ПРОСКРИПЦИИ

ПРОСКРИПЦИИ - в Древнем Риме обнародование списков лиц, объявленных вне закона, а также сами списки.

За выдачу или убийство проскрибированного назначалась награда (даже рабу), за укрывательство - казнь. Имущество жертв проскрипции подвергалось конфискации, потомки лишались почетных прав и состояния.

Изобретённые Лу­ци­ем Кор­не­ли­ем Сул­лой как орудие массового политического террора (82-81 годы до н.э.), проскрипции использовались им и его приближёнными также для сведения личных счётов и как средство обогащения.

Проскрипцией ознаменовал свой приход к власти в 43 году до н.э. второй триумвират (смотрите в статье "Триумвират").

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