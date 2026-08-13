ПРОШЬЯН ПРОШ ПЕРЕЧЕВИЧ

ПРОШЬЯН ПРОШ ПЕРЕЧЕВИЧ - российский по­ли­тический и советский государсственный дея­тель. Сын пи­са­те­ля О.С. Тер-Ара­ке­ля­на (псевдоним Перч Про­шян).

В 1902-1905 годах Прошьян учил­ся на юри­дическом факультете Но­во­рос­сий­ско­го университета (ны­не Одес­ский национальный университет). Всту­пил в со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тию (ПСР, 1903 год), один из ру­ко­во­ди­те­лей её одес­ской организации. За по­пыт­ку ор­га­ни­зо­вать в ию­не 1905 года по­бег по­лит­за­клю­чён­ных из тюрь­мы в Одес­се от­бы­вал на­ка­за­ние на Нер­чин­ской ка­тор­ге. В 1910 году, вый­дя на по­се­ле­ние, бе­жал, в том же го­ду аре­сто­ван в Мо­ск­ве и при­го­во­рён к 3 го­дам ка­тор­ги. В 1913 году на­прав­лен на по­се­ле­ние в Якут­скую область. В 1914 году бе­жал за гра­ни­цу, примк­нул к ле­во­му ин­тер­на­цио­на­ли­ст­ско­му кры­лу ПСР. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года при­был в Пет­ро­град. С мая/ию­ня 1917 года член Северного об­ла­ст­но­го комитета ПСР, член Обл­ис­пол­ко­ма де­пу­та­тов ар­мии, фло­та и ра­бо­чих в Фин­лян­дии. В Гель­синг­фор­се воз­гла­вил груп­пу ле­вых эсе­ров-ин­тер­на­цио­нали­стов, уча­ст­во­вал в из­да­нии её ор­гана - журнал «Со­циа­лист-ре­во­лю­цио­нер». Вы­сту­пал про­тив уча­стия со­циа­ли­стов во Временном пра­ви­тель­ст­ве , сто­рон­ник сбли­же­ния эсе­ров с боль­ше­ви­ка­ми. За «дез­ор­га­ни­за­тор­скую дея­тель­ность» ре­ше­ни­ем ЦК ПСР в августе/сентябре ис­клю­чён из пар­тии.

На Втором Все­российском съез­де Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов [26 октября (8 ноября) 1917 года] из­бран член ВЦИК, член его Пре­зи­диу­ма. От­вет­ст­вен­ный ор­га­ни­за­тор национального от­де­ла ВЦИК. Сто­рон­ник вхо­ж­де­ния пред­ста­ви­те­лей всех со­циа­ли­стических пар­тий в со­став СНК, об­су­ж­дал ус­ло­вия фор­ми­ро­ва­ния коа­лиционного пра­ви­тель­ст­ва на пе­ре­го­во­рах ВЦИК с Все­российским ис­пол­ни­тель­ным комитетом железнодорожного проф­сою­за (ВИКЖЕЛЬ). На уч­ре­дительном съез­де ле­вых со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии (но­ябрь/декабрь 1917 года) из­бран чле­ном её ЦК. Нар­ком почт и те­ле­гра­фов РСФСР [9 (22) декабря 1917- 18 марта 1918 года], вме­сте с другими ле­вы­ми эсе­ра­ми вы­шел из со­ста­ва СНК в знак про­тес­та про­тив Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года. Уча­ст­вовал в раз­ра­бот­ке дек­ре­та о соз­да­нии РККА от 15 (28) января 1918 года. С ап­ре­ля - по­ли­тический ко­мис­сар Выс­ше­го во­енного со­ве­та, в мае - ию­ле ко­мис­сар внутренних дел Сою­за ком­мун Северной об­лас­ти и ру­ко­во­ди­тель Комитета ре­во­люционной ох­ра­ны Пет­ро­гра­да . Один из главных ор­га­ни­за­то­ров и ру­ко­во­ди­те­лей ле­вых эсе­ров вос­ста­ния 1918 года, по­сле его по­дав­ле­ния скры­вал­ся. 27 ноября 1918 года за­очно при­го­во­рён Вер­хов­ным ре­во­люционным три­бу­на­лом при ВЦИК к 3 го­дам за­клю­че­ния за уча­стие в под­го­тов­ке убий­ст­ва нем. по­сла В. Мир­ба­ха , за­хват Центрального те­ле­гра­фа в Мо­ск­ве и ру­ко­во­дство во­оружённым от­ря­дом.

Умер от ти­фа в московской кли­ни­ке. В статье «Па­мя­ти товарища Про­шья­на» («Прав­да» за 20 декабря 1918 года) В.И. Ле­нин на­звал Прошьяна «убе­ж­дён­ным со­циа­ли­стом», ко­то­ро­му «до­ве­лось до ию­ля 1918 го­да боль­ше сде­лать для ук­ре­п­ле­ния Со­вет­ской вла­сти, чем с ию­ля 1918 го­да для её под­ры­ва».

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