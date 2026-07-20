ПРОПЕРЦИЙ, СЕКСТ (лат. Sextus Propertius)

Римский поэт.

Рано потерял отца, часть наследственного имения подверглась конфискации в пользу ветеранов Октавиана. Получил риторическое образование в Риме, но вскоре отказался от адвокатской карьеры и увлекся поэзией. В 28 г. до н.э. он опубликовал первую книгу своих элегий, которая привлекла внимание Мецената и ввела Проперция в круг поэтов, собиравшихся вокруг него. Проперций, однако, сохраняет политическую независимость в своих элегиях связывает себя с теми, кто проиграл Октавиану под Перузией в 41 г. до н.э. и иногда позволяет себе выпады в адрес существующего режима.

Проперцию принадлежат 4 книги элегий. I книга была издана при жизни поэта, она содержит любовные элегии, посвященные Кинфии (настоящее имя Гостия). В них описывается развитие любви и отдельные ее эпизоды: ссоры и примирения, расставания и возвращения. Остальные три книги были изданы посмертно. Во II книге содержатся элегии, так же посвященные Кинфии; там же Проперций сообщает о своем отказе от предложения Мецената написать поэтический эпос о римской истории. В III книге всего три элегии к Кинфии, кроме того, там содержатся стихи на смерть друга поэта Пета и племянника Августа Марцелла. В IV книге Кинфии посвящены 2 элегии; похоже, что Проперций согласился частично исполнить пожелание Мецената и восславить прошлое римлян в этиологических элегиях, где объясняются происхождение названий, обычаев, памятников и т.п. Эти элегии рассказывают о Тарпейской скале, о Бычьем форуме, алтаре Геркулеса, храме Аполлона на Палатине, построенном Августом и пр.

В произведениях Проперция практически нет сельских мотивов, его стиль прост, хотя иногда и перенасыщен эрудицией.

Сочинения :

Properce. Élégies / Ed. S. Viarre. Paris, 2005;

Валерий Катулл. Альбий Тибулл. Секст Проперций / Ред. Ф. А. Петровского. М., 1963;

Секст Проперций. Элегии / Пер. А. И. Любжина. М., 2004.