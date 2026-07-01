ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ - в православной традиции последний день перед началом Великого поста.
Название обусловлено чтением за литургией евангельского поучения о невозможности начинать дело духовного совершенствования, не примирившись с ближним, а также древней традицией палестинских монахов расходиться в этот день по пустыне и проводить пост поодиночке, испрашивая друг у друга перед расставанием прощение на случай внезапной смерти.
В прощёное воскресенье в храмах совершается «чин прощения», когда священник, становясь на колени и делая земной поклон, просит прихожан простить ему причинённые им вольные или невольные обиды, прихожане просят у него ответного прощения, затем - друг у друга и целуются в знак примирения.