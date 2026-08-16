ПРОТЕСТАНТИЗМ
ПРОТЕСТАНТИЗМ - одно из основных направлений в христианстве, возникшее в XVI веке в ходе Реформации.
Происхождение термина относится к событиям 1529 года, когда на рейхстаге Священной Римской империи, проходившем в германском городе Шпайер, было предложено отменить решение предыдущего рейхстага (1526 год, также в городе Шпайер) о праве князей и имперских городов до созыва общегерманского собора самостоятельно выбирать вероисповедание на своей территории. Сторонники Реформации, не согласившиеся с этим предложением и покинувшие заседание, предварительно составив протестный документ, стали называться протестантами. Впоследствии термин стал применяться ко всем приверженцам учений, появившихся в результате Реформации.
Протестантизм, возникнув как совокупность различных течений, никогда не представлял собой, в отличие от католицизма и православия, единого целого. К крупнейшим направлениям протестантизма относятся лютеранство, кальвинизм и англиканство (смотрите «Англиканская церковь»), которые принято называть «классическим» протестантизмом. С ними связаны другие самостоятельные конфессии, отличающиеся друг от друга догматикой, культом и организацией: баптисты (смотрите «Баптизм»), меннониты, методисты, адвентисты (смотрите «Адвентизм»), пятидесятники, квакеры, Новоапостольская церковь и другие, Свидетелей Иеговы, Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Общество христианской науки, Церковь Христа (Бостонское движение) и другие деноминации, генетически связанные с протестантизм, но в своём идейном развитии далеко вышедшие за его рамки (как и христианства в целом), обычно относят к новым религиозным движениям.
История.
Протестантизм возник в XVI веке в Западной Европе в связи с деятельностью М. Лютера, У. Цвингли, Ж. Кальвина, Ф. Меланхтона, М. Буцера, Г. Буллингера, Т. Кранмера и других. Для протестантизма в целом характерно утверждение о необходимости возвращения Церкви к вере первых веков христианства, которая была искажена позднейшими новациями средневекового католицизма.
Учение М. Лютера об оправдании верой, ставшее краеугольным камнем протестантизм, воплотилось в концепции трёх «только»: человек спасается только верой; он обретает её только через милость Божию; авторитетом в делах веры является только Священное Писание (Sola fide - «только верой», Sola gratia - «только благодатью», Sola Scriptura - «только Писанием»). Особое отношение Лютера к Священному Писанию (большим вкладом в культуру стал его перевод Библии на немецкий язык), особенно к новозаветным текстам как к главному авторитету, послужило причиной именования его последователей евангелическими христианами (в дальнейшем - лютеране). Важнейшие вероисповедные документы лютеранства - «Большой катехизис» и «Малый катехизис» (оба - 1529 года) Лютера, Аугсбургское исповедание (1530 год), Формула согласия (1577 год) и другие, собранные в Книге согласия, издание которой в 1580 году должно было свидетельствовать о единстве лютеранской Церкви.
Другое влиятельное движение в Реформации возникло независимо от лютеранства в Швейцарии и связано с доктриной цюрихского священника У. Цвингли, согласной с учением Лютера в базовых идеях (опора на Священное Писание, резкая критика схоластического богословия, принципы «оправдания верой» и «всеобщего священства»), но отличающейся более рационалистичной трактовкой Евхаристии и более последовательной критикой церковных обрядов. С середины 1530-х годов развитие реформационных идей и их воплощение в жизнь в Швейцарии связаны с именем Ж. Кальвина и его деятельностью в Женеве. Главные положения учения Кальвина - трактовка концепции предопределения и создание модели церковного и государственного устройства, представленные в соч. «Наставление в христианской вере» (1539 год). К рубежу XVI-XVII веков последователи Цвингли и Кальвина объединились в одно движение - кальвинизм. Важнейшие вероисповедные документы кальвинизма - Гейдельбергский катехизис (1563 год), Каноны Дордрехтского синода (1618-1619 годы) и Вестминстерское исповедание веры (1647 год).
Третье крупное направление протестантизма - англиканство - появилось в ходе реформационных преобразований в церкви Англии, начатых по инициативе короля Генриха VIII. Английский парламент в 1529-1536 годах принял ряд статутов, сформировавших независимую от Рима национальную Церковь, с 1534 года подчинённую королю. В 1536 году принят первый вероучительный документ англиканства - «Десять статей», составителем которого стал архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер (1489-1556 годы), главный идеолог английской Реформации. Доктрина англиканства отражена в Книге общих молитв (1549 год, вторая редакция - 1552 года), Книге проповедей (1548-1553 годы), «Тридцати девяти статьях» (1563 год). Проведение Реформации «сверху», компромиссный характер преобразований, сохранение церковной иерархии с апостольским преемством рукоположений (этим определено ещё одно название англиканской Церкви - Епископальная церковь) позволяют считать англиканство самым умеренным течением протестантизма.