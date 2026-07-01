Просопогра́фия

Просопогра́фия (от древнегреч. πρóσοπων — «лицо», «личность» и γράφω — «пишу», «описываю») ( лат . prosopographia, англ . prosopography, фр ., нем . prosopographie) — 1) специальная историческая дисциплина, занимающаяся реконструкцией биографий отдельных исторических личностей (выделяемых на основе выбранных критериев — культурных, интеллектуальных, гендерных и пр.) или группы лиц, живших в определенную эпоху или месте, имевших общие политические, социальные или этнические черты, занимавших определенную должность или положение в обществе. Как наука, собирающая и из­у­чающая социальную информацию о субъектах просопографического исследования, П. имеет прямое отношение к истории социальных институтов и может быть определена как 2) независимая дисциплина социальной истории, использующая методы и данные специальных исторических дисциплин. П. тесно связана, но отлична от собственно биографии (т. е. детализированного описания истории жизни человека и его деятельности), биографики (разрабатывающей теоретические, методические, историографические, источниковедческие проблемы биографий), генеалогии (т. е. систематического собрания информации о происхождении, преемстве и родстве фамилий и родов, или в более широком смысле — науки о родственных связях) и этнографии (направленной на изучение народов-­этносов).

Понятие «П.» впервые определено Антуаном Дю Вердье в XVI в. в работе «Просопография, или описание знаменитых личностей от сотворения мира с их портретами», в которой П. увязывалась с идеей коллективной, но в то же время и индивидуальной биографии. Общие задачи П.: 1) изу­чение групп людей (как элементов в политической и социальной жизни общества), достигаемое выделением такой группы субъектов, имевших определенные общие политические и социальные черты, и затем исследованием каждой такой группы с помощью разнообразных критериев для получения информации, относящейся к конкретным индивидам; 2) изучение отдельной личности, ее окружения, социального положения, места или мест, в которых эта личность была активна, ее социальных функций в контексте семьи, других социальных групп. Частные задачи П. сводятся к систематизации сведений, касающихся личностей определенной эпохи, региона или общества на основе различных источников. Цель П. — создание индивидуальных и коллективных биографий (например, реконструкция образа жизни греческих рабов, чьи имена известны по надписям о даровании им свободы).

Просопографические исследования направлены на: 1) изучение образа жизни, рода занятий и деятельности отдельных индивидов, групп личностей, а также различных малых народов и племен, сословий людей, живших в разное время и в разных местах; 2) систематическое описание и выявление рода обязанностей, а также их последовательности у ряда людей, занимавших на протяжении определенного времени один и тот же государственный пост или должность в некоем городе или государстве. Просопографические исследования могут относиться как к любому историческому периоду (как правило, давно прошедшему, когда документальных свидетельств или нет вообще, или крайне недостаточно), так и к любому месту, городу, государству или стране. Тематика просопографических исследований разнообразна (например, «Греческие рабы в Риме», «Византийская элита в эпоху кризиса (XIII в.)», «Монахи Вестминстерского аббатства», «Служилые люди Новгорода начала XVII в.» и т. д.) и зависит от поставленной цели. Просопографический метод — это выявление определенного круга лиц, постановка ряда однотипных вопросов (например, о датах рождения и смерти, о браке и семье, социальном происхождении, месте жительства, образовании, роде деятельности, религии и т. д.).

Просопографический метод использовался с конца XVI в., возродился в 1970‑е (с появлением работ по античной П.) и к настоящему времени распространился на исследования по средневековой, новой и новейшей истории. В просопографическом исследовании могут быть приняты методы научного анализа и методики вспомогательных (специальных) исторических дисциплин (таких как ономастика , геральдика , нумизматика , палеография , эпиграфика , генеалогия и др.), поскольку оно опирается на их данные. Однако в каждом конкретном случае избираемые и применяемые методы научного анализа различны, зависят как от избранных для исследования темы и временного периода, так и от поставленной цели.

Лит. : Du Verdier A . Prosopographie, description des personnages insignes, avec portraits. Lyon, 1573; Chastagnol A . La prosopographie, méthode de recherche pour l’histoire du Bas-­Empire // Annales. 1970. P. 1229–1235; Beech G. «Prosopography» in Medieval Studies: an Introduction / Ed. by J. M. Powell. Syracuse, 1992; Петрова М. С. Просопография как специальная историческая дисциплина на примере авторов Поздней Античности (Макробий Феодосий и Марциан Капелла). СПб., 2004; Ее же. Современные методы и подходы просопографии (мастерская исследователя) // Quaestio Rossica. Т. 10. 2022. № 3. C. 939–954. М. С. Петрова.