии на немецкий язык), осо­бен­но к но­во­за­вет­ным тек­стам как к главному ав­то­ри­те­ту, по­слу­жи­ло при­чи­ной име­но­ва­ния его по­сле­до­ва­те­лей еван­ге­лическими хри­стиа­на­ми (в даль­ней­шем - лю­те­ра­не). Важ­ней­шие ве­ро­ис­по­вед­ные до­ку­мен­ты лю­те­ран­ст­ва - «Боль­шой ка­те­хи­зис» и «Ма­лый ка­те­хи­зис» (оба - 1529 года) Лю­те­ра, Аугс­бург­ское ис­по­ве­да­ние (1530 год), Фор­му­ла со­гла­сия (1577 год) и другие, со­б­ран­ные в Кни­ге со­гла­сия, из­да­ние ко­то­рой в 1580 году долж­но бы­ло сви­де­тель­ст­во­вать о един­ст­ве лю­те­ран­ской Церк­ви.

Другое влия­тель­ное дви­же­ние в Ре­фор­ма­ции воз­ник­ло не­за­ви­си­мо от лю­те­ран­ст­ва в Швей­ца­рии и свя­за­но с док­три­ной цю­рих­ско­го священника У. Цвинг­ли, со­глас­ной с уче­ни­ем Лю­те­ра в ба­зо­вых иде­ях (опо­ра на Свя­щен­ное Пи­са­ние, рез­кая кри­ти­ка схо­ла­стического бо­го­сло­вия, прин­ци­пы «оп­рав­да­ния ве­рой» и «все­об­ще­го свя­щен­ст­ва»), но от­ли­чаю­щей­ся бо­лее ра­цио­на­ли­стич­ной трак­тов­кой Ев­ха­ри­стии и бо­лее по­сле­до­ва­тель­ной кри­ти­кой цер­ков­ных об­ря­дов. С середины 1530-х годов раз­ви­тие ре­фор­ма­ци­он­ных идей и их во­пло­ще­ние в жизнь в Швей­ца­рии свя­за­ны с име­нем Ж. Каль­ви­на и его дея­тель­но­стью в Же­не­ве. Главные по­ло­же­ния уче­ния Каль­ви­на - трак­тов­ка кон­цеп­ции пре­д­о­пре­де­ле­ния и соз­да­ние мо­де­ли цер­ков­но­го и государственного уст­рой­ст­ва, пред­став­лен­ные в соч. «На­став­ле­ние в хри­сти­ан­ской ве­ре» (1539 год). К ру­бе­жу XVI-XVII веков по­сле­до­ва­те­ли Цвинг­ли и Каль­ви­на объе­ди­ни­лись в од­но дви­же­ние - каль­ви­низм. Важ­ней­шие ве­ро­ис­по­вед­ные до­ку­мен­ты каль­ви­низ­ма - Гей­дель­берг­ский ка­те­хи­зис (1563 год), Ка­но­ны Дор­дрехт­ско­го си­но­да (1618-1619 годы) и Вест­мин­стер­ское ис­по­ве­да­ние ве­ры (1647 год).

Третье круп­ное на­прав­ле­ние протестантизма - анг­ли­кан­ст­во - поя­ви­лось в хо­де ре­фор­маци­он­ных пре­об­ра­зо­ва­ний в церк­ви Анг­лии, на­ча­тых по ини­циа­ти­ве ко­ро­ля Ген­ри­ха VIII . Английский пар­ла­мент в 1529-1536 годах при­нял ряд ста­ту­тов, сфор­ми­ро­вав­ших не­за­ви­си­мую от Ри­ма национальную Цер­ковь, с 1534 года под­чи­нён­ную ко­ро­лю. В 1536 году при­нят пер­вый ве­ро­учи­тель­ный до­ку­мент анг­ли­кан­ст­ва - «Де­сять ста­тей», со­ста­ви­те­лем ко­то­ро­го стал ар­хи­епископ Кен­тер­бе­рий­ский То­мас Кран­мер (1489-1556 годы), главный идео­лог английской Ре­фор­ма­ции. Док­три­на анг­ли­кан­ст­ва от­ра­же­на в Кни­ге об­щих мо­литв (1549 год, вторая редакция - 1552 года), Кни­ге про­по­ве­дей (1548-1553 годы), «Три­дца­ти де­вя­ти стать­ях» (1563 год). Про­ве­де­ние Ре­фор­ма­ции «свер­ху», ком­про­мисс­ный ха­рак­тер пре­об­ра­зо­ва­ний, со­хра­не­ние цер­ков­ной ие­рар­хии с апо­столь­ским пре­ем­ст­вом ру­ко­по­ло­же­ний (этим оп­ре­де­ле­но ещё од­но на­зва­ние анг­ли­кан­ской Церк­ви - Епи­ско­паль­ная цер­ковь) по­зво­ля­ют счи­тать анг­ли­кан­ст­во са­мым уме­рен­ным те­че­ни­ем про­тес­тан­тиз­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)