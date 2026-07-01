ПРОТЕКТОРАТ КРОМВЕЛЯ

Установление режима власти О. Кромвеля

После разгона Долгого парламента, в июле 1653 г. был созван Малый (Бребонский) парламент из 140 депутатов, в котором были сильны позиции различных религиозных деятелей. Свое название он получил от имени одного из парламентских лидеров – П.Бербона, который не чурался критиковать суд О.Кромвеля и англиканскую церковь. Парламент был распущен, и 16 декабря 1653 г. впервые в истории Англии была принята конституция («Орудие управление»), по которой Кромвель объявлялся лордом-протектором Англии, Шотландии и Ирландии с обширными полномочиями в сфере управления республики (командование сухопутными и морскими силами, назначение на государственные должности, получил право издавать ордонансы, имевшие силу закона). Церемония состоялась в Уэстминстере при большом скоплении военных и простых граждан. В апреле 1654 г. была заключена уния между Англией и Шотландией. В сентябре 1654 г. был избран новый парламент, который должен был служить «исцелению страны», но через год был распущен из-за желания ограничить власть лорда-протектора и сократить расходы на армию.

Внутренняя политика

В августе 1655 г. Кромвель издал указ о разделении Англии и Уэльса на 11 военно-административных округов во главе с генерал-майорами, которые непосредственно подчинялись лорду-протектору и должны были следить помимо прочего и за моральным состояниям населения. Их правление было непопулярным в обществе, и через два года парламент отменил эти должности. В феврале 1657 г. была принята новая конституция («Смиренная петиция и совет»), парламент, состоявших из сторонников режима протектората, предложил Кромвелю принять королевский титул 31 марта. Он отказался от этого, но его власть стала наследственной.

Внешняя политика

Внешняя политика при Кромвеле носила активный характер. Английская республика быстро вышла из изоляции, в начале были установлены отношения со Швецией. Еще в 1651 г. в парламенте был принят Навигационный акт, предложенный Кромвелем и способствующий развитию английской торговли с другими странами. В 1652-1654 гг. произошла победоносная война с Голландией. Во время протектората Англия заключила торговые договоры с Данией, Швецией, Португалией. С другой стороны, страна оказалась втянута в долгую и тяжелую войну с Испанией на стороне Франции (по итогам войны Испания признала Ямайку английским владением). Расходы на войну были непомерными и вызвали социальное недовольство в стране.

После кончины Оливера Кромвеля в сентябре 1658 г. лордом-протектором Англии, Шотландии и Ирландии стал его сын Ричард, который не обладал авторитетом и влиянием своего отца. К тому же разорительные войны О. Кромвеля изрядно опустошили английскую казну, Ричарду не удалось удержать власть и 25 мая 1659 г. он подал в отставку. Через год в Англии вновь воцарилась династия Стюартов.