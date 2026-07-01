ПРОШЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал инженерных войск (1961), Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 5 (по новому стилю – 18) февраля 1901 года в селе Голенищево (ныне – Сапожковский район Рязанской области). Окончил учительскую семинарию.

В 1920 году был призван на службу в РККА . Участвовал в Гражданской войне , установлении Советской власти в Средней Азии, в том числе в боях против басмаческих формирований . В 1931 году окончил КУКС при Ленинградской военно-инженерной школе, в 1938 году – курсы при ВИА РККА. Участвовал в польском походе 1939 года, командуя инженерными войсками 4-й армии.

Великая Отечественная война

В начальный период войны руководил действиями сапёрных частей 4-й армии во время боёв в Белоруссии. С июля 1941 года – заместитель начальника инженерных управления Центрального и Брянского фронтов, затем последовательно командовал инженерными войсками Южного, Сталинградского, Донского, Центрального, Белорусского и 1-го Белорусского фронтов. Руководил строительством оборонительных рубежей на подступах к Москве, Туле, Сталинграду. Показал себя как высококультурный, технически и оперативно грамотный командующий. Участвовал в разработке оперативного плана разгрома Сталинградской группировки вермахта, добился отличной работы сапёрных частей в ходе операции «Уран» . Руководимые им понтонные подразделения всего за 4 часа переправили ударные группы 21-й и 65-й армий, а инженерно-минные батальоны успешно производили разградительные работы на пути движения основных сил.

Успешно работал Прошляков и в период подготовки к июльским операциям 1943 года, проведя вместе со вверенными ему частями и соединениями большую работу по оборудованию оборонительных рубежей на Курской дуге , созданию неприступных минных заграждений. Когда немецкие войска перешли в генеральное наступление, угрожая прорвать советскую оборону, им были созданы подвижные отряды заграждения. В ходе боёв эти подразделения зарекомендовали себя как исключительно эффективные в борьбе против немецких танковых частей. В результате упорной работы инженерных войск фронта на минных полях было уничтожено 396 танков и около 4000 пехотинцев вермахта.

Инженерные войска Белорусского фронта под командованием Прошлякова проявили себя и во время битвы за Днепр . Ему удалось организовать в частях изготовление и сбор подручных переправочных средств, чем способствовать успешной переправе через Днепр первого эшелона 61-й и 65-й армий. Лично находясь в районах переправ, он грамотным руководством обеспечивал скорейшее выполнение поставленных перед сапёрами задач. Только в районе села Неданчичи всего за два дня был построен переправочный мост. Во время освобождения Белорусской ССР летом 1944 года инженерные войска вместе с наступающими частями прошли сотни километров. Благодаря их действиям в кратчайшие сроки были форсированы Днепр, Березина, Друть, Западный Буг, разминированы многие наступательные маршруты. При освобождении Польши сапёрные части внесли большой вклад в форсирование Вислы и удержание плацдармов на её западном берегу в тяжёлых условиях ледохода. В дальнейшем они содействовали форсированию Пилицы, Варты, Бзуры, взламывали Влоцлавско-Вартовский, Познанский и Померанский оборонительные рубежи. На завершающем этапе войны Прошляков руководил действиями инженерных войск во время штурма Берлина .

Послевоенная жизнь

С июля 1945 года – начальник инженерных войск ГСВГ. В 1951 году окончил курсы при ВАГШ, после чего руководил УБП инженерных войск ВС СССР. В 1952-1965 годах командовал инженерными войсками. Внёс большой вклад в их развитие. С февраля 1965 года – в ГГИ МО СССР. Умер 12 декабря 1973 года.