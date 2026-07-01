ПРОСКУРИН ПЁТР ЛУКИЧ

ПРОСКУРИН ПЁТР ЛУКИЧ - русский писатель.

Из крестьян. Работал в колхозе, на лесоповале. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А.М. Горь­ко­го (1964 год).

Дебютировал в печати в 1958 году.

Автор романов о военном времени («Глубокие раны», 1960 год; «Исход», книга 1-2, 1966 год), жизни послевоенной деревни («Горькие травы», 1964 год). Широкая панорама нескольких десятилетий советской истории воссоздана в романах «Судьба» [1972 год; по его мотивам сняты фильмы «Любовь земная» (1975 год) и «Судьба» (1978 год), режиссер Е.С. Матвеев] и «Имя твоё» (1977 год). Среди других произведений: роман «Отречение» (1987-1990 годы); повести «Чёрные птицы» (1981 год), «Полуденные сны» (1983 год); публицистика.

Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1974 год), Государственная премия СССР (1979 год). Награждён ор­де­ном Ле­ни­на (1988 год).

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