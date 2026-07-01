ПРОТЕКТОРАТ
ПРОТЕКТОРАТ - форма межгосударственных отношений, при которой одна страна отчуждает в пользу другой право осуществления части своих суверенных прав.
Главным образом в сфере международных отношений, обороны и других сферах, на условиях сохранения собственной государственности и автономии в решении внутренних вопросов.
В период активной колониальной экспансии европейских государств в XVI-XIX веков система протектората использовалась метрополиями для дальнейшей аннексии и превращения протежируемых территорий в колонии.
2) Форма правления в Англии с 1653 года, при которой практически неограниченные полномочия в сфере управления государством были переданы О. Кромвелю как лорду-протектору Англии, Шотландии и Ирландии, а затем его сыну Ричарду.
Период протектората завершился реставрацией династии Стюартов в 1660 году.