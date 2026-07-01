ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ - в православной традиции последний день перед началом Великого поста.

На­зва­ние обу­слов­ле­но чте­ни­ем за ли­тур­ги­ей еван­гель­ско­го по­уче­ния о не­воз­мож­но­сти на­чи­нать де­ло ду­хов­но­го со­вер­шен­ст­во­ва­ния, не при­ми­рив­шись с ближ­ним, а так­же древ­ней тра­ди­ци­ей па­ле­стин­ских мо­на­хов рас­хо­дить­ся в этот день по пус­ты­не и про­во­дить пост по­оди­ноч­ке, ис­пра­ши­вая друг у дру­га пе­ред рас­ста­ва­ни­ем про­ще­ние на слу­чай вне­зап­ной смер­ти.

В прощёное воскресенье в хра­мах со­вер­ша­ет­ся «чин про­ще­ния», ко­гда свя­щен­ник, ста­но­вясь на ко­ле­ни и де­лая зем­ной по­клон, про­сит при­хо­жан про­стить ему при­чи­нён­ные им воль­ные или не­воль­ные оби­ды, при­хо­жа­не про­сят у не­го от­вет­но­го про­ще­ния, за­тем - друг у дру­га и це­лу­ют­ся в знак при­ми­ре­ния.

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