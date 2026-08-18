ПРОПРЕТОР

ПРОПРЕТОР (лат. Pro praetore) - должность в Риме в эпоху республики и империи .

О пропреторах впервые упоминается в свидетельстве Ливия (Liv., X, 25-26), из которого следует, что в 295 г. до н.э. сразу три человека – Л. Сципион, Гн. Фульвий и Л. Постумий – были наделены пропреторскими полномочиями. Считается, что это первый случай наделения преторским империем частных лиц. В дальнейшем пропреторами становились либо преторы по истечению срока своих полномочий при их продлении сенатом, либо по решению сената частные лица, наделенные рангом легата пропреторского ранга. Однако на самом деле они, видимо, находились на положении легатов пропреторского ранга (legati pro praetore), что совпадает со званием пропретора. Инсигнии (знак власти) пропретора совпадали с преторскими, как и число ликторов (6).

Широкое применение пророгации (продления) империя по отношению к преторам началось во времена Второй Пунической войны . Во время войны также имел случай незаконного присвоения пропреторских полномочий всадником Л. Марцием по решению военной сходки солдат из разбитого войска Гн. Корнелия Сципиона после гибели их полководца (Liv., XXI, 2, 1). После войны практика наделения пропреторским империем была прекращена (последний случай наделения имел место в 192 г. до н. э. в отношении Л. Оппия Салинатора – Liv., XXXV, 23, 7; 24, 6), но возродилась в эпоху поздней республики. С ростом числа провинций пропреторы все более вовлекались в провинциальную администрацию: после истечения срока полномочий преторы оставались наместниками провинций в этой должности. Как полагают некоторые исследователи, пропретор мог получить проконсульский империй, если размер его армии и важность поставленной перед ним задачи требовали этого.

После реформы Суллы сохранилась только должность легатов пропреторского ранга, которые обычно назначались полководцами и наместниками, обладавшими проконсульским империем. Именно этот инструмент был использован Августом при создании имперской провинциальной администрации, действовавшей в императорских провинциях, в которых наместниками служили назначенные императором легаты с пропреторским империем (legati Augusti pro praetore). С течением времени, когда сенатские провинции перешли в руки императоров, исчезло различие в управлении.

Автор статьи: А.В. Васильев