ПРОПИЛЕИ (др.-греч. Προπύλαια «преддверие», «вход к храму» от προ «перед» и πύλη «ворота, двери»)

Парадный проход или проезд, образованный портиками.

В Афинах Пропилеи были построены в 437 – 432 гг. до н.э. архитектором Мнесиклом . Они заменили более древнее предвратие 490 - 480 гг. до н.э. Это была роскошная мраморная лестница. Проект этого сооружения стал переворотом для своего времени и до сих пор считается одним из наиболее удачных проектов парадного входа. По плану архитектора вход должен был занимать всю ширину западного склона Акрополя. Он представлял собой сложный портик - из 3-х основных частей: центральной, через которую вели на Акрополь 5 ворот, и двух боковых, слегка выступающих вперед и выходящих фасадами на Акрополь.

Здесь должны были быть скамьи для отдыха посетителей и фонтаны. Этот план не был осуществлен до конца. Боковые портики должны были занять часть священных участков Артемиды Брауронской и Афины Ники, что вызывало протесты. А с началом Пелопоннесской войны строительство Пропилей прекратилось совсем и они так никогда и не были закончены. Вместо двух портиков по обеим сторонам Пропилей встали Пинакотека и храм Ники Аптерос. Это первое в античности предвратие, фасад которого имел вид храма. Оно было, вероятно, связано с культом божеств, охранявших ворота и входы (Гермес Пропилейский).

Центральная часть Пропилей была строго симметричной и состояла из двух шестиколонных портиков, один был обращен наружу, а другой внутрь Акрополя. Для удобства средние колонны были расставлены шире, чем доковые. Пустое пространство между колоннами портиков служило входом для посетителей. Жертвенных животных вели через более широкое пространство. Колонны фасадов были дорическими, однако, в интерьере стояло 6 ионических колонн при гармоничном сочетании двух ордеров. Центральная колоннада была поставлена на 4-хступенчатое основание из пентеликонского мрамора, гармонически соразмерное с высотой колонн. Павсаний восхищался крышей Пропилей из белого камня, по красоте и величине камня, по его мнению, «до сих пор нет ничего лучшего». Пропилеи идут вверх по склону.

Внутри них пять крутых ступеней, верхняя ступень была из темного камня, постепенно поднимающиеся панели боковых стен из серовато-голубого мрамора. Когда посетители, покидая залитый солнцем акрополь, входили в Пропилеи, темный камень верхней ступени сразу выделялся среди белого мрамора погруженных в тень Пропилей. Этим резко обозначалось начало спуска по ступеням. Мнесикла иногда называют первым архитектором, заботившимся о безопасности людей. Не заметить начало лестницы было невозможно. На лестнице и ступенях стояли сотни посвятительных статуй, поставленных в разное время.

При постройке Пропилей архитектор впервые стал сочетать мрамор с разными видами элевсинского камня: серовато-голубого и темно-лилового. Контраст темного камня и белоснежного мрамора ранее применялся только для статуй (темный постамент и мраморная статуя). Ворота отворялись лишь в торжественные дни процессий. Обычно же они были закрыты и посетители проходили боковыми входами.

Исторические источники :

Геродот;

Демосфен;

Павсаний;

Плутарх. Перикл;

Фукидид;

Эсхин.

Автор статьи: А.Б. Шарнина