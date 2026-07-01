ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО - договор, по которому двое или несколько лиц обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридические лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.

Договор простого товарищества называют также договором о совместной деятельности. Сторонами договора, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и/или коммерческие организации. Вкладом товарища признается всё то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи. Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное не следует из договора простого товарищества или фактических обстоятельств. Денежная оценка вклада товарища производится по соглашению между товарищами.

Ведение общих дел осуществляется отдельными участниками (и тогда каждый товарищ вправе действовать от имени всех товарищей) либо совместно всеми участниками договора (и тогда для совершения каждой сделки требуется согласие всех товарищей).

Если договор простого товарищества не связан с осуществлением его участниками предпринимательской деятельности, каждый товарищ отвечает по общим договорным обязательствам всем своим имуществом пропорционально стоимости его вклада в общее дело. По общим обязательствам, возникшим не из договора, товарищи отвечают солидарно. Если договор простого товарищества связан с осуществлением его участниками пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти , товарищи отвечают солидарно по всем общим обязательствам независимо от оснований их возникновения. Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено договором или иным соглашением товарищей.

Договор простого товарищества прекращается по общим основаниям прекращения обя­за­тельств , например вследствие смерти товарища или ликвидации участвующего в договоре юридического лица, расторжения договора простого товарищества, заключённого с указанием срока, и так далее. При прекращении договора простого товарищества вещи, переданные в общее владение и/или пользование товарищей, возвращаются предоставившим их товарищам без вознаграждения, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Договором простого товарищества может быть предусмотрено, что его существование не раскрывается для третьих лиц (негласное товарищество). В отношениях с третьими лицами каждый из участников негласного товарищества отвечает всем своим имуществом по сделкам, которые он заключил от своего имени в общих интересах товарищей. В отношениях между товарищами обязательства, возникшие в процессе их совместной деятельности, считаются общими.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)