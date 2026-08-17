ПРОСВЕЩЁННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ
Термин, используемый в историографии с сер. XIX в. для характеристики модернизационных реформ, проводившихся в середине – 2-й пол. XVIII в. в ряде монархических стран Европы и апеллировавших к базовым политическим принципам Просвещения.
В области гражданского права принимались меры по упорядочению сословных норм и статусов. В Пруссии Кодекс Фридриха II Великого предусматривал введение единой системы судопроизводства и гарантии гражд. прав, в первую очередь имущественных (процесс кодификации завершился в 1794 принятием Всеобщего земельного уложения Пруссии). В России Екатерина II созвала в 1767 Комиссию по выработке нового уложения (см. в ст. Уложенные комиссии), в работе которой приняли участие представители разл. сословий. Деятельность комиссии и созданных ею структур, занимавшихся систематизацией отд. сфер законодательства, подготовила последующие екатерининские реформы и выработку в 19 в. «Свода законов Российской империи».
Рационализации подверглась и сфера уголовного права. В 1754–56 Пруссия отказалась от применения пыток. Её примеру последовали др. герм. государства. Во Франции в 1780 пытки были запрещены на стадии предварит. следствия, а в 1788 полностью исключены из следственной и судебной практики. В России пытки запрещены имп. Александром I в 1801. Вел. герцог Тосканский Леопольд I в 1787 прекратил в своих владениях деятельность инквизиции.
Административные реформы способствовали дальнейшей централизации управления. В Пруссии, напр., наряду с территориальными департаментами (по историч. областям королевства), возникло неск. специализированных: торговли и ремёсел (1740), воен. управления (1746), акцизов и таможен (1766), горного дела и металлургии (1768), лесной (1771). При короле сложился постоянный кабинет из нескольких статс- секретарей с чётко очерченным кругом полномочий. В России Екатерина II провела губернскую реформу 1775, центр. управление финансами сосредоточилось в Экспедиции о государственных доходах (1773), возглавлявшейся ген.-прокурором Сената, а местные финансы были переданы в ведение казённых палат.
Экономические реформы включали поощрение внутренней колонизации малозаселённых земель (в России – территорий Саратовской, Самарской, С.-Петерб., Воронежской, Черниговской и Лифляндской губерний, Новороссии; в Испании – Сьерра-Морены и Эстремадуры; в Пруссии – земель, появившихся после осушения Одерских болот и строительства плотин в приморской полосе Вост. Фрисландии), а также в мерах гос. меркантилизма, направленных на развитие пром-сти (в Пруссии, Испании, России, Швеции и др. странах).