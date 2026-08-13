ПРОШЬЯН ПРОШ ПЕРЕЧЕВИЧ
ПРОШЬЯН ПРОШ ПЕРЕЧЕВИЧ - российский политический и советский государсственный деятель. Сын писателя О.С. Тер-Аракеляна (псевдоним Перч Прошян).
В 1902-1905 годах Прошьян учился на юридическом факультете Новороссийского университета (ныне Одесский национальный университет). Вступил в социалистов-революционеров партию (ПСР, 1903 год), один из руководителей её одесской организации. За попытку организовать в июне 1905 года побег политзаключённых из тюрьмы в Одессе отбывал наказание на Нерчинской каторге. В 1910 году, выйдя на поселение, бежал, в том же году арестован в Москве и приговорён к 3 годам каторги. В 1913 году направлен на поселение в Якутскую область. В 1914 году бежал за границу, примкнул к левому интернационалистскому крылу ПСР. После Февральской революции 1917 года прибыл в Петроград. С мая/июня 1917 года член Северного областного комитета ПСР, член Облисполкома депутатов армии, флота и рабочих в Финляндии. В Гельсингфорсе возглавил группу левых эсеров-интернационалистов, участвовал в издании её органа - журнал «Социалист-революционер». Выступал против участия социалистов во Временном правительстве, сторонник сближения эсеров с большевиками. За «дезорганизаторскую деятельность» решением ЦК ПСР в августе/сентябре исключён из партии.
На Втором Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов [26 октября (8 ноября) 1917 года] избран член ВЦИК, член его Президиума. Ответственный организатор национального отдела ВЦИК. Сторонник вхождения представителей всех социалистических партий в состав СНК, обсуждал условия формирования коалиционного правительства на переговорах ВЦИК с Всероссийским исполнительным комитетом железнодорожного профсоюза (ВИКЖЕЛЬ). На учредительном съезде левых социалистов-революционеров партии (ноябрь/декабрь 1917 года) избран членом её ЦК. Нарком почт и телеграфов РСФСР [9 (22) декабря 1917- 18 марта 1918 года], вместе с другими левыми эсерами вышел из состава СНК в знак протеста против Брестского мира 1918 года. Участвовал в разработке декрета о создании РККА от 15 (28) января 1918 года. С апреля - политический комиссар Высшего военного совета, в мае - июле комиссар внутренних дел Союза коммун Северной области и руководитель Комитета революционной охраны Петрограда. Один из главных организаторов и руководителей левых эсеров восстания 1918 года, после его подавления скрывался. 27 ноября 1918 года заочно приговорён Верховным революционным трибуналом при ВЦИК к 3 годам заключения за участие в подготовке убийства нем. посла В. Мирбаха, захват Центрального телеграфа в Москве и руководство вооружённым отрядом.
Умер от тифа в московской клинике. В статье «Памяти товарища Прошьяна» («Правда» за 20 декабря 1918 года) В.И. Ленин назвал Прошьяна «убеждённым социалистом», которому «довелось до июля 1918 года больше сделать для укрепления Советской власти, чем с июля 1918 года для её подрыва».