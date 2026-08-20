Просвещённый абсолюти́зм

Просвещённый абсолюти́зм — термин, используемый с середины XIX в. в мировой историографии для обозначения политики модернизации различных аспектов общественного бытия, проводившейся в большинстве европейских стран XVIII в. и во многом созвучной принципам философии Просвещения . Наиболее характерными примерами П. а. считаются преобразования Екатерины II в России, Фридриха II в Пруссии, Марии Терезии и Иосифа II в монархии австрийских Габсбургов, герцога Леопольда (см. Леопольд II ) в Тоскане, ряда министров Людовика XV и Людовика XVI во Франции, Густава III в Швеции, Аранды в Испании, Помбала в Португалии и Танучи в Неаполе. Политика П. а. предполагала меры по рационализации и централизации государственного управления, ограничению влияния духовенства на светскую жизнь, гуманизации уголовного права (отказ от пыток), созданию централизованной системы образования. В разных странах политика П. а. имела также свои национальные особенности. Например, в монархии Габсбургов при Иосифе II она включала в себя даже отмену крепостного права. Хотя философы Просвещения в большинстве своем приветствовали политику П. а., видя в ней реализацию на практике своих идей, реформаторы исходили скорее из сугубо прагматических соображений, нежели из абстрактных философских принципов. Мария Терезия, к примеру, философских сочинений вообще не читала, а Екатерина II относилась к ним с иронией. Монархи в своей политике руководствовались теми требованиями времени, которым философы придавали теоретическую форму, а потому точнее говорить о созвучии того и другого, но не о прямом влиянии.

Термин П. а. нередко ошибочно смешивают с понятием «просвещенный деспотизм», встречающимся в литературе XVIII в. Концепция «просвещенного деспотизма», получившая обоснование в трудах Вольтера , физиократов и ряда других философов Просвещения, стала реакцией на сопротивление модернизационным преобразованиям со стороны традиционных институтов Старого порядка . Согласно этой концепции, «просвещенный» монарх должен иметь практически неограниченные («деспотические») полномочия для беспрепятственного осуществления реформ. На практике эта концепция нигде не была реализована в полной мере. Таким образом, «просвещенный деспотизм» — это умозрительный идеал философов XVIII в., а П. а. — сугубо историографический конструкт для обозначения реально проводившейся политики.

Лит.: Der aufgeklärte Absolutismus / Hrsg. von K. O. von Aretin. Köln, 1974; Enlightened absolutism: Reform and reformers in Later Eighteenth-­Century Europe / Ed. by H. M. Scott. Basingstoke, 1990; Bluche F. Le Despotisme éclairé. Paris, 2000; Каменский А. Б. Просвещение и власть // Всемирная история. 2‑е изд. Т. 4. М., 2019; Чудинов А. В. Сущность политики просвещенного абсолютизма. М., 2021. А. В. Чудинов .