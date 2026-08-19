Просвещéние

Просвещéние ( фр . Lumières, англ . Enlightenment, нем . Aufklärung, исп . Ilu­stración, ит . Illuminismo) — сложное явление, эпоха трансформации в духовной, экономической, политической и социокультурной сферах в ряде стран Европы и Америки в конце XVII — XVIII в. Термин П. был введен И. Кантом в статье «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» (1784), где он сформулировал свое определение П. как «выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине». М. Фуко предложил видеть в П. не отдельный период истории, а «установку по отношению к настоящему моменту» ( фр. actualité), «установку современности» (attitude de modernité), «совокупность политических, экономических, общественных, институциональных, культурных событий, от которых мы до сих пор в огромной степени зависим». Нидерландский философ Ф. Анкерсмит считает, что П. определяется только его интерпретацией, что объясняет наличие в философии и науке множества представлений о содержании, хронологии и топографии П. Часть современных исследователей придают П. глобальный, всеобъемлющий характер.

Родиной П. считается Англия, где в результате революций XVII в. были закреплены парламентаризм со свободой политических дебатов, права и свободы граждан, неприкосновенность собственности. Здесь были сформулированы базовые понятия П.: общее благо, естественный человек, естественное право, естественная религия, общественный договор. В XVIII в. центром просветительского движения становится Франция, давшая мировой культуре плеяду блестящих мыслителей (Ш.-Л. Монтескьё , Вольтер, Ж.-Ж. Руссо , Д. Дидро , Ж. Л. Д’Аламбер , П. А. Гольбах , П. А. Гельвеций , Ж. Мелье и др.). Эпоха П. вобрала в себя многое из предшествующих эпох, что нашло отражение в языке, быте, общении, традициях, обычаях и пр. Многое из опыта поколений XVII–XVIII вв. вошло в жизнь — теорию, практику, культуру следующих веков. Мотивы П. присутствуют, например, в работах Э. Гуссерля, М. Вебера , Б. Рассела , Л. Витгенштейна. Нередко и в XXI в. используются установки эпохи П.

В XIX и XX вв. П. изучалось главным образом как идеологический комплекс, связанный с революциями в Англии (см. Английская революция середины XVII в. ) и во Франции (см. Французская революция XVIII в .). В общественной мысли эпохи в целом и в творчестве отдельных мыслителей акцентировалось то, что было направлено против Старого порядка и подготавливало революцию. П. включает в себя, помимо широкого мировоззренческого набора идей, обновление повседневности и материальности, создание нового социокультурного и политического порядка, рождение новых механизмов государственного управления.

В эпоху П., как и в предшествующие периоды, лучшие умы человечества искали ответ на вопрос о достоинстве и месте человека в мире природы и истории. П. сформировало собственный тип человека. Если средневековый человек — прежде всего верующий, то в мире П. новой опорой, вытесняющей религию, стала вера в безграничные возможности человека, в прогресс, и деизм. Век П. часто называют «веком разума». Антропоцентризм и воинствующий рационализм П. убедительно обоснован в литературе. Однако следует учитывать сложность проблематики рационализма и не смешивать антропоцентризм П. с гуманизмом (Фуко). Известны параллели между аттической интеллектуальной революцией V–VI вв. до н. э. и интеллектуальной революцией эпохи П. как в области мысли, так и в сфере опыта. Немецкая классическая философия и романтизм критиковали П. за «плоский рационализм» и антиисторизм. Во 2‑й половине XIX в. П. находит союзников в лице позитивистов и обретает второе дыхание в XX в., воспринимаясь иногда как противоядие в борьбе с тоталитаризмом. Тихое, замкнутое существование считалось недостойным высокого звания человека. Самой продуктивной формой деятельности разума просветители считали науку. Ученый эпохи П. был мыслителем-­универсалом. Царицей наук считалась математика (И. Ньютон, Г. Лейбниц, Ж. Лагранж). Развивались ботаника, химия, биология (К. Линней, Ж. Л. Бюффон, А. Лавуазье). Путешествия, в том числе морские, стали систематическими и научными. Заметно обновились взгляды на историю (Г. Болингброк, И . Гердер ). Пороки старого общества объяснялись невежеством и предрассудками, надежды на лучшую жизнь и прогресс связывали с распространением знаний и совершенствованием разума. В XVIII в. прилагательное «цивилизованный» дополнили понятием «цивилизация» (O. Мирабо ). Народы делились на «цивилизованных» и «нецивилизованных», нуждающихся в опеке со стороны «просвещенных», т. е. европейцев. Появился новый аргумент для колониальных захватов.

Длительное время П. представлялось как буржуазное движение, однако социальная природа П. сложнее. П. затронуло прежде всего людей образованных, занятых умственным трудом. Среди них были не только буржуа, но и дворяне, выходцы из третьего сословия, иногда из духовенства, редко — из простолюдинов (например, в России — М. В. Ломоносов, во Франции — Руссо). Элитарные круги нашли новые формы общения для обсуждения своих идей. Это были аристократические салоны, масонские ложи, академии, литературные кружки, кофейни и пр. В ряде стран (Англии, Шотландии) центрами знаний и идей стали университеты, политические клубы, клубы по интересам. Распространяясь, новые идеи меняли повседневную жизнь. Рост грамотности, развитие культуры чтения, книгопечатания и периодики способствовали формированию публичной сферы и общественного мнения. Совершенствовалось образование. Основанием культурно-­образовательной деятельности просветителей была благотворительность. Именно в это время появилось большое количество благотворительных учреждений (школы, приюты, больницы), которые существовали на пожертвования частных лиц (филантропов).

В разных странах П. имело свои особенности. Британских просветителей устраивал общественный строй страны, нередко они идеализировали его (еще в большей степени это было характерно для единомышленников на континенте). Особыми были отношения с Англиканской церковью , которая не противопоставляла себя П. Это позволило сохранить равновесие между традиционными и новаторскими ценностями. Главная особенность британского П. — его прагматизм — отчетливо проявилась в этике, политической программе и экономической теории. Большой вклад в разработку этих аспектов П. внесли Дж. Локк и шотландцы Д. Юм и А. Смит . П. воспевало предприимчивость, изобретательность, практицизм британского «национального характера».

Французское П. под влиянием аристократической культуры приобрело особую изысканность и утонченность. Цвет французского П. объединило издание «Энциклопедии» (1751–1780). Большинство просветителей были теоретиками, а не практиками. Их больше заботила оригинальность формы выражения идеи, чем возможность ее практического применения (исключение составляла группа физиократов). Отчасти это объясняется условиями, в которых они работали. Мыслителей почитали, ими интересовались, использовали, но многие из них преследовались. Заметное влияние на облик французского П. оказал его конфликт с Католической церковью. Особое недовольство вызывала церковная цензура. Однако критика церкви и ее догматов вовсе не означала полного отказа просветителей от религии. Например, антиклерикализм Вольтера во многом связан с протестом против преследований за инакомыслие. Французские просветители обосновали мысль о необходимости нравственного совершенствования общества политическими методами. Такими, например, как народное восстание или вмешательство государства во все сферы общественной жизни.

В раздробленной Германии носителями новых идей были социальные группы, тесно связанные с государством и зависимые от него. Здесь идеи естественного права и общественного договора в политических теориях уживались с апологией абсолютизма (К. Томазий, Х. Вольф). Монарх выступал главным защитником подданных, гарантом мира и справедливости. Просветители не отрицали социальную роль церкви и сотрудничали с властью в проведении политики реформ (например, в период правления Фридриха II в Пруссии, и Марии Терезии и Иосифа II в Австрии).

П. в Испании отличалось умеренностью (П. Кампоманес , Г. де Ховельянос), что повлияло на испанский вариант просвещенного абсолютизма , в частности на реформы Карла III .

Итальянские просветители стремились решать главным образом практические проблемы, особенно в сфере экономики и юриспруденции (А. Дженовези, П. Верри , Ч. Беккариа ).

В Сев. Америке П. формировалось в условиях Вой­ны за независимость США 1775–1783 , что предопределило связь с политикой. Право народа на расторжение общественного договора с правителем-­тираном стало его политическим кредо (Т. Джефферсон, Т. Пейн ).

Первые просветители в России (М. М. Щербатов, И. А. Новиков , Д. И. Фонвизин) возлагали надежды на «просвещенного монарха», справедливые законы, развитие образования и совершенствование воспитания. Но П. в России существовало под опекой власти. Распространение тайных масонских лож в стране насторожило Екатерину II , которая несмотря на репутацию «мудреца на троне» у европейцев, в конце 1770‑х удалила из Петербурга ряд масонов-­просветителей, а в 1782 запретила деятельность в России любых тайных обществ.

Лит. : Аверинцев С. С. Два рождения европейского рационализма // Вопросы философии. 1989. № 3. C. 3–13; Кант И. Что такое Просвещение? // Собр. соч. Т. 8. М., 1994; Фуко М. Что такое Просвещение? // Интеллектуалы и власть. Т. 1. М., 2002. С. 335–358; Анкерсмит Ф. Р. Нарративная логика. М., 2003; Мир Просвещения / Под ред. В. Ферроне, Д. Роша. М., 2003; Всемирная история. Т. 4: Мир в XVIII в. / Отв. ред. С. Я. Карп. М., 2013; Век Просвещения. Вып. 6: Что такое Просвещение? Новые ответы на старый вопрос. М., 2018. З. А. Чеканцева.