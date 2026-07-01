ПРОРОКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ

ПРОРОКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ - российский график, народный художник.

Учился в московском Вхутеине (1929-1931) у Д.С. Мо­ора и П.Я. Пав­ли­но­ва . В 1930-1940-х годах сотрудничал в газетой «Комсомольская правда», журналами «Смена» и «Крокодил». Во время Великой Отечественной вой­ны работал во фронтовой печати. Во второй половине 1940-х - 1960-е годы создал тематические серии станковых рисунков (тушь, сепия, гу­ашь , темпера, акварель, уголь, карандаш) антиимпериалистического содержания, посвящённые борьбе народов за мир, - «Вот она, Америка!» (1948-1949 годы), «За мир» (1950 год; обе - ГТГ), «Это не должно повториться!» (1958-1959 годы, ГРМ) и другие.

Манере Пророкова присущи публицистичность, эмоциональность, напряжённость композиции и тональные контрасты.

Ленинская премия (1961 год), Государственная премия СССР (1950, 1952 годы).

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