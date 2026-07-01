ПРОРОКИ БИБЛЕЙСКИЕ

ПРОРОКИ БИБЛЕЙСКИЕ – в книгах Библии люди, получившие от Бога особые откровения.

В еврейском Священном Писании пророки чаще всего обозначаются словом «םיאיבנ» (невиим) [множественное число от «איבנ» (нави) - вероятно, призванный (Богом) или возвещающий]. В разделе, озаглавленном «Ранние пророки» ( кни­ги Ии­су­са На­ви­на , Судей, 1-4 Книги Царств), представлены, в частности, легенды о пророках, живших в XII-IX веках до н.э., - Самуиле, Нафане, Илие, Елисее и других. Книги, приписываемые пророкам VIII-VI веков до н.э. Исайе, Иеремии, Иезекиилю и 12 малым пророкам, собраны в разделе, имеющем название «Поздние пророки». Эти тексты, кодифицированные, по-видимому, в эллинистическую эпоху, содержат множество дополнений, сделанных позднейшими авторами и редакторами, так что установить подлинные слова пророков чаще всего невозможно. Большинство пророков, упоминаемых в еврейском Священном Писании, являлись пророками Бога Яхве, но упоминаются также пророки Ваала и Ашеры. Библейские пророки получали откровения, приходя в состояние экстаза (например, 4 Цар. 3:15; Иез. 1:3). Пророчества обычно имели политический, этический (например, социальная критика) и религиозный (обличение нелегитимных культовых практик) характер.

В хри­сти­ан­ст­ве пророки еврейского Священного Писания почитаются как ветхозаветные пророки, предсказывавшие пришествие Ии­су­са Хри­ста . Пророком в Новом Завете назван Иоанн Креститель. В раннехристианской литературе упоминаются также христианские пророки (например, 1 Кор. 14; Дидахэ. 11).

Различные библейские персонажи относятся к числу пророков в исламе.

Иконография.

Первые изображения библейских пророков появляются в катакомбах, в первую очередь история Ионы как упомянутого Самим Христом прообраза Воскресения (катакомбы Петра и Марцеллина в Риме, вторая половина III века). В монументальном искусстве изображения 4 великих и 12 малых библейских пророков (представлены молодыми, безбородыми, со свитками в руках) впервые появляются в мозаиках оконных проёмов баптистерия Православных в Равенне (449-452 годы). В мозаичный цикл пресбитерия церкви Сан-Витале в Равенне (547 год) также входят образы Исайи и Иеремии со свитками, но уже с бородами.

В восточно-христианском искусстве изображения 16 ветхозаветных пророков в медальонах известны с VI века (Синайский монастырь Святой Екатерины, около 565 года). Рукопись «Sacra Parallela» Иоанна Дамаскина (IX век, Национальная библиотека, Париж) иллюстрирована погрудными портретами библейские пророки в медальонах, соответствующими трем иконографическим типам: юный безбородый (Даниил), «средовек» (Осия) и седовласый с бородой (Исайя, Иеремия, Аввакум и другие). В сложившейся в средневизантийскую эпоху системе декорации крестово-купольного храма фигуры библейские пророки располагали в барабане купола под образом Пантократора, где они несут развёрнутые свитки с отрывками из своих писаний (церкви Панагия-тон-Халкеон, 1028 год, и Святых Апостолов, 1310-1312 годов; обе - в городе Салоники), их число в 2 ярусах высокого барабана могло достигать 24 (монастырь Манасия, Сербия, середина 1410-х годов). Нередко фигуры библейские пророки изображались вместе с другими библейскими персонажами (например, Давидом, Соломоном, Моисеем, Аароном). Рукописи так называемой Книги пророков (середина X- вторая половина XIII веков) иллюстрированы портретами библейские пророки и краткими сценами их житий (Библиотека Ватикана, XIII века, и другие собрания). В искусстве палеологовского времени возникает иконография пишущих библейских пророков по типу евангелистов (росписи церкви Введения Богородицы, монастырь Каленич, Сербия, 1413 год).

В древнерусском искусстве с появлением и развитием так называемого высокого иконостаса (примерно с XV века) сложилась традиция так называемого пророческого чина (ряда), как правило, занимающего четвёрный ряд иконостаса (иконы, представляющие библейские пророки со свитками в руках с цитатами их пророчеств); до XVI века поясные изображения, позднее в полный рост. Одним из самых ранних примеров принято считать пророческий ряд иконостаса Успенского собора во Владимире (1408 или 1410-1411 годы; сохранились 2 иконы). Среди сохранившихся пророческих рядов наиболее ранние - в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры (1420-е годы; 12 поясных изображений библейские пророки, объединены по 2 на каждой доске), Успенского собора Тихвинского Богородичного Успенского монастыря (16 икон в ГТГ) и из собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыря (около 1502 года, музей Кирилло-Белозерского монастыря).

Фигуры библейских пророков с нимбами и свитками сопровождают новозаветный цикл фресок церкви Святого Георгия на острове Райхенау (около 900 года). В позднероманских и готических рукописях в инициалах к книгам библейские пророки предстоят Богу, они показаны с нимбами и в остроконечных еврейских шапках (Винчестерская Библия, 1160-1175 годы), встречаются также сцены «Видение Иезекииля» и «Валтасаров пир» (обе - там же). Начиная с середины IX века изображения библейских пророков присутствуют в композициях, передающих идею связи Ветхого и Нового Завета. В рукописях «Каролингского возрождения», а затем «Оттоновского возрождения» библейские пророки соседствуют с евангелистами. С XII века библейские пророки фигурируют в композиции «Древо Иессеево» (витраж капеллы хора церкви Сен-Дени в Париже, 1144 год; инициал к Евангелию от Матфея Библии Капуцинов, Национальная библиотека, Париж; роспись потолка церкви Святого Михаила в Хильдесхайме, около 1200 года), где библейские пророки фланкируют генеалогическое древо предков Христа, а также в композиции «Апостолы на плечах пророков» (портал Баптистерия в Парме, скульптор Б. Антелами, до 1196 года; витражи южного трансепта собора в Шартре, около 1230 года; северный «Княжеский» портал собора в Бамберге, вторая четверть XIII века). Шестеро библейских пророков (Исайя, Иеремия, Давид, Моисей, Даниил, Захария), предсказавшие страдания Мессии, представлены со свитками и окружают постамент Распятия в так называемом Колодце пророков К. Слютера (аббатство Шанмоль в Дижоне, 1395-1403 годы). В период Возрождения библейские пророки изображались вместе с сивиллами (росписи П. Перуджино в Колледжо-дель-Камбио в Перудже, около 1500 года; Микеланджело в Сикстинской капелле, 1508-1512 годы).

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