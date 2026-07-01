ПРОСТЫЕ ФОРМЫ

ПРОСТЫЕ ФОРМЫ - музыке, двух- и трёхчастные формы, в которых начальная часть написана в форме периода / предложения, а остальные - в форме периода / предложения либо в однопорядковой форме.

Простые формы - однотемные (в отличие от многотемных сложных форм), обычно однотональные (редко - модулирующие), однородные (по темпу, размеру, часто также по мотивному строению, фактуре); составляющие их части, как правило, равновелики, соразмерны. Простые формы отличают сравнительно малая величина, формообразование путём простого сопряжения частей, не-сложное (или кажущееся несложным) музыкальное содержание. Простые формы наиболее употребительны среди форм классико-романтической музыки.

Части простой формы различны по функции. I часть устойчивая, служит для изложения темы. Во II части осуществляется развитие (преобразование) темы либо продолжение на новом или обновлённом материале (наличие нового материала не противоречит однотемности, поскольку он не является темой, то есть не несёт самодостаточной музыкальной мысли); II часть неустойчивая по фор­ме и гармонии, неэкспозиционная по изложению. Завершающее построение обязательно во всех простых формах.

В зависимости от соотношения развивающего и завершающего построений различают два основных вида простых форм: простая двухчастная, в которой развивающее и завершающее построения составляют единую II часть, и простая трехчастная, в которой развивающее и завершающее построения составляют две разные части - II и III. Для простой трехчастной формы характерно симметричное расположение частей (a-b-a1), однако завершающая часть (обычно это реприза) почти всегда отличается от начального периода (то есть точные репризы редки). Части простой двухчастной формы, как правило, равны (в большинстве случаев 8+8 тактов). Виды простой двухчастной формы - а) репризная и б) безрепризная со многими разновидностями - различаются только по устройству и мотивно-тематическому составу II части. Употребительно повторение частей простой двухчастной формы.

Простые формы применяются как для самостоятельного произведения, так и в качестве части или темы в составе более крупной формы, как часть циклического произведения (например, цикла ми­ниа­тюр ), балетного, оперного номера.

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