ПРОСТРАНСТВЕННО-СИЛОВЫЕ ПОСТРОЕНИЯ

Серия экспериментальных работ, созданных Любовью Сергеевной Поповой (1889-1924) в 1921-1922 гг. Они ознаменовали собой переход художницы к новому этапу творчества, для которого характерно сближение с конструктивизмом.

Идейные основы и предыстория

Этот этап стал своеобразным промежуточным звеном в процессе перехода от станковой живописи к производственному искусству и сознательного окончательного ухода Поповой из живописи. Сама художница объясняла феномен пространственно-силовых построений как ряд подготовительных опытов на пути к конкретным материализованным конструкциям. Она подчеркивала, что работы данной серии нельзя рассматривать как самостоятельные художественные произведения, поскольку они служили своеобразным эскизом ее замыслов, реализовать которые предстояло в производстве. Подобный поворот в творчестве в целом был характерен для художников-конструктивистов того времени, провозгласивших отказ от станкового творчества и переориентацию на производственное искусство, художественное оформление и дизайн быта.

Хронологически период «пространственно-силовых построений» ограничен лишь 1921-1922 гг. За это время Л. Поповой удалось создать цикл работ, своеобразие и уникальный стиль которых позволяет выделить их в отдельный этап творчества художницы. Это был своеобразный переход от «Живописных архитектоник», цикла работ 1916-1918 гг., к производственному искусству и отказу от станковой живописи.

«Живописные архитектоники» Л. Поповой представляют собой цикл примерно из 40 произведений, на которых изображены геометрические фигуры в качестве основных «персонажей». Если в «архитектониках» 1916-1917 гг. фигуры были расположены многослойно, создавая эффект глубины полотна и напластования супрематических цветных плоскостей, то к 1918 г. фон на картинах Л. Поповой исчезает вовсе. Теперь вся поверхность картины буквально заполнена геометрическими фигурами от края до края, одна форма перетекает в другую сразу в нескольких местах, но цвета их по-прежнему не смешиваются друг с другом. Таким образом, художнице удается отразить на плоскости картины диалог форм, динамику их взаимопроникновений и пересечений.

Данный цикл стал отражением увлечения Поповой супремитизмом: в 1916 г. она вошла в группу «Супремус», возглавляемую К. Малевичем, к которой тогда принадлежали такие художники как О.Розанова, И. Клюн, А. Экстер, И. Пуни, Н Удальцова, В. Пестель и др. Просуществовав лишь несколько лет, группа распалась по причине непримиримых разногласий участников.

С начала 1918 по конец 1919 гг. в творчестве Л. Поповой был вынужденный перерыв, связанный сначала с радостными (замужество с Б.Н. Эдингом и переезд с ним в Ростов-на Дону, рождение сына), а затем с трагическими (смерть мужа, тяжелая болезнь брюшным тифом и как следствие приобретенный порок сердца) событиями. После трагедии художница вернулась в Москву к работе.

Создание и значение

К созданию «Пространственно-силовых построений» она приступила в 1921 г. Это цикл из 10 работ, выполненных на негрунтованной фанере или бумаге. Их фактурный деревянный фон вступает в активное взаимодействие с элементами абстрактных композиций, изображенных на нем. Это пересекающие вертикальные или наклонные линии-лучи, образующие сетку, будто парящие в пространстве пересекающиеся горизонтали, динамичные окружности и спирали в сложных композициях, сталкивающиеся друг с другом во встречном движении.

В этом цикле работ новым было все: стиль, структура произведений, техника самой живописи. Сменив холст на дерево, Л. Попова возвращается к трехмерному объему работ. Местами выступающая из-под краски фанерная поверхность приближает художественное произведение к предмету как таковому и отдаляет его от изобразительной и подражательной природы живописи. В этом и заключается переходный этап «Пространственно-силовых построений» на пути от станкового к производственному искусству. Сама краска тоже выглядит по-новому: художница добавляет в нее металлический порошок, что еще больше «овеществляет» поверхность, ярко контрастирующую с фактурным фанерным фоном картин. Цветовая гамма «построений» достаточно сдержанна, в палитре преобладают красные, черные, коричневые краски, наложенные на теплые тона деревянного фона. Гармоничная композиция «Построений» создается за счет взаимодействия, пересечения и сталкивания линий, сфер и спиралей, символизирующих соотношение главных энергетических начал, существующих в мире: центробежной и центростремительной сил.

В 1920-е гг. сфера профессиональных интересов Л. Поповой значительно расширилась. Постепенно сближаясь с группой производственников, она все больше увлекается конструктивизмом и дизайном, стремясь своим творчеством преобразовать окружающую действительность. В эти годы художница занимается преподавательской деятельностью во ВХУТЕМАСе (ведет курс «Цвет»), работает в Институте художественной культуры, занимается оформлением книг, выставок, разрабатывает дизайн текстиля и моделей женского платья.