ПРОТЕКТОРАТ

ПРОТЕКТОРАТ - форма межгосударственных отношений, при которой одна страна отчуждает в пользу другой право осуществления части своих суверенных прав.

Главным образом в сфе­ре ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний, обо­ро­ны и других сферах, на ус­ло­ви­ях со­хра­не­ния соб­ственной го­су­дар­ст­вен­но­сти и ав­то­но­мии в ре­ше­нии внутренних во­про­сов.

В пе­ри­од ак­тив­ной ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии ев­ропейских го­су­дарств в XVI-XIX веков сис­те­ма протектората ис­поль­зо­ва­лась мет­ро­по­лия­ми для даль­ней­шей ан­нек­сии и пре­вра­ще­ния про­те­жи­руе­мых тер­ри­то­рий в ко­ло­нии.

2) Фор­ма прав­ле­ния в Анг­лии с 1653 года, при ко­то­рой прак­ти­че­ски не­ог­ра­ниченные пол­но­мо­чия в сфе­ре управ­ле­ния го­су­дар­ст­вом бы­ли пе­ре­да­ны О. Кром­ве­лю как лор­ду-про­тек­то­ру Анг­лии, Шот­лан­дии и Ир­лан­дии, а за­тем его сы­ну Ри­чар­ду.

Пе­ри­од протектората за­вер­шил­ся рес­тав­ра­ци­ей ди­на­стии Стю­ар­тов в 1660 году.

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