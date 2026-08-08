ПРОСКРИПЦИЯ (лат. proscriptio, объявление)

В древнем Риме публичное объявление знатных лиц вне закона.

Такой список из 40 сенаторов и 1 000 всадников был опубликован Суллой в 82-81 гг. до н.э.; к той же мере прибегли Антоний, Лепид и Октавиан в 43-42 гг. до н.э. Проскрипции были способом избавиться от личных и политических оппонентов и завладения их имуществом на основании полномочий, которые были им предоставлены государством как диктатору (Сулле) или триумвирам. Имена проскрибированных были записаны на таблицах и выставлены на форуме; эти люди лишались покровительства законов, их дети лишались всех наследственных привилегий, а все их имущество конфисковывалось. На тех, кто попал в эти списки, в Риме и по всей Италии охотились отряды солдат, они выдавались родными и даже рабами, за их головы были назначены награды, а помощь строго каралась.

Современная оценка погибших при проскрипциях Суллы составляет ок. 520 человек. Проскрипционные списки были закрыты 1 июня 81 г. до н.э.; сыновьям и внукам проскрибированных было запрещено занимать общественные должности вплоть до 49 г. до н.э., когда их реабилитировал Цезарь.

Списки второго триумвирата включали ок. 300 человек, самыми знаменитым из которых был Цицерон. Многим проскрибированным удалось бежать или скрыться, а потом вернуться в Рим.

Иллюстрация :

С. Мирис. Проскрипции Суллы. Гравюра. Ок. 1799 г.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев