ПРОСВЕЩЁННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ

Термин, используемый в историографии с сер. XIX в. для характеристики модернизационных реформ, проводившихся в середине – 2-й пол. XVIII в. в ряде монархических стран Европы и апеллировавших к базовым политическим принципам Просвещения .

В об­лас­ти гра­ж­дан­ско­го пра­ва при­ни­ма­лись ме­ры по упо­ря­до­че­нию со­слов­ных норм и ста­ту­сов. В Прус­сии Ко­декс Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го пред­ус­мат­ри­вал вве­де­ние еди­ной сис­те­мы су­до­про­из­вод­ст­ва и га­ран­тии гражд. прав, в пер­вую оче­редь иму­ще­ст­вен­ных (про­цесс ко­ди­фи­ка­ции за­вер­шил­ся в 1794 при­ня­ти­ем Все­об­ще­го зе­мель­но­го уло­же­ния Прус­сии). В Рос­сии Ека­те­ри­на II со­зва­ла в 1767 Ко­мис­сию по вы­ра­бот­ке но­во­го уло­же­ния (см. в ст. Уло­жен­ные ко­мис­сии), в ра­бо­те ко­то­рой при­ня­ли уча­стие пред­ста­ви­те­ли разл. со­сло­вий. Дея­тель­ность ко­мис­сии и соз­дан­ных ею струк­тур, за­ни­мав­ших­ся сис­те­ма­ти­за­ци­ей отд. сфер за­ко­но­да­тель­ст­ва , под­го­то­ви­ла по­сле­дую­щие ека­те­ри­нин­ские ре­фор­мы и вы­ра­бот­ку в 19 в. «Сво­да за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии».

Ра­цио­на­ли­за­ции под­вер­глась и сфе­ра уго­лов­но­го пра­ва. В 1754–56 Прус­сия от­ка­за­лась от при­ме­не­ния пы­ток. Её при­ме­ру по­сле­до­ва­ли др. герм. го­судар­ст­ва. Во Фран­ции в 1780 пыт­ки бы­ли за­пре­ще­ны на ста­дии пред­ва­рит. след­ст­вия, а в 1788 пол­но­стью ис­клю­че­ны из след­ст­вен­ной и су­деб­ной прак­ти­ки. В Рос­сии пыт­ки за­пре­ще­ны имп. Алек­сан­дром I в 1801. Вел. гер­цог Тос­кан­ский Ле­о­польд I в 1787 пре­кра­тил в сво­их вла­де­ни­ях дея­тель­ность ин­кви­зи­ции.

Ад­ми­ни­ст­ра­тив­ные ре­фор­мы спо­соб­ст­во­ва­ли даль­ней­шей цен­тра­ли­за­ции управ­ле­ния. В Прус­сии, напр., на­ря­ду с тер­ри­то­ри­аль­ны­ми де­пар­та­мен­та­ми (по ис­то­рич. об­лас­тям ко­ро­лев­ст­ва), воз­ник­ло неск. спе­циа­ли­зи­ро­ван­ных: тор­гов­ли и ре­мё­сел (1740), во­ен. управ­ле­ния (1746), ак­ци­зов и та­мо­жен (1766), гор­но­го де­ла и ме­тал­лур­гии (1768), лес­ной (1771). При ко­ро­ле сло­жил­ся по­сто­ян­ный ка­би­нет из не­сколь­ких статс- сек­ре­та­рей с чёт­ко очер­чен­ным кру­гом пол­но­мо­чий. В Рос­сии Ека­те­ри­на II про­ве­ла гу­берн­скую ре­фор­му 1775 , центр. управ­ле­ние фи­нан­са­ми со­сре­до­то­чи­лось в Экс­пе­ди­ции о го­су­дар­ст­вен­ных до­хо­дах (1773), воз­глав­ляв­шей­ся ген.-про­ку­ро­ром Се­на­та, а ме­ст­ные фи­нан­сы бы­ли пе­ре­да­ны в ве­де­ние ка­зён­ных па­лат.

Эко­но­ми­че­ские ре­фор­мы вклю­ча­ли по­ощ­ре­ние внут­рен­ней ко­ло­ни­за­ции ма­ло­за­се­лён­ных зе­мель (в Рос­сии – тер­ри­то­рий Са­ра­тов­ской, Са­мар­ской, С.-Пе­терб., Во­ро­неж­ской, Чер­ни­гов­ской и Лиф­лянд­ской гу­бер­ний, Но­во­рос­сии; в Ис­па­нии – Сьер­ра-Мо­ре­ны и Эс­т­ре­ма­ду­ры; в Прус­сии – зе­мель, поя­вив­ших­ся по­сле осу­ше­ния Одер­ских бо­лот и строи­тель­ст­ва пло­тин в при­мор­ской по­ло­се Вост. Фрис­лан­дии), а так­же в ме­рах гос. мер­кан­ти­лиз­ма, на­прав­лен­ных на раз­ви­тие пром-сти (в Прус­сии, Ис­па­нии, Рос­сии, Шве­ции и др. стра­нах).

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