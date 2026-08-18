Протестанти́зм

Протестанти́зм — условное обозначение христианских религиозных сообществ, не относящихся к католической, православным и древневосточным церквам; часто используется для обозначения лютеранских и реформатских церквей, Церкви Англии и англиканских церквей, а также «свободный церквей». Между ними существуют значимые богословские, обрядовые и дисциплинарные различия, т. е. отсутствует вероучительное и литургическое единство. Термин «протестанты» (от лат. protestatio — «торжественное заявление», «провозглашение») был впервые использован во время Реформации католической стороной для обозначения имперских князей и представителей городов, которые отвергли решение Второго Шпайерского рейхстага 1529 о восстановлении действия Вормсского эдикта («Шпайерские протестации»). Эта характеристика, имевшая негативный смысл, впоследствии стала применяться ко всем сторонникам Мартина Лютера , которые обычно называли себя евангеликами, т. е. последователями евангельского вероучения. Французские последователи Жана Кальвина дистанцировались от понятий «кальвинисты» и «гугеноты», называя себя «членами реформированной церкви». В Англии с середины XVI в. протестантами называли тех, кто отвергал власть папского престола («протестант» — не «папист», т. е. не признает учение об абсолютной власти папы). Таким образом, подразумевалась церковно-­политическая, а не конфессиональная принадлежность верующих. При этом в XVII в. отношение короля и церкви к деятельности реформатов-пуритан как к политической угрозе, подобной угрозе «папизма», привело к тому, что наименование «протестанты» перестали применять к пуританам и диссентерам.

Основные исторические реформационные традиции — лютеранство и реформатство. Начиная с 1520‑х германские князья и свободные города, принимавшие учение Лютера, создавали специфические формы церковной обрядности, дисциплины и управления («церковный порядок» — Kirchenordnung). Лютеранская система опиралась на принцип «чья власть, того и вера» («cujus regio, ejus religio»), светские власти играли значительную роль в церковном управлении. Одновременно складывалась система вероучения, основанная на отдельных трудах Лютера и Филиппа Меланхтона ( Аугсбургское вероисповедание 1530, Шмалькальденские артикулы 1538, Формула согласия 1580). Реформатская традиция сложилась из двух направлений, основанных Ульрихом Цвингли и Кальвином, ее вероучение было обобщено в ряде документов (Шотландское исповедание 1560, Гейдельбергский катехизис 1563 и др.). Организационные формы реформатских общин различались ( пресвитерианство , конгрегационализм (см. Индепенденты )), но в целом церковное устройство носило теократический характер, что обосновывалось ссылками на Писание. Структура и тексты литургии, как и в лютеранстве, восходили к католической традиции, но со временем подверглись еще более радикальному упрощению, особенно в проектах Кальвина («Форма церковной молитвы», 1542) и Гийома Фареля («La manière et fasson», 1533).

Реформационные преобразования в Англии не соответствовали ни одной из континентальных моделей, т. к. разрыв с Римом там произошел по политическим мотивам. Церковь Англии прошла несколько этапов развития вероучения и обрядности, отразившихся в том числе в различных редакциях «Книги общей молитвы» (1549, 1552, 1559 и др.). Окончательное утверждение реформационных идей в Англии при Елизавете I ­Тюдор произошло в рамках «елизаветинского религиозного устроения (примирения)», включавшего концепцию королевской супрематии (суверенная власть монарха в светских и духовных делах). Позднее учение о божественном происхождении власти монарха было связано с идеей необходимости епископального строя и сохранения апостольского преемства, ставшей важным аспектом конфессиональной идентичности Церкви Англии.

Особая реформационная традиция зародилась в ходе полемики Лютера со сторонниками радикальной Реформации — так называемыми цвиккаускими пророками и Томасом Мюнцером , которые вместе со «швейцарскими братьями», выступившими против Цвингли, стали основоположниками анабаптизма. Не имея общепризнанных лидеров и духовных центров, анабаптисты распространились в разных странах. Несмотря на гонения со стороны католиков и сторонников различных реформационных традиций (см. Мюнстерская коммуна ), анабаптизм адаптировался к трудным условиям, особенно в Нидерландах под руководством Менно Симонса (1496–1561), основоположника меннонитов .

Существенные расхождения между Католической церковью и реформационными традициями были связаны с проблемой вероучительного авторитета (в том числе соотношение Писания и церковного предания), таинствами, хамартиологией (учением о грехе) и сотериологией (учением о спасении человека). При этом исторические традиции Реформации во многом расходились между собой. Лютеране и реформаты придерживались позиции «sola Scriptura», согласно которой Библия — единственный источник богооткровенного знания, высшая инстанция во всех вопросах веры и морали (реформаты и анабаптисты рассматривают религиозные мнения и практики, не основанные напрямую на Писании, как запрещенные). Согласно принципу «prima Scriptura» (превалирует в Церкви Англии), Писание — главный источник божественного откровения, его авторитетное толкование содержится в церковном предании. Признание крещения и евхаристии как таинств, установленных Христом, не исключало расхождений по ряду фундаментальных вопросов (крещение младенцев, вера в присутствие Христа в евхаристических элементах и т. п.), приводившим к разрывам общения между сторонниками Реформации. Понимание хамартиологии и сотериологии у лютеран и реформатов, при некотором сходстве, также отличается. Согласно лютеранскому учению, свободная воля человека вследствие грехопадения лишена естественной склонности к добродетели, поэтому человек оправдывается Богом только благодаря действию благодати, которая движет его к совершению добрых дел. По реформатским представлениям, человек фактически утратил свободу воли из-за грехопадения, поэтому он может воссоединиться с Богом только через веру. Оправдание верой объясняется как предопределение к вечной жизни (лютеранство) и как принятие Богом человека, получившего дар веры и очищенного от грехов (реформатская традиция предполагает также предопределение к погибели). От реформатского понимания сотериологии дистанцировалась Церковь Англии («Тридцать девять статей», 1563), которая отвергла учение о двой­ном предопределении (к жизни и к погибели), приблизившись к лютеранской трактовке, и учение об «ограниченном искуплении» (спасительная жертва Христа искупает только избранных людей). Согласно англиканскому учению, благодать укрепляет свободную волю человека, который оправдывается благодаря заслугам Христа через веру и тем самым становится способным творить добро. Наиболее подробное изложение англиканской хамартиологии и сотериологии дано богословом Ричардом Хукером в 8‑томном труде «О законах церковной политии» («Of the Laws of Ecclesiastical Politie», 1594–1597), оказавшем значительное влияние на развитие английской реформационной мысли.

Лит. : Benedetto R., McKim D. Historical Dictionary of the Reformed Chur­ches. Lanham etc., 2010; Mullett M. Historical Dictionary of the Reformation and Counter-­Reformation. Lanham etc., 2010; Фадеев И. А. Церковь Англии: проблема конфессиональной самоидентификации в исторической перспективе. М., 2015; The Oxford History of Anglicanism. 5 vols. Oxford, 2017; Graf F. W. Der Protestantismus: Geschichte und Gegenwart. 3. Aufl. München, 2017; The Oxford Handbook of the Protestant Reformations / Ed. U. Rublack. Oxford–New York, 2017; The Oxford History of Protestant Dissenting Traditions. 5 vols. Oxford etc, 2017–2020; Давыдов И. П., Фадеев И. А. Евхаристический ритуал как инструмент конфессиональной идентификации // Материалы научно-­исследовательского семинара «Евхаристия и ритуальные механизмы процесса религиозной идентификации». М., 2021. С. 7–58. И. А. Фадеев .