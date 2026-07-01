ПРОПОРЦИЯ

ПРОПОРЦИЯ - равенство между двумя отношениями четырёх величин.

Величины a, b≠0, c, d≠0 называются членами пропорции, причём a и d - крайними, а b и c - средними. Произведение средних членов пропорции равно произведению крайних: bc=ad. С некоторыми пропорциями связаны специальные названия. Например, при делении отрезка на две части так, чтобы отношение большей части к меньшей равнялось отношению всего отрезка к большей части, приходят к пропорции. Такое деление отрезка иногда называется золотым сечением, золотой серединой и так далее.

Пропорция сводится к квадратному уравнению x2+x- 1= 0, откуда находится ..., то есть в золотом сечении длины отрезков составляют примерно 68% и 32% длины всего отрезка.

В пластических (пространственных) искусствах пропорции - соотношение величин частей художественные произведения между собой, а также каждой части с произведением в целом.

Различают архитектурные пропорции и пропорции, используемые при изображении человеческого тела и лица.

Представления о пропорции возникли ещё в Древнем мире, когда при создании произведений применялись определённые модули и геометрического построения. Пропорции основывались на кратных отношениях целых чисел. Также с древности известны системы пропорции, базировавшиеся на иррациональных числовых отношениях (золотое сечение, диагональ квадрата). Среди примеров системы архитектурной пропорции XX века - «модулор» Ле Корбюзье, основанный на пропорции человеческого тела.

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